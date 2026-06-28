È tutto pronto per la seconda edizione dei Lamezia Channel Awards, la kermesse sportiva, che quest’anno si avvarrà di un testimonial “mondiale” il cui nome verrà svelato solo nel corso della conferenza stampa, nata per celebrare gli atleti, i dirigenti e gli addetti ai lavori che si sono distinti nelle varie discipline nel corso dell’ultima stagione agonistica.

La conferenza stampa di presentazione si terrà mercoledì 1 luglio, alle ore 17:00, all’interno del Lounge Bar O’Clock di via Arturo Perugini a Lamezia Terme: proprio in quell’occasione verranno svelati alcuni dettagli del premio. La presente vale anche come invito a prenderVi parte.

La manifestazione di quest’anno sarà suddivisa in tre momenti speculari e significativi.

Un primo momento sarà dedicato ai Premi al Merito: spazio, quindi, dedicato a chi ha brillato sul campo e nelle diverse discipline sportive durante la stagione.

Si passerà, poi, ai Premi Speciali: un tributo accorato e d’onore ai personaggi che hanno fatto la storia dello sport a Lamezia.

Infine, sarà premiato lo Sportivo dell’Anno, decretato dalla giuria popolare, che ha espresso la propria preferenza tramite l’indirizzo e-mail ufficiale.

Il culmine dell’evento si toccherà il 7 luglio, data in cui verrà ufficialmente consegnato il premio Sportivo dell’Anno 2025/2026 Trofeo “Audi Zentrum Calabria”. La cerimonia di premiazione si svolgerà dalle 18 nella prestigiosa cornice del salone dell’Audi Zentrum Calabria.