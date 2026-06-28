“La libertà non è che una possibilità di essere migliori, mentre la schiavitù è certezza di essere peggiori” - Albert Camus
HomeCalabriaCatanzaroInaugurato presso la Caserma "Pepe Bettoja" spazio espositivo dei cimeli storici riguardanti...
CalabriaCatanzaro

Inaugurato presso la Caserma “Pepe Bettoja” spazio espositivo dei cimeli storici riguardanti il periodo storico che va dal Risorgimento alla Grande Guerra

“Venerdì 26 è stato inaugurato presso la Caserma “Pepe Bettoja” uno spazio espositivo dei cimeli storici riguardanti il periodo storico che va dal Risorgimento alla prima, la Grande Guerra, proseguendo con la seconda  guerra mondiale.
L’iniziativa nasce da un accordo importante fra la Provincia di Catanzaro e il Comando Militare Regione Calabria atto a valorizzare il patrimonio storico e culturale della prestigiosa struttura militare.
L’esposizione, allestita in un’apposita sala della caserma è stata curata dal  noto collezionista di storia militare Francesco Delfino, già dal 2007 fattivo collaboratore del Museo Storico Militare “Brigata Catanzaro ” sito nel Parco della Biodiversità, che ha fatto del suo impegno storico e della sua cura gli elementi propositivi che hanno portato ad una conoscenza di alto rilievo.
I cimeli esposti, donati in comodato d’uso, provengono in parte dal patrimonio  della Provincia  e in parte dalle collezioni private di Delfino e di Franco Rocco.
L’evento, che ha avuto un riscontro di pubblico altamente entusiasta, si pone nel contesto di un più ampio progetto puntato sulla valorizzazione non solo della struttura militare, ma anche   del patrimonio culturale e storico di cui la nostra Regione è ricchissima.
La meticolosità e l’ormai riconosciuta competenza del collezionista Francesco Delfino hanno fatto sì che lo spazio espositivo fosse allestito nei più minimi particolari, a partire dalle uniformi curate nei più minimi dettagli. Delfino sottolinea infine “la disponibilità  del Colonnello Gaeta e i sottufficiali Tardio e Cirico’ la cui fattiva collaborazione è stata determinante”.

Articolo PrecedenteEnzo Defilippo proclamato Governatore eletto del Distretto Rotary 2102: guiderà il territorio nell’anno rotariano 2027-2028
Articolo SuccessivoProgetto eTwinning “Nature’s Guardians – The Green Team Alliance” per i bambini dell’I.C. Perri – Pitagora – Don Milani di Lamezia Terme
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Casa Riformista – Italia Viva, Franco Sarcone eletto coordinatore a Crotone

Fondi UE, Bruno e Tridico: “Dalla politica dei reel di Occhiuto alla drammatica realtà dei numeri certificati dal Comitato di Sorveglianza. La Calabria è...

Lamezia Terme: la seconda giornata diocesana dedicata alle persone con disabilità

Alta Velocità, Franz Caruso: ” Roberto Occhiuto certifica lo scippo del Governo Meloni. Ora tutta la Calabria si unisca per evitare che venga cancellato...

Progetto eTwinning “Nature’s Guardians – The Green Team Alliance” per i bambini dell’I.C. Perri – Pitagora – Don Milani di Lamezia Terme

Dalle aule del Liceo alla “Bottega” del Maestro Gerardo Sacco: il viaggio delle vincitrici dell’evento “Arte al femminile”

Il calendario degli eventi di Armonie d’arte a Soverato

Enzo Defilippo proclamato Governatore eletto del Distretto Rotary 2102: guiderà il territorio nell’anno rotariano 2027-2028

Grande festa di musica e divertimento con Paolo Belli e la sua Big Band in Piazza Kennedy di Rende per i 120 anni della...

Pallanuoto maschile, il primo round per la promozione in serie B va a Cosenza

Occhiuto domani a Milano per confronto su crescita e produttività promosso da IBL e Assolombarda

Tutto pronto per la seconda edizione dei Lamezia Channel Awards

Luce, pace e applausi: Il grande successo del Teatro Spirituale di Catanzaro

Festa dei Santi Pietro e Paolo: Lamezia Terme si accende con tre giorni di musica, cultura e tradizione

Dune di Giovino, “Italia Nostra” presenta il progetto di riqualificazione che punta a costruire una nuova consapevolezza sul valore di uno dei luoghi più...

“Il cuore che cresce” Adriano Cipriani, tra i massimi esperti di cardiologia pediatrica ospite di “Salute più incontra” a Satriano

Da ottobre la Diocesi di Lamezia Terme aprirà un punto di ascolto e prossimità per le persone con disabilità e le loro famiglie

Reggina, parte l’era Lotito. Le ultime sul mister e sul ritiro

Crotone: incontro tra l’assessore Cosentino e il vescovo Torriani

Laino Borgo: conclusa la settima campagna di scavi a Santa Gada

Minasi (Lega): “Con Lotito, Reggina in mani sicure”

Convocazione di Antonio De Simone nella Nazionale Assoluta di pallanuoto, le congratulazioni del sindaco Franz Caruso: “Orgoglio per Cosenza, il suo talento premiato ai...

