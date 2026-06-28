Progetto eTwinning “Nature’s Guardians – The Green Team Alliance” per i bambini dell’I.C. Perri – Pitagora – Don Milani di Lamezia Terme

Si è concluso un meraviglioso viaggio con il progetto eTwinning “Nature’s Guardians – The Green Team Alliance”, un’esperienza educativa che ha coinvolto i bambini in attività di esplorazione della natura, promuovendo la consapevolezza ambientale, il rispetto per il pianeta e lo sviluppo del pensiero critico attraverso un approccio interdisciplinare alle discipline STEAM.

Hanno aderito al progetto le sezioni 2B e 3A della scuola dell’infanzia Piccolo Principe, la classe 1A della scuola primaria di San Teodoro e le sezioni 1A e 2A della scuola dell’infanzia di San Teodoro, tutte appartenenti all’IC Perri Pitagora Don Milani.

Durante il percorso, i bambini hanno partecipato con entusiasmo a numerose attività collaborative, sperimentando, osservando e riflettendo sull’importanza della tutela dell’ambiente. Il progetto ha rappresentato un’importante occasione di crescita, favorendo la curiosità, la creatività, la collaborazione e il senso di cittadinanza attiva in una dimensione europea di apprendimento e condivisione.

L’obiettivo principale di eTwinning è promuovere l’innovazione didattica e l’internazionalizzazione delle scuole europee attraverso la collaborazione a distanza. Il programma favorisce l’uso delle tecnologie digitali e lo scambio interculturale, migliorando le competenze linguistiche e relazionali di studenti e docenti in un ambiente digitale sicuro.

eTwinning è la più grande community europea di insegnanti attivi in progetti collaborativi tra scuole, presente all’interno della European School Education Platform. Nata nel 2005 su iniziativa della Commissione Europea e attualmente tra le azioni del Programma Erasmus+ 2021-2027, eTwinning si realizza attraverso una piattaforma informatica che coinvolge i docenti facendoli conoscere e collaborare in modo semplice, veloce e sicuro, sfruttando le potenzialità delle tecnologie online. È il tramite per aprirsi ad una nuova didattica basata sulla progettualità, lo scambio e la collaborazione, in un contesto multiculturale e con numerose opportunità di formazione e riconoscimento di livello internazionale.

A livello europeo si sono iscritti a eTwinning più di 1 milione di insegnanti, di cui oltre 120mila in Italia.