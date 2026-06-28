Inaugurato presso la Caserma “Pepe Bettoja” spazio espositivo dei cimeli storici riguardanti il periodo storico che va dal Risorgimento alla Grande Guerra

“Venerdì 26 è stato inaugurato presso la Caserma “Pepe Bettoja” uno spazio espositivo dei cimeli storici riguardanti il periodo storico che va dal Risorgimento alla prima, la Grande Guerra, proseguendo con la seconda guerra mondiale.

L’iniziativa nasce da un accordo importante fra la Provincia di Catanzaro e il Comando Militare Regione Calabria atto a valorizzare il patrimonio storico e culturale della prestigiosa struttura militare.

L’esposizione, allestita in un’apposita sala della caserma è stata curata dal noto collezionista di storia militare Francesco Delfino, già dal 2007 fattivo collaboratore del Museo Storico Militare “Brigata Catanzaro ” sito nel Parco della Biodiversità, che ha fatto del suo impegno storico e della sua cura gli elementi propositivi che hanno portato ad una conoscenza di alto rilievo.

I cimeli esposti, donati in comodato d’uso, provengono in parte dal patrimonio della Provincia e in parte dalle collezioni private di Delfino e di Franco Rocco.

L’evento, che ha avuto un riscontro di pubblico altamente entusiasta, si pone nel contesto di un più ampio progetto puntato sulla valorizzazione non solo della struttura militare, ma anche del patrimonio culturale e storico di cui la nostra Regione è ricchissima.

La meticolosità e l’ormai riconosciuta competenza del collezionista Francesco Delfino hanno fatto sì che lo spazio espositivo fosse allestito nei più minimi particolari, a partire dalle uniformi curate nei più minimi dettagli. Delfino sottolinea infine “la disponibilità del Colonnello Gaeta e i sottufficiali Tardio e Cirico’ la cui fattiva collaborazione è stata determinante”.