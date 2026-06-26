Campionato nazionale di calcio tra professionisti, Cosenza sfiora il titolo e Reggio Calabria chiude seconda nella Coppa degli Ordini

Si è conclusa con un bilancio positivo la fase finale del Campionato Nazionale FIGC riservato ad avvocati, magistrati e notai, manifestazione che ha riunito in Salento le migliori rappresentative provenienti da tutta Italia. Le finali dell’edizione 2026 si sono disputate tra i Comuni di Ugento e Melissano, con dodici squadre in campo, tra cui anche le rappresentative di Cosenza e Reggio Calabria.

Ottimo il percorso della formazione cosentina, che ha conquistato il secondo posto nel campionato nazionale, arrendendosi soltanto in finale alla squadra di Lecce. A completare il podio sono state Afragola e Catania.

Nella Coppa Italia il successo è andato a Palermo, davanti a Torre Annunziata, Catania Forum e Gela, mentre nella Coppa degli Ordini è stata la squadra BAT ad aggiudicarsi il trofeo, con Reggio Calabria classificatasi al secondo posto.

Per quanto riguarda la Coppa Avvocati Europea, il primo gradino del podio è stato conquistato da Foggia, seguita da Salerno.

Accanto all’attività sportiva, la manifestazione ha ospitato anche un momento di approfondimento dedicato al futuro del calcio italiano. Nella sala consiliare del Comune di Ugento si è infatti svolto il convegno dal titolo “La riforma del calcio italiano, tra autonomia dell’ordinamento sportivo e tutela dei giovani talenti”, promosso con il patrocinio dei Comuni di Ugento e Melissano e organizzato dall’Università del Salento e dall’Ordine degli Avvocati di Lecce.

Nel corso dell’incontro, i professori Luigi Melica e Maria D’Onghia hanno illustrato le proprie riflessioni scientifiche, sostenendo la necessità di “una vera ed efficace riforma della FIGC che metta i giovani al centro del progetto futuro del calcio”. Al dibattito hanno preso parte relatori provenienti da diverse realtà italiane.

Gli organizzatori hanno inoltre ricordato come il Campionato nazionale di calcio tra avvocati, magistrati e notai rappresenti “la più antica competizione calcistica riservata ai professionisti”, dalla quale sono passate figure che hanno successivamente ricoperto incarichi di rilievo nel mondo del calcio, tra cui l’attuale presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, e il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Umberto Calcagno.

L’organizzazione dell’evento è stata coordinata dall’avvocato Giuseppe Mastrangelo del Foro di Cosenza, insieme al professor Luigi Melica e ai sindaci di Ugento e Melissano, Massimo Lecci e Alessandro Conte.