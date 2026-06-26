Atti vandalici a Catanzaro, la solidarietà della vicesindaca Iemma alla concessionaria “G Auto: “Gesto vile, la città difende chi investe sul territorio”

«Esprimo la mia più ferma condanna e la mia totale solidarietà ai titolari e ai dipendenti della concessionaria “G Auto”, vittima nelle scorse ore di un grave e inaccettabile atto vandalico». Lo dichiara, in una nota, la Vicesindaca di Catanzaro, Giusy Iemma.

«Episodi del genere, perpetrati ai danni di chi ogni giorno lavora con dedizione e investe risorse ed energie nel nostro territorio, colpiscono l’intera comunità e non possono in alcun modo essere tollerati. Colpire un’attività commerciale significa colpire il cuore pulsante dell’economia cittadina e il futuro occupazionale della nostra terra.

Catanzaro è e deve rimanere una città attrattiva, sicura e accogliente per gli imprenditori. Chi sceglie di scommettere sul nostro capoluogo deve sapere di avere al proprio fianco istituzioni forti, attente e pronte a fare da scudo contro ogni forma di prevaricazione e illegalità.

Ringrazio i Carabinieri, intervenuti tempestivamente sul posto, e tutte le forze dell’ordine per il loro impegno quotidiano. Rinnovo, quindi, la mia vicinanza all’azienda “G Auto” e rivolgo ai suoi titolari e dipendenti l’invito ad andare avanti con la determinazione e il coraggio di sempre: le istituzioni e la Catanzaro onesta sono al loro fianco».