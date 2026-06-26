“L'arte di non sapere, che non dev'essere confusa con l'ignoranza, perchè gli ignoranti non sono responsabili della loro triste condizione, nasce da un'idea autolatra ed egocentrica del mondo e della società” - Luis Sepúlveda
HomeCalabriaCosenzaBisignano, il verde diventa bene comune: al via le adozioni degli spazi...
CalabriaCosenza

Bisignano, il verde diventa bene comune: al via le adozioni degli spazi verdi

L’Amministrazione di Bisignano su proposta dell’assessore al decoro urbano Francesco Chiaravalle, scommette sulla cittadinanza attiva, e per rendere la città più accogliente promuove il progetto “Adotta un’aiuola”. Terminati nei giorni scorsi gli ultimi adempimenti, i soggetti affidatari si occuperanno della riqualificazione e della manutenzione delle aree verdi in cambio della possibilità di apporre cartelli pubblicitari.
Il senso civico come motore del decoro
«Con questo progetto vogliamo costruire un rapporto più diretto tra cittadini e beni comuni »- ha dichiarato il sindaco Francesco Fucile . «Ogni spazio adottato rappresenta un piccolo presidio di attenzione che genera benefici non solo estetici, ma anche sociali». Gli fa eco l’Assessore al Verde e decoro urbano, – Francesco Chiaravalle, sottolineando – come «l’obiettivo sia quello di creare una responsabilità diffusa che affianchi l’intervento dell’ente pubblico».
«Crediamo molto nel valore della collaborazione – continua Chiaravalle – quando una comunità si prende cura dei propri spazi pubblici, cresce anche il rispetto verso l’ambiente urbano e si rafforza il senso di appartenenza alla città ».
Il progetto “Adotta un’Aiuola” è un’iniziativa promossa già da molti Comuni Italiani, ma l’amministrazione a guida Fucile fa la differenza! Rilancia e realizza lo stesso progetto che le precedenti amministrazioni hanno utilizzato “solo” come slogan, e tenuto fermo nei cassetti.
Inoltre importante ricordare la menzione della consigliera di minoranza Veronique Capalbo. Diversi mesi fa, la stessa, evidenziò una tipica contrapposizione politica locale, dove i blog e i canali di informazione di quartiere, divennero teatro di scontro sulla gestione del decoro urbano e iniziative civiche come “ Adotta un’aiuola”; strumentalizzata per criticare la maggioranza con polemiche sulla paternità e sull’originalità degli interventi di riqualificazione.
« Un progetto non ha necessariamente bisogno di un’idea rivoluzionaria per avere successo – conclude Chiaravalle -. Spesso, ciò che conta davvero è l’esecuzione, l’efficienza e la capacità di programmare, progettare e realizzare. Un’idea già vista può essere un punto di forza, un vantaggio : significa che esiste già la certezza di un valido risultato, e il nostro paese è di questo che ha bisogno.

Articolo PrecedenteRiaperto il tratto Morano-Campotenese della pista pedociclabile
Articolo SuccessivoTaekwondo, al Cus Cosenza gli esami di cintura nera: 34 candidati da tutta la Calabria
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Taekwondo, al Cus Cosenza gli esami di cintura nera: 34 candidati da tutta la Calabria

Pulignano: “Il Parco Biometano è un modello di economia circolare aperto al territorio”

La Leonida Edizioni presenta la scrittrice Loredana Pensabene

Atti vandalici a Catanzaro, la solidarietà della vicesindaca Iemma alla concessionaria “G Auto: “Gesto vile, la città difende chi investe sul territorio”

Pacifici (SPI CGIL): “Frecciarossa verso Reggio Calabria senza aria condizionata. Prima di parlare di grandi opere si garantisca la dignità dei viaggiatori”

48 Ore Pentedattilo Film Festival, il cinema rianima il borgo delle cinque dita

Catanzaro, acqua: interruzione quartiere Cava

Notarangelo rilancia dalla Calabria: “L’economia circolare è già una realtà e va sostenuta”

Nardodipace, contributo nazionale per i piani di sviluppo

L’Atlante degli uccelli nidificanti, Montuoro: “Il patrimonio naturale come leva di sviluppo: da 2 a 10 le riserve regionali e 52 milioni investiti nel...

