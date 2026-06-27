Dal faro di Capo Vaticano un viaggio tra mare, innovazione e formazione per 23 giovani calabresi

Una giornata all’insegna della scoperta del patrimonio marittimo italiano, della formazione e delle nuove tecnologie. Ventitré giovani calabresi hanno preso parte all’iniziativa del “Progetto Giovani”, ospitata nello scenario del Faro di Capo Vaticano, uno dei presidi costieri affidati alla Marina Militare, che dal 1911 cura la gestione dei fari distribuiti lungo gli oltre ottomila chilometri di coste nazionali.

L’iniziativa rientra nelle attività promosse da Difesa Servizi attraverso il Marina Militare Nastro Rosa Tour e il progetto “Valore Paese Italia – Fari”, nato con l’obiettivo di valorizzare questi luoghi storici sia dal punto di vista culturale sia turistico.

Nel corso dell’evento i partecipanti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con il personale della Marina Militare durante momenti di orientamento e approfondire i temi della tutela dell’ambiente marino attraverso specifici workshop.

Spazio anche alle esperienze immersive e alle attività pratiche. I ragazzi hanno esplorato, grazie alla realtà virtuale, il mondo dei sommergibili e della Guardia Costiera, si sono cimentati con il simulatore di navigazione su imbarcazioni della classe Optimist e hanno partecipato a un laboratorio dedicato ai tradizionali nodi marinareschi.

L’iniziativa punta ad avvicinare le nuove generazioni alla cultura del mare, coniugando formazione, innovazione tecnologica e conoscenza del patrimonio marittimo italiano.

Il “Progetto Giovani” nasce dalla collaborazione tra Marina Militare e Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale del Ministero per lo Sport e i Giovani, insieme alla Federazione Italiana Vela e alla Capitaneria di Porto. L’attività si inserisce nel programma dell’edizione 2026 del Marina Militare Nastro Rosa Tour – Giro d’Italia a Vela, quest’anno dedicato al tema “Giovani, Mare e Futuro – Valore Paese Italia”, che promuove il mare come elemento di identità, crescita e connessione tra i territori.

Il tour è organizzato da Difesa Servizi Spa, in collaborazione con Marina Militare e SSI Sport & Events, con il sostegno istituzionale del Ministero per lo Sport e i Giovani e del Comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, il supporto della Federazione Italiana Vela e il patrocinio del Coni.

Per la tappa calabrese il progetto può contare sulla partnership di Calabria Straordinaria e sulla collaborazione tra Regione Calabria, attraverso l’assessorato al Turismo e il Dipartimento Turismo, Cultura e Identità Territoriale, Marina Militare, Difesa Servizi e Comune di Tropea.