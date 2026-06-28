Festa dei Santi Pietro e Paolo: Lamezia Terme si accende con tre giorni di musica, cultura e tradizione

La Città di Lamezia Terme vive uno dei momenti più attesi e sentiti dell’anno: le celebrazioni in onore dei Santi Patroni Pietro e Paolo. Le vie del centro si trasformano un palcoscenico a cielo aperto, unendo la profonda devozione religiosa a un ricco programma di eventi culturali, di spettacolo e di valorizzazione del territorio.

Un traguardo organizzativo che vede l’Amministrazione Comunale unita nel celebrare questa importante ricorrenza. Il Sindaco, Mario Murone, sottolinea il valore identitario della festa:

“La festa patronale dei Santi Pietro e Paolo rappresenta l’anima della nostra comunità, un momento in cui la nostra storia e la nostra fede si rinnovano. Quest’anno, la Città è ufficialmente in festa con un’energia straordinaria. Accanto alle solenni celebrazioni religiose, abbiamo voluto offrire un cartellone che sia volano di attrazione turistica e motivo di orgoglio per tutti i lametini. Ringrazio l’intera macchina organizzativa per aver reso possibile tutto questo.”

A fargli eco è l’Assessore alla Cultura e allo Spettacolo, Annalisa Spinelli, che esprime grande entusiasmo per la programmazione artistica:

“Abbiamo voluto costruire un percorso che rispecchiasse l’anima variegata di Lamezia Terme: una comunità che sa custodire le proprie radici, ma che allo stesso tempo si apre alla valorizzazione dei giovani artisti e delle grandi eccellenze del territorio. Saranno tre giorni di condivisione, gioia e vitalità per le nostre strade.”

Il Programma degli Eventi sul Palcoscenico Principale

Il cuore degli spettacoli è il grande palco allestito nel centro cittadino, che ospita tre appuntamenti di assoluto rilievo:

·27 Giugno: L’apertura dei festeggiamenti sul palco è stata dedicata alla riflessione con il solenne evento a cura della Diocesi, un momento di profonda comunione e condivisione per tutta la cittadinanza, dedicato alle persone con disabilità, alle loro famiglie e alle associazioni impegnate nella loro tutela.

·28 Giugno: Spazio alla freschezza e all’energia locale con il Lamezia Talent 2026. Il palcoscenico dei talenti calabresi. Una vetrina speciale per i talenti emergenti del nostro territorio, pronti a mettersi in gioco e a entusiasmare il pubblico, sotto la direzione di Giada Perri e di Raffaele Bellakioma.

·29 Giugno: Il gran finale della festa sarà affidato alla grandezza della musica italiana. Sul palco salirà un pilastro della canzone d’autore: Amedeo Minghi in concerto, che regalerà alla Città una serata indimenticabile sulle note dei suoi storici successi. Il concerto sarà aperto dai talenti locali Antonella Saladino, Davide Scalzo, Giada Perri.

I festeggiamenti abbracceranno più punti nevralgici della Città. La sera del 28 giugno, nella suggestiva ed elegante cornice del Chiostro di San Domenico, si terrà l’evento “Lamezia in Wine”, un appuntamento imperdibile, organizzato da Fondazione Italiana Sommelier, dedicato alla valorizzazione delle eccellenze vitivinicole del territorio, dove la cultura del vino si fonderà con la bellezza architettonica del complesso monumentale di San Domenico, con il Museo Archeologico aperto eccezionalmente.

Per tutta la durata delle celebrazioni, le vie della Città sono animate dalla tradizionale e storica Fiera, un appuntamento immancabile che da sempre richiama visitatori da tutta la regione, riempiendo Lamezia Terme di colori, profumi e socialità.

Il Sindaco Murone e l’Assessore Spinelli concludono con un invito corale: ” Invitiamo tutti i lametini, i calabresi e i turisti a scendere in piazza, a partecipare e a vivere appieno lo spirito autentico di questi giorni, che esalta il senso di comunità e accende la nostra fede. Lo spettacolo musicale dei Controvento di ieri sera è stato un vero inno alla vita, alla solidarietà, alla condivisione e alla partecipazione, un gioioso e partecipatissimo inizio della festa che si concluderò con la processione religiosa lungo le vie del centro e con lo spettacolo dei fuochi pirotecnici. Stasera su Corso Numistrano facciamo sentire il nostro calore ai chi si esibirà in occasione del Lamezia Talent, che ci unirà con il linguaggio universale della musica e dello spettacolo. Buona festa dei Santi Pietro e Paolo a tutti.”