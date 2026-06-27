La Città Cassano All’Ionio aderisce al progetto LIFE TURTLENEST: il Comune sarà “Amico delle Tartarughe Marine”

La Giunta Comunale di Cassano All’Ionio ha approvato il Protocollo d’Intesa “Comuni Amici delle Tartarughe Marine”, promosso da Legambiente APS nell’ambito del progetto europeo LIFE TURTLENEST (Keep Them Safe), rafforzando così l’impegno dell’Amministrazione comunale nella tutela dell’ambiente e della biodiversità marina.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di proteggere la tartaruga marina Caretta caretta, specie simbolo del Mediterraneo, attraverso una gestione sempre più sostenibile delle spiagge e degli habitat costieri, riconosciuti come aree fondamentali per la nidificazione.

Con l’adesione al protocollo, il Comune di Cassano All’Ionio si impegna ad adottare una serie di azioni concrete per la salvaguardia del litorale e la collaborazione con i referenti del progetto LIFE TURTLENEST per la tutela dei siti di nidificazione.

L’accordo consentirà inoltre alla Città di ottenere il riconoscimento di “Comune Amico delle Tartarughe Marine”, valorizzando il territorio anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale e del turismo responsabile.

«La tutela dell’ambiente – ha commentato il Sindaco Gianpaolo Iacobini – rappresenta una delle priorità della nostra Amministrazione. Aderire al progetto LIFE TURTLENEST significa assumere un impegno concreto per la salvaguardia di una specie straordinaria come la Caretta caretta e, allo stesso tempo, promuovere un modello di sviluppo che coniughi tutela del patrimonio naturale, qualità dell’offerta turistica e responsabilità verso le future generazioni. Il nostro litorale è una risorsa preziosa che abbiamo il dovere di proteggere e valorizzare».

Il Protocollo, della durata di cinque anni, prevede anche attività di informazione, educazione ambientale e formazione, oltre alla promozione degli stabilimenti balneari che aderiranno all’iniziativa “Lidi Amici delle Tartarughe”, contribuendo a diffondere una cultura della sostenibilità condivisa tra istituzioni, imprese e cittadini.

Con questa adesione, Cassano All’Ionio conferma il proprio percorso verso una gestione sempre più attenta e responsabile del patrimonio ambientale, nella consapevolezza che la tutela del mare e delle sue specie rappresenti un investimento sul futuro del territorio.