Conclusa la quarta edizione di “Musica Oltre”, il progetto realizzato da tutti i club della Calabria del Soroptimist della casa circondariale di Vibo Valentia:...

Sorical, Granata alza il livello dello scontro: “La Commissione di Vigilanza non può sottrarsi ai propri doveri”. Diffida personale ai consiglieri, esposti a Procura...

Salute al femminile: prevenzione, consapevolezza e accesso ai servizi al centro dell’incontro promosso da “Intrecci Abitiamo il Lametino”

Catanzaro: pubblicati dal settore attività economiche avvisi per assegnazione posteggi Fiere San Vitaliano, Madonna di Porto Salvo e San Lorenzo

Economia circolare ed energia, la Calabria protagonista dell’Assemblea nazionale di Cisambiente Confindustria

Reggio Calabria, Minasi (Lega): “Grande soddisfazione per l’operazione ‘Piazza Pulita’ del sindaco Cannizzaro. Finisce l’era del degrado della sinistra, parte la stagione del buon...

Corigliano-Rossano: l’acquapark dei record si appresta ad accogliere l’ultimo weekend di giugno tra sole, acqua e divertimento

Democrazia Sovrana Popolare Calabria: “Sulla linea del partito decidano gli iscritti”

“Cosenza Connect”: il 30 giugno la presentazione a Palazzo dei Bruzi del programma strategico per la destinazione turistica integrata

Riaperto il tratto Morano-Campotenese della pista pedociclabile

Sanità calabrese, Azienda Zero bandisce nuovi concorsi: 147 medici da assumere negli ospedali

Si nascondeva per evitare il carcere: arrestato nel Reggino un condannato per furto in abitazione

Ferie, una guida da Fondazione Studi

Cosenza, centri estivi: le precisazioni dell’assessore al welfare Buffone alle dichiarazioni della consigliera comunale Rende

Consorzio di Bonifica, Greco scrive al ministro Calderoli: chiesta l’impugnativa della legge regionale n.18/2026

Reggio Calabria, i consiglieri comunali di Reggio Futura: “Con il piano ‘Piazza Pulita’ il sindaco Cannizzaro restituisce dignità e normalità alla città”

Al via la seconda edizione del “Lamezia Channel Awards”: il 1° luglio la conferenza stampa

Uritaxi critica il progetto “Social Taxi” in Calabria: “Coinvolgere Uber è una scelta sbagliata”

Reggio Calabria, Imbalzano: “L’operazione ‘Piazza Pulita’ è una svolta nella coscienza civica ed avvia la lotta seria all’abusivismo”

Strage di Cutro, Lucano: “Servono ancora verità e responsabilità su quanto accaduto”

Lamezia Terme, presentazione del libro di Santo Gioffrè

Sanità flop, censura e menzogne all’Asp: “Non abbiamo l’anello al naso”. Capo Sud sbatte in faccia alla manager Berardi i dati reali del saccheggio...

“Lilio – L’Apostolo del Tempo”: Gianluca Facente racconta il genio calabrese dimenticato che cambiò il nostro modo di misurare il tempo

Nascita speciale al G.O.M. di Reggio Calabria: trigemini nati con taglio cesareo

Campionato nazionale di calcio tra professionisti, Cosenza sfiora il titolo e Reggio Calabria chiude seconda nella Coppa degli Ordini

Sanità calabrese, stop della Corte dei Conti. DPM: “Crolla il castello di carte di Occhiuto. Era solo un baratto politico sull’autonomia, il governatore risponda...

