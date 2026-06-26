Sanità calabrese, stop della Corte dei Conti. DPM: “Crolla il castello di carte di Occhiuto. Era solo un baratto politico sull’autonomia, il governatore risponda alla nostra interrogazione”

«Avevamo visto lungo, e lo abbiamo denunciato prima di

tutti: il presunto “passaggio storico” della fine del commissariamento della sanità calabrese

era soltanto un’operazione di pura propaganda, un baratto politico consumato a Roma sulla

pelle dei calabresi in cambio del via libera alle pre-intese sull’Autonomia Differenziata. Oggi i

pesantissimi rilievi sollevati dall’Ufficio di controllo della Corte dei Conti smantellano la

narrazione della governance regionale e certificano la totale assenza di presupposti

strutturali».

«I magistrati contabili hanno riscontrato carte carenti e motivazioni “laconiche”. Dietro i

proclami trionfalistici di Roberto Occhiuto restano i nodi drammatici che i calabresi

affrontano ogni giorno: ritardi cronici nei pagamenti, partite debitorie tuttora aperte, assenza

dei bilanci consuntivi delle aziende sanitarie e mancato raggiungimento dei Livelli Essenziali

di Assistenza (LEA). Come se non bastasse, la Corte evidenzia un’anomalia istituzionale

clamorosa: la proposta di chiusura della fase straordinaria è partita dal Ministero degli Affari

Regionali e non, come logica e legge vorrebbero, dai ministeri tecnici di Salute ed Economia,

relegati sullo sfondo con note del tutto generiche.

Fino a quando non saranno fornite controdeduzioni reali, l’efficacia del provvedimento resta

sospesa. Questo significa che il governatore si trova oggi in un limbo istituzionale: non può

agire pienamente né come commissario straordinario né come assessore ordinario alla Sanità,

esponendo il settore a una pericolosa paralisi gestionale. Se il Governo centrale decidesse di

aggirare la Corte dei Conti ricorrendo alla “registrazione con riserva” ex lege 400/1988, si

assumerebbe una responsabilità politica ed erariale gravissima di fronte al Parlamento,

scaricando sui cittadini i costi di un dissesto annunciato.

Nelle scorse settimane, proprio per fare luce su questa gestione opaca, abbiamo depositato,

tramite il nostro consigliere regionale On. Francesco De Cicco, un’interrogazione urgente a

risposta immediata: una richiesta formale di trasparenza a cui Occhiuto e i suoi rappresentanti

non hanno mai risposto, preferendo nascondersi dietro il silenzio piuttosto che ammettere il

fallimento. La sanità non si cura con i video sui social né con i silenzi d’ordinanza: Occhiuto si

presenti in Aula, risponda alla nostra interrogazione e spieghi ai calabresi perché la Corte dei

Conti ha dovuto mettere nero su bianco il bluff del suo post-commissariamento».

Caro Presidente Occhiuto, in conclusione, possiamo affermare con certezza che nessuno degli

esponenti della minoranza, e tanto meno il nostro Segretario politico, Francesco De Cicco, si

sono mai rallegrati dalla mancata uscita, o presunta tale (come Lei afferma), dal

“Commissariamento”, e tuttavia nella sostanza, commissariamento o meno, le azioni della

Giunta da Lei presieduta in nulla hanno modificato lo stato della “Sanità” in Calabria, che

continua ad essere un vero e proprio colabrodo sia dal punto di vista dei servizi, che dal punto

di vista strettamente dei conti economici.

Vede, gli esponenti della minoranza saranno anche degli sfigati, ma Lei e la sua maggioranza

avete dimostrato di essere degli arroganti.

Così in una nota la segreteria politica DPM.