La Città Cassano All’Ionio aderisce al progetto LIFE TURTLENEST: il Comune sarà “Amico delle Tartarughe Marine”

A Cirò Marina prende parte il progetto Casa Famiglia

Dalle storie degli studenti al Museo Virtuale Europeo: MUSED conclude il suo viaggio a Corigliano-Rossano

“We don’t ball, we battle”: la prima Rende Urban Cup chiude nel segno del playground

La Calabria accende “La mia estate”. Straface: “1,8 milioni per i centri estivi”

Il quartiere marinaro di Catanzaro si accende con il “Porto Village”

Presentato il volume di Flora Maria Ritacca. Il ricordo di Tonino Ritacca di Franz Caruso: “Manca il campione, ma soprattutto l’uomo”

Cucina in ordine: idee intelligenti per organizzare cibo e piccoli elettrodomestici

Cosenza, conto alla rovescia per la Notte Bianca: il 29 giugno la città si accende per salutare l’arrivo dell’estate

Cadi Antincendi Futura: arriva il preparatore fisico Andrea Siclari

Fondi UE Calabria, Cisl: “Programma da 2,9 miliardi: serve uno sforzo straordinario per accelerare la spesa e puntare sulla qualità degli interventi”

Poste Italiane: attraversa lo Stretto di Messina a nuoto per sostenere un progetto di solidarietà

Atto vandalico contro G Auto, la solidarietà del sindaco Fiorita: “Catanzaro è indignata”

Lamezia Terme, l’amministrazione fa chiarezza sui conti: “Operazione verità sul passato per salvare il futuro della città. Verso il piano di riequilibrio”

Dal faro di Capo Vaticano un viaggio tra mare, innovazione e formazione per 23 giovani calabresi

Praia a Mare, il Distretto Interact 2102 Calabria apre un nuovo anno rotariano

Strada Bandiera, 150mila euro per la messa in sicurezza: a Caulonia finanziato per intero il progetto in località Palma

UICI di Catanzaro: “Grande successo per ‘Musica inclusiva in movimento'”

Villa San Giovanni, De Marco (FI): “Soddisfazione per ripresa attività sportive e agonistiche in stadio ‘Santoro'”

Gentile: “Innovazione e sicurezza devono crescere insieme, servono regole capaci di anticipare il cambiamento”

Viabilità provinciale Cosenza, nuovi interventi su strade e manutenzione del verde. Faragalli: “Lavoriamo per garantire sicurezza e risposte concrete ai territori”

Occhiuto rilancia il rigassificatore di Gioia Tauro: “Opera strategica per energia e sviluppo”

Immigrazione, Nesci: “Legalità e controllo sono indispensabili per proteggere i territori e sottrarre i migranti regolari allo sfruttamento”

Occhiuto: “La sfida si vince al centro, inseguire Vannacci è un errore”

Sul Calabria: “Ecologia Oggi sospende ferie ai dipendenti”

Marina Militare Nastro Rosa Tour: a Tropea una giornata ricca di emozioni e scoperte per 23 ragazzi calabresi del “Progetto Giovani”

La solidarietà del sindaco Fiorita ad Alessandro Gentile e alla “G Auto”

Marcianò (Noi Moderati): “La Reggina è un patrimonio della città, bene l’azione del sindaco Cannizzaro”

Assemblea Generale Cisambiente Confindustria 2026 a Corigliano Rossano

Radici d’identità: terra, materia, ciclicità. Residenza artistica e Festival Arti D’Asprumunti

Piccoli Comuni, interrogazione di Baldino al Governo. Bruno (Tridico Presidente): “Dalle richieste dei sindaci calabresi una battaglia per fare chiarezza su fondi e graduatoria”

Un assistente sociale ogni 5.000 abitanti. Numeri importanti per il distretto Socio-assistenziale Praia-Scalea

Il Comune di Palmi chiede attivazione della Guardia Medica estiva e di una postazione 118 alla Tonnara

Investire nel sapere, valorizzare il futuro: a Rogliano la prima borsa di studio “Soli Deo Gloria”

Al via il progetto “Acqua Azzurra: fondali e spiagge da proteggere”, interventi di tutela ambientale e sensibilizzazione lungo le coste calabresi

Astronomia, Cirillo premia i giovani campioni calabresi: “Sono l’immagine più bella della Calabria che studia e guarda al futuro”

La fortezza di Le Castella riapre al pubblico: i Parchi Archeologici di Crotone e Sibari restituiscono un tesoro al territorio