Pesca del tonno rosso, nuove quote per la Calabria nel 2026. Gallo: “Un impegno mantenuto con i nostri pescatori”

Assemblea dei soci della Lamezia Multiservizi per l’approvazione del bilancio 2025

Aggressione nel carcere di Arghillà, agente della polizia penitenziaria finisce in ospedale. Il Sappe: “Sistema ormai al collasso”

Tradizioni, Saracena ripopola il centro storico con l’XI Festa della Tarantella Calabrese. Il Sindaco: “Patrimonio vivente che diventa attrazione e comunità”

Rinnovati gli organi dell’Unione Provinciale ANCL di Reggio Calabria

Sanità, Martino (FI): “Una legge regionale per rafforzare l’assistenza domiciliare ai malati di SLA. Apprezzamento per l’impegno di Occhiuto e Straface”

Amministrazione condivisa del welfare: Forum del Terzo Settore del Lametino e Comune di Lamezia pongono le basi per una nuova governance delle politiche sociali

Unical, l’intelligenza artificiale aiuta ad individuare le cellule che favoriscono la recidiva del glioblastoma

Caro carburanti, Codacons: “La stangata non era un’impressione. In Calabria 316 violazioni e 135 anomalie. Ora paghi chi ha fatto il furbo”

Catanzaro, accordo tra Esercito e Provincia per valorizzare la caserma “Pepe-Bettoja” e il patrimonio storico militare

San Giovanni in Fiore, Ambrogio scrive al Prefetto: “Clima pericoloso, chiediamo attenzione e prevenzione”

Caldo, 18 città restano da bollino rosso: Reggio Calabria in pre-allerta per domenica

Catanzaro: audizione in IV Commissione di Giorgia Sorrentino, componente della presidenza del Consiglio Nazionale dei Giovani

Democrazia locale e cittadinanza attiva: a Gimigliano arriva il laboratorio sul bilancio partecipativo nell’ambito del progetto “Sottosopra next”

Bando regionale P.Art.E.C.I.P.O., Lorena: “619mila euro per servizi e recupero dell’ex scuola di Bucolia”

Trasporti, Nesci: “Nuovo Intercity Reggio Calabria-Roma via Jonica, esempio concreto di filiera di governo che ascolta e risolve”

Pediatria di Corigliano-Rossano, il Tribunale dà ragione al medico: riconosciuta l’indennità per le funzioni di primario

Martedì 30 giugno la città di Siderno isserà la Bandiera Blu della FEE

Giornata mondiale contro la droga, la Regione Calabria rilancia la prevenzione: oltre 11 milioni per contrastare le dipendenze

San Vito Cosenza, Turco: “Comprendiamo i disagi, ma la riqualificazione è una realtà. I lavori saranno completati nei prossimi giorni e il quartiere vedrà...

Intelligenza artificiale, Bernini rilancia la Giga Factory: “La Calabria farà parte dell’ecosistema nazionale”

Emergenza acqua a Cosenza, Mancini: “Basta interventi tampone. Serve un piano acqua per modernizzare la rete e ottimizzare il servizio”

Cosenza, Comitato No Scippo: “Il referendum è un rischio inaccettabile, meglio la più sicura petizione popolare”

Infettivologia respiratoria, esperti a confronto a Lamezia per il XV Convegno di Lamezia

Liceo Matematico: il “Volta” di Reggio Calabria pioniere nella sperimentazione nazionale

Provincia di Cosenza, approvate le linee programmatiche 2026-2030: nasce il piano di governo di Faragalli

Callipo Volley, Paglialunga: “È stata un’impresa, siamo pronti a ripartire!”

Cooperazione Calabria-Tunisia, Montuoro: “Il progetto regionale conquista anche la stampa internazionale”

Rende ha il suo Rucker Park: stasera la notte delle finali

Sport paralimpico, De Sanctis: “In Calabria nascerà uno dei nuovi centri nazionali del Cip”

Grande successo a Bianco per l’incontro con lo scrittore Gioacchino Criaco e il suo “Dove canta il cuculo”

“Gelsomini Link”, il primo Intercity diretto Locride-Roma sta per diventare realtà. Caulonia tra i primi Comuni ad aderire: “Una vittoria dell’intero territorio”

L’ambasciatore USA Fertitta arriva a Vibo Marina: tappa calabrese del tour per i 250 anni dell’Indipendenza americana

