Nardodipace, contributo nazionale per i piani di sviluppo

L’intenso lavoro che l’Amministrazione Comunale di Nardodipace sta portando avanti oramai da alcuni anni continua ad arricchirsi di importanti risultati, grazie ai quali il territorio comunale si candida oramai a diventare uno dei principali centri di attrazione turistica, soprattutto per gli amanti della montagna e del turismo rurale, in grado di creare benessere economico e sviluppo sociale e culturale per l’intera Comunità.

Dopo circa due anni di attesa dalla presentazione della domanda di finanziamento, finalmente la Commissione di Valutazione nominata dal Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concluso i lavori nei giorni scorsi e pubblicato la graduatoria definitiva dei Comuni beneficiari dei contributi previsti dal “Bando pubblico per la selezione di Piani di Sviluppo in aree dismesse o in disuso”.

I Comuni ammessi al contributo nazionale sono solamente 66 e il Comune di Nardodipace si è classificato al 53° posto per un importo complessivo finanziato pari a euro 1.800.000,00.

L’intervento a suo tempo proposto dall’Amministrazione Comunale riguarda la realizzazione a Nardodipace capoluogo – nell’area del villaggio turistico comunale ove sono tuttora in corso anche i lavori di totale ristrutturazione del ristorante e dei sedici appartamenti presenti, nonché i lavori di realizzazione di un’area camper finanziata dal Ministero del Turismo dotata di ben 52 stalli per autocaravan e di tutti i servizi (area pic-nic, area giochi, area per animali domestici, bagni, docce, lavanderia con lavatrici a gettoni, scarico fognario, ecc.) – di una struttura polisportiva, ricavata dalla ristrutturazione di un capannone abbandonato e addirittura incendiato durante la precedente consiliatura di circa 2000 mq, nella quale è prevista la realizzazione di una palestra, di un campo di padel e di un mega parco giochi, oltre alla conversione di un mattatoio abbandonato da circa quarant’anni in mini centro commerciale in cui potranno essere aperte attività di vario tipo a servizio dell’attrezzatissima struttura turistica che nei prossimi mesi prenderà definitivamente forma.

Questo nuovo traguardo dimostra, quindi, che l’instancabile e proficuo lavoro di chi guida con amore e impegno una Pubblica Amministrazione, seguendo una visione positiva e a lungo raggio, può offrire importantissime prospettive di crescita e di sviluppo per una intera Comunità, arrivando anche a capovolgere le condizioni di un’area, come la nostra, che sino a poco tempo fa era nota per povertà, disagio e isolamento!

Sono profondamente orgoglioso ed entusiasta di quest’ulteriore importantissimo riconoscimento, essendo profondamente consapevole che tutto il lavoro sin qui realizzato sta consentendo di comporre, giorno per giorno, un grande puzzle che darà alla Comunità di Nardodipace e all’intero territorio delle Serre, una volta completato, delle tangibili e concrete opportunità occupazionali.

Per tutto ciò, mi preme porgere, quindi, un accorato ringraziamento all’On. Simona LOIZZO, la quale, insieme con la mia Amministrazione Comunale, da parlamentare attenta qual è alla crescita e allo sviluppo del territorio calabrese, ha condiviso sin dal primo istante l’intero percorso, non facendo mai venire meno il suo prezioso sostegno e il suo contributo per il raggiungimento di questo straordinario esito favorevole.