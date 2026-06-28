“Il cuore che cresce” Adriano Cipriani, tra i massimi esperti di cardiologia pediatrica ospite di “Salute più incontra” a Satriano

Un appuntamento che promette emozioni nel viaggio appassionato all’interno della cardiologia pediatrica, quello organizzato da Med Center in collaborazione con l