Melicucco (RC), quando la legalità diventa una lezione di vita: due studentesse scelgono l’Arma dei Carabinieri per il loro esame di terza media

Rinnovo biennale per il capitano della Cadi Antincendi Futura, Jean Carlos Cividini

Coldiretti Calabria: “È nata a Cosenza la Consulta regionale ‘Forestazione e filiera legno’ per valorizzare il patrimonio boschivo calabrese”

Bandiera Blu 2026, la Regione investe 405mila euro per promuovere le 27 località premiate

Vittime di reato, il garante Lomonaco consegna la relazione annuale al presidente Cirillo: “Nessuno deve sentirsi solo”

Costituzione del gruppo “Provincia Democratica” nel Consiglio provinciale di Cosenza: Ciacco capogruppo

Cinque secoli di Università a Catanzaro: domani la presentazione del volume che ripercorre la storia dell’Università Magna Graecia

Lavoro nero nel Vibonese, controlli dei Carabinieri: sospese quattro attività e sanzioni per oltre 30mila euro

Catanzaro, Barberio e Procopi: “Prima la tutela del malato e dell’attuale offerta di prestazioni sanitarie, poi la nuova piattaforma”

Vakarici sfida i luoghi comuni dell’estate: domani il XXI concorso dei vini Arbëreshë per dimostrare che anche l’entroterra può riempire le piazze con identità...

Sanità, Orrico attacca Occhiuto: “Risponda nel merito invece di alimentare lo scontro politico”

GdF Reggio Calabria: celebrato il 252° anniversario della Fondazione del Corpo

Fondi UE, Occhiuto: “La Calabria accelera, puntiamo a raggiungere il target di spesa entro fine anno”

Operazione “Piazza Pulita” a Reggio Calabria, tolleranza zero contro gli incivili. Sindaco Cannizzaro: “In 24 ore già 19 sanzioni”

Incendio al Lido Comunale di Reggio Calabria, avviate le indagini sulle cause

Commissariamento sanità Calabria, Tridico: “Un presidente che si riduce a insultare l’opposizione certifica la sua debolezza e oltraggia la democrazia”

Presentazione di “Mi chiamo Gianni”. L’ex presidente di S&d ed ex vicepresidente del Parlamento Europeo, Pittella, ospite di Federazione Riformista a Rende

Presentato a Palazzo Alvaro il nuovo Laboratorio di Canto in Lingua Greca di Calabria: la tradizione musicale come ponte verso il futuro

Borghi storici, PNRR e turismo delle radici: confronto Italia-Argentina con USAL e Fondazione Magna Grecia

Premio nazionale ai ricercatori Antonio Ielo e Giuseppe Mazzotta (DeMaCS – Università della Calabria)

Accordo di collaborazione tra il Comando Militare Esercito “Calabria” e la Provincia di Catanzaro

Anche quest’anno l’Unical celebra il percorso dottorale: arriva il PhD Day 2026

Presentato a Rombiolo e Tropea “I primi passi verso l’economia”

Il Comune di Cassano All’Ionio concede il gratuito patrocinio all’associazione “Cammino Basiliano”

Castrolibero, il Consiglio comunale apre alla “rottamazione quinquies” e riapre i termini della definizione agevolata: nuove opportunità per i contribuenti

Catanzaro, Veraldi attacca l’amministrazione: “Continuità con il passato e nessun cambiamento”

Reggio, la denuncia dalla scuola “Catanoso-De Gasperi-S. Sperato-Cardeto”: “Emergenza edilizia: edifici in ritardo e famiglie senza soluzioni”

Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 nel Catanzarese: epicentro a Petronà

Isola Capo Rizzuto (Kr), perseguita l’ex compagna: arresti domiciliari per un giovane

PA Calabria, Comitato: “La Cassazione riconosce il valore degli idonei, servono interventi rapidi della politica”

Scomparsa di Pino De Felice, il cordoglio del consigliere comunale Milia: “Perdiamo un punto di riferimento instancabile per il territorio”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook