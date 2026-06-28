Il calendario degli eventi di Armonie d’arte a Soverato

Tredici date tra l’incanto del Giardino Botanico Santicelli ed il Teatro del Borgo, un nuovo contenitore culturale che il Comune inaugurerà proprio in concomitanza: il network di Armonie d’Arte ha fatto ormai di Soverato la sua seconda casa.

La collaborazione, già forte da anni, è stata rinnovata formalmente ieri in conferenza stampa alla presenza della direttrice di Armonie d’Arte, Chiara Giordano, del sindaco di Soverato, Daniele Vacca, e del vicesindaco e consigliere provinciale, Emanuele Amoruso.

“Con grande soddisfazione – ha detto Vacca – presentiamo il nuovo programma di Armonie d’arte a Soverato, che quest’anno non solo rinnova la sua presenza in città con 13 importanti date al Giardino botanico, ma inaugura un’opera importante attualmente in fase di conclusione, un teatro che guarda i ruderi di Soverato antica e che battezzeremo come “Teatro del Borgo”. A Chiara Giordano va anzitutto il merito di essere la visionaria che ha fatto sì che il Giardino botanico, chiuso da troppo tempo in stato d’abbandono, risultasse fruibile. Proprio lei è stata di stimolo per poterlo riaprire finalmente al pubblico restituendo alla collettività non soltanto una bellissima terrazza sul mare ed un giardino ricco di vegetazione, ma un vero contenitore culturale, luogo identitario di Armonie d’Arte e palcoscenico di eventi importanti. Grazie, quindi, a Chiara, che va al contempo sostenuta e apprezzata. Soverato si prepara quest’estate ad accogliere, secondo le ultime proiezioni, ancora più presenze, ecco perchè c’è tanto da fare sul turismo e su quello di qualità. Ci ritroveremo quindi il prossimo 3 luglio al Giardino Botanico, un luogo di ristoro e di riflessione, quel tipo di ristoro che tante persone che frequentano Armonie d’arte cercano”.

“Torna Armonie d’arte con una poderosa programmazione di grandissimi eventi, dal jazz alla danza alla drammaturgia al teatro greco. – fa eco Amoruso- Quest’anno si è consolidato il nostro rapporto e siamo riusciti a donare alla città di Soverato e a tutti un programma di altissimo livello. Ricordiamo con piacere ed emozione come, nelle edizioni precedenti, gli artisti che hanno avuto modo di esibirsi in questo luogo incantevole che è il Giardino Botanico abbiano ringraziato per aver avuto modo di ambientare le proprie performance artistiche in questo luogo unico e incontaminato. Quest’anno spazio anche ad una nuova sperimentazione, il “Teatro del borgo”, un’ambientazione nuova che guarda alla nostre radici, i ruderi di Soverato antica del 1783. Chiara, eclettica donna di cultura, lavora un anno intero per portare qui i migliori nomi del panorama artistico internazionale, dobbiamo ringraziarla e nutrirci di questi momenti che fanno bene alla musica ma fanno bene anche all’anima”.

In conclusione, la direttrice artistica Giordano, nel ringraziare l’Amministrazione comunale per il supporto fattivo e la condivisione della visione, ha precisato come Armonie d’Arte possa dare anche per questa stagione “il meglio di sé con artisti internazionali, già a partire con Joe Lovano, il più grande sax tenore al mondo, e ancora il meglio della scena italiana, prime, esclusive, nuove produzioni, in una poderosa e prestigiosa programmazione fino a settembre. Così Armonie d’Arte può essere strategica per il territorio, rivelandosi un formidabile strumento di marketing territoriale, offrire cultura per la popolazione, per i turisti, arte ai massimi livelli, ma in particolare ancora una volta sarà quello spazio materiale e immateriale dove la bellezza è meraviglia”.

Il programma completo di Armonie d’Arte, festival e Network, è disponibile sul sito web www.armoniedarte.com e sui canali social dedicati. Nel dettaglio, gli spettacoli ambientati a Soverato, tra Giardino Botanico Santicelli e Teatro al Borgo, si terranno nelle date 3, 10, 12, 17, 20 luglio, 2, 7, 11, 16, 19, 21, 23 e 28 agosto, 12 settembre. Da Joe Lovano, e altro grande jazz internazionale, che aprirà l’estate 2026, alla drammaturgia classica e contemporanea, al consueto appuntamento di danza all’alba, e tanto, tanto altro. E’ già attivo il ticketing online.