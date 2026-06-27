Crotone: incontro tra l’assessore Cosentino e il vescovo Torriani

L’assessore alle Politiche Sociali, Maria Lucia Cosentino, ha incontrato questa mattina, mons. Alberto Torriani, vescovo di Crotone, presso l’Arcidiocesi in un clima di dialogo, ascolto e condivisione sui temi che interessano il tessuto sociale del territorio.

Nel corso del confronto è stata ribadita l’importanza della collaborazione tra istituzioni civili e realtà ecclesiali per rispondere ai bisogni delle persone più fragili, promuovere la coesione sociale e sostenere le comunità locali.

“La Chiesa rappresenta una preziosa sentinella del territorio – ha dichiarato l’assessore Maria Lucia Cosentino –. Grazie alla sua presenza capillare e al costante contatto con le persone, intercetta con tempestività situazioni di disagio, solitudine e povertà, offrendo un contributo fondamentale nella costruzione di una rete di solidarietà e prossimità. Un ruolo fondamentale è svolto dalle parrocchie, che ogni giorno rappresentano un presidio di ascolto, accoglienza e sostegno per tante famiglie e persone in difficoltà, diventando un punto di riferimento essenziale per la comunità. Il dialogo con l’Arcidiocesi è un valore aggiunto per sviluppare politiche sociali sempre più attente ai bisogni reali delle persone”

L’incontro ha confermato la volontà di mantenere un confronto costante e di valorizzare le sinergie tra amministrazione e Chiesa, nella convinzione che il bene comune si costruisca attraverso la collaborazione tra tutte le realtà che operano quotidianamente al servizio delle persone.

L’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno a favorire percorsi condivisi che mettano al centro la dignità della persona, l’inclusione sociale e la cura della comunità.