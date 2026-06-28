Pallanuoto maschile, il primo round per la promozione in serie B va a Cosenza

In un clima caldissimo e in una vasca difficile, ma con tanti sostenitori rossoblu, la Smile Cosenza Pallanuoto maschile strappa un successo a

a Pagani contro la Swim Academy. Il 17-14 arriva al termine di una partita combattutissima in cui i tanti sostenitori rossoblu giunti in Campania hanno fatto la differenza. Dopo un brutto inizio e un break importante della Swim Academy, i rossoblu di mister Manna hanno reagito. Dal 5-1 per i padroni di casa, Cosenza inizia pian piano a ricucire lo svantaggio e a fine secondo tempo il match è sul 7-7. Runco si accende e trascina la squadra, che trova il primo vantaggio sull’ 8-9 e aggredisce i padroni di casa con continuità e coraggio. Si va al quarto tempo in situazione di parità, ma i padroni di casa con un bel break si riportano avanti. Cosenza non si disunisce, conserva lucidità e coraggio e ritrova il vantaggio fino al definitivo 17-14. Il discorso promozione è rimandato quindi al 4 luglio, ma Cosenza parte con un vantaggio importante, ottime indicazioni e un pubblico che è già pronto a colorare di rossoblu la piscina di Campagnano. “Partita bella e giocata a viso aperto da tutte e due le squadre – ha affermato mister Manna -, noi siamo stati coesi e compatti nel momento di difficoltà e abbiamo reagito alla grande. Per questo faccio i complimenti a tutti. Adesso ci aspetta una settimana intensa e decisiva per la nostra stagione e spero nel nostro fantastico ambiente per darci una mano sabato”.

Swim Academy-Smile Cosenza Pallanuoto 14-17

Mastrangelo, Di Puppo, Viola 1, Chiappetta, Brunosio, De Luca 1, Romano 1, Sarro 2, Runco 7, Faro 1, Palermo 2, Lento 2, Fiorino, Albino.