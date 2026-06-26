Si svolgerà sabato 26 giungo alle ore 18,00 presso la sala conferenze “Spazio Closed” della Leonida Edizioni la presentazione del libro “La mia anima senza scudo” dell’autrice Loredana Pensabene, presidente dell’associazione AISPHEM con sede a Rovereto (TN). Tema principale dell’incontro è la disabilità che nel libro è raccontata direttamente dall’autrice attraverso la figura del figlio affetto da una anomalia genetica rara, causa di altre patologie. Relatore dell’incontro: Bruno Laganà.
La Leonida Edizioni presenta la scrittrice Loredana Pensabene
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