Pesca del tonno rosso, nuove quote per la Calabria nel 2026. Gallo: “Un impegno mantenuto con i nostri pescatori”

Arrivano nuove opportunità per il comparto ittico calabrese in vista della campagna di pesca del tonno rosso 2026. Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha pubblicato il provvedimento che assegna le quote residue nazionali del 2025, destinandole alla prossima stagione di pesca.

La misura rientra nella programmazione prevista dal decreto direttoriale relativo al triennio 2026-2028 e prevede la ripartizione di 217 tonnellate di quota residua, con l’obiettivo di sostenere il ricambio generazionale, rafforzare la piccola pesca costiera e favorire lo sviluppo della filiera del tonno rosso.

Secondo quanto evidenziato dalla Regione Calabria, il provvedimento consentirà anche alle imbarcazioni calabresi già autorizzate per la piccola pesca costiera di beneficiare di ulteriori quantitativi di cattura attraverso i meccanismi previsti dal decreto.

L’assessore regionale all’Agricoltura e alla Pesca, Gianluca Gallo, ha sottolineato l’importanza del risultato raggiunto. “Dopo l’aumento delle imbarcazioni autorizzate, passate da 17 a 31, arriva un altro traguardo importante per il comparto ittico calabrese e una promessa che avevamo assunto con i nostri pescatori e che oggi viene mantenuta”.

Per Gallo, l’incremento delle quote disponibili rappresenta un’opportunità concreta per il settore. “L’aumento delle disponibilità consentirà alla piccola pesca costiera e ai giovani pescatori di rafforzare la propria competitività”, ha affermato, rivolgendo inoltre un ringraziamento al ministro Francesco Lollobrigida e al sottosegretario Patrizio La Pietra “per l’attenzione dimostrata nei confronti delle esigenze della pesca italiana e, in particolare, del sistema calabrese”.

L’assessore ha infine evidenziato il valore della collaborazione tra istituzioni. “È grazie a questo lavoro condiviso che oggi possiamo offrire nuove prospettive alle imprese del settore e alle comunità costiere della Calabria”, ha concluso.