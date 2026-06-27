Atto vandalico contro G Auto, la solidarietà del sindaco Fiorita: “Catanzaro è indignata”

Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha espresso vicinanza ad Alessandro Gentile e alla concessionaria G Auto, destinatari di un episodio vandalico che ha suscitato la reazione dell’amministrazione comunale.

Il primo cittadino ha condannato con fermezza quanto accaduto, manifestando la propria solidarietà all’imprenditore e ai suoi collaboratori. “Sono vicino a Gentile e alla sua azienda, colpiti dalla violenza vigliacca di chi, evidentemente, non comprende cosa significhino il lavoro e i sacrifici che esso comporta per mandare avanti un’azienda”.

Fiorita ha quindi ribadito la fiducia nell’operato delle forze dell’ordine e della magistratura, auspicando che venga fatta piena luce sull’accaduto. “Sarà compito degli inquirenti, nei quali nutriamo come sempre la massima fiducia, scoprire i responsabili di un gesto irricevibile da una città civile com’è la nostra Catanzaro, che insieme con Gentile è offesa e indignata per quanto accaduto”.

Nel suo intervento, il sindaco ha inoltre sottolineato il valore di chi opera quotidianamente nel tessuto economico cittadino, evidenziando il contributo delle imprese allo sviluppo della comunità. “Una città che gli è vicina come è doveroso che sia nei confronti di chi, con onestà e rettitudine, contribuisce a tenere viva e a far crescere la sua economia a vantaggio di tutta la comunità”, ha concluso.