Trovato nel Cosentino con 22 chili e mezzo di cocaina in auto. Arrestato

L’arte che non decora, appunti sulla memoria e sui diritti

Falerna celebra la Bandiera Blu 2026: appuntamento sul lungomare il 27 giugno

Torre del Cupo sotto le stelle: la storia incontra la cultura

Matteo Garrone torna a Gioia Tauro per il decennale del Gioia Film Fest

“Musica oltre”: si conclude la quarta edizione del progetto del Conservatorio di Vibo Valentia

Taekwondo, al Cus Cosenza gli esami di cintura nera: 34 candidati da tutta la Calabria

Pulignano: “Il Parco Biometano è un modello di economia circolare aperto al territorio”

La Leonida Edizioni presenta la scrittrice Loredana Pensabene

Atti vandalici a Catanzaro, la solidarietà della vicesindaca Iemma alla concessionaria “G Auto: “Gesto vile, la città difende chi investe sul territorio”

Pacifici (SPI CGIL): “Frecciarossa verso Reggio Calabria senza aria condizionata. Prima di parlare di grandi opere si garantisca la dignità dei viaggiatori”

48 Ore Pentedattilo Film Festival, il cinema rianima il borgo delle cinque dita

Catanzaro, acqua: interruzione quartiere Cava

Bisignano, il verde diventa bene comune: al via le adozioni degli spazi verdi

Notarangelo rilancia dalla Calabria: “L’economia circolare è già una realtà e va sostenuta”

Nardodipace, contributo nazionale per i piani di sviluppo

L’Atlante degli uccelli nidificanti, Montuoro: “Il patrimonio naturale come leva di sviluppo: da 2 a 10 le riserve regionali e 52 milioni investiti nel...

Conclusa la quarta edizione di “Musica Oltre”, il progetto realizzato da tutti i club della Calabria del Soroptimist della casa circondariale di Vibo Valentia:...

Sorical, Granata alza il livello dello scontro: “La Commissione di Vigilanza non può sottrarsi ai propri doveri”. Diffida personale ai consiglieri, esposti a Procura...

Salute al femminile: prevenzione, consapevolezza e accesso ai servizi al centro dell’incontro promosso da “Intrecci Abitiamo il Lametino”

Catanzaro: pubblicati dal settore attività economiche avvisi per assegnazione posteggi Fiere San Vitaliano, Madonna di Porto Salvo e San Lorenzo

Economia circolare ed energia, la Calabria protagonista dell’Assemblea nazionale di Cisambiente Confindustria

Reggio Calabria, Minasi (Lega): “Grande soddisfazione per l’operazione ‘Piazza Pulita’ del sindaco Cannizzaro. Finisce l’era del degrado della sinistra, parte la stagione del buon...

Corigliano-Rossano: l’acquapark dei record si appresta ad accogliere l’ultimo weekend di giugno tra sole, acqua e divertimento

Democrazia Sovrana Popolare Calabria: “Sulla linea del partito decidano gli iscritti”

“Cosenza Connect”: il 30 giugno la presentazione a Palazzo dei Bruzi del programma strategico per la destinazione turistica integrata

Riaperto il tratto Morano-Campotenese della pista pedociclabile

Sanità calabrese, Azienda Zero bandisce nuovi concorsi: 147 medici da assumere negli ospedali

Reggina, la proprietà passa alla famiglia Lotito. Grazie a Cannizzaro

Si nascondeva per evitare il carcere: arrestato nel Reggino un condannato per furto in abitazione

Ferie, una guida da Fondazione Studi

Cosenza, centri estivi: le precisazioni dell’assessore al welfare Buffone alle dichiarazioni della consigliera comunale Rende

Reggina, il post eloquente di Cannizzaro: “Habemus Rhegium”

Consorzio di Bonifica, Greco scrive al ministro Calderoli: chiesta l’impugnativa della legge regionale n.18/2026

Reggio Calabria, i consiglieri comunali di Reggio Futura: “Con il piano ‘Piazza Pulita’ il sindaco Cannizzaro restituisce dignità e normalità alla città”

Al via la seconda edizione del “Lamezia Channel Awards”: il 1° luglio la conferenza stampa

Uritaxi critica il progetto “Social Taxi” in Calabria: “Coinvolgere Uber è una scelta sbagliata”

Reggio Calabria, Imbalzano: “L’operazione ‘Piazza Pulita’ è una svolta nella coscienza civica ed avvia la lotta seria all’abusivismo”

Strage di Cutro, Lucano: “Servono ancora verità e responsabilità su quanto accaduto”

Lamezia Terme, presentazione del libro di Santo Gioffrè

Sanità flop, censura e menzogne all’Asp: “Non abbiamo l’anello al naso”. Capo Sud sbatte in faccia alla manager Berardi i dati reali del saccheggio...

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook