Cucina in ordine: idee intelligenti per organizzare cibo e piccoli elettrodomestici

Per mantenere una cucina in ordine non serve effettuare grandi acquisti e né tanto meno scervellarsi con soluzioni fantascientifiche.

Grazie ad aziende come Dmora esistono soluzioni intelligenti, comode e versatili pensate per organizzare i piccoli elettrodomestici e mantenere il cibo a portata di mano.

Come mantenere una cucina in ordine con i giusti mobili

Una soluzione innovativa per mantenere una cucina in ordine potrebbe essere quella di acquistare dei mobili dispensa adatti ad ogni tipologia di arredamento.

Grazie a questi mobili è possibile conservare gli oggetti più ingombranti, gli utensili da cucina e tutto ciò che serve per ottimizzare lo spazio quotidiano.

Ogni dispensa si differenzia non solo per tipologia e caratteristiche strutturali, ma anche per dimensione, rendendosi più o meno adatta in base alla propria cucina.

Analiza, un’isola composta da cassetti ed ante

Analiza è il modello ad isola di Dmora pensato per le cucine più grandi, misura 125x90x90h cm ed è dotato di 4 vani interni e 2 ante a battente, ognuna avente delle forti cerniere e delle maniglie realizzate in alluminio.

Oltre ad essere dotata di ripiani interni, grazie al suo comodo appoggio si rende ideale per un pasto intimo di coppia, con amici o in famiglia.

Trovare il posto giusto per ogni ingrediente e utensile non solo rende la cucina più bella, ma velocizza anche la preparazione dei pasti di ogni giorno. Se desideri finalmente riorganizzare i tuoi spazi culinari, scopri subito tutti i mobili dispensa acquistabili su Dmora.it e seleziona il modello perfetto per la tua casa.

Saracena, un mobile dispensa a muro

Di mobili a dispensa ce ne sono di tutti i tipi e per tutti i gusti. Un altro esempio del catalogo di Dmora è Saracena, a differenza della precedente isola questo complemento è adatto per il muro e misura 60x31x56h.

Questo modello è più piccolo del precedente ma grazie ai suoi 2 vani interni spaziosi e le due ante, è possibile conservare utensili, oggetti da cucina e perfino dei set di piatti e bicchieri.

Saracena è un mobile sospeso che si rende ideale per vuol pulire il pavimento senza l’ingombro di alcuni complementi arredo, oltretutto il materiale legno nobilitato lo rende elegante e raffinato.

Moiolaa, il mobile a colonna e salvaspazio d’eccellenza

Nel catalogo di Dmora c’è Moiolaa, il complemento arredo che si presenta a colonna dalle misure 60x58x215h cm ed offre 6 vani e 5 ripiani molto capienti per ogni esigenza e per qualunque oggetto/utensile da conservare.

Il modello è composto da 3 comode ante con un’apertura a battente che garantisce ordine e spazio in ogni cucina. Mentre il colore bianco e il suo ripiano grigio valorizzare elegantemente l’ambiente circostante.

Mesarthim, il mobile porta frigo a 2 ante

Concludiamo la lista dei mobili a dispensa con Mesarthim, il modello porta frigo che misura 60x165h cm, in rovere e bianco lucido, composto da 3 vani interni e 2 ante a battente.

Il modello è perfetto per un duplice uso: presso i ripiani superiori è possibile conservare utensili e oggetti di medie dimensioni, mentre sotto si rende perfetto per custodire un piccolo frigorifero da poter “nascondere” dietro un’anta.

Mesarthim è un mobile con pannelli in melaminico che garantiscono resistenza sia ai graffi che agli urti, così da garantire durevolezza nel corso del tempo.

Come scegliere i migliori mobili a dispensa per mantenere una cucina in ordine

Abbiamo visto che il catalogo di Dmora offre diverse soluzioni di mobili a dispensa da adattare in ciascuna cucina. Prima di procedere all’acquisto è importante valutare gli aspetti più importanti.

Ci sono 3 attenzioni da dover porre in modo particolare: le funzionalità (verificare l’esistenza di ripiani regolabili, cassetti o spazi sufficienti per conservare i propri oggetti), lo stile (contemporaneo, vintage o nordico), e la dimensione del mobile (altrimenti il rischio è di non riuscire ad adattarlo).

L’obiettivo di un mobile a dispensa è trovare lo spazio adeguato per evitare di ingombrare la cucina con numerosi utensili che la rendono caotica e disordinata, apparendo esteticamente “meno bella”.

A far la differenza è anche il tipo di cucina: per ambienti grandi si potrebbe valutare un mobile ad isola, altrimenti un complemento arredo sospeso (da appendere al muro), oppure una colonna ristretta per contenere ulteriormente lo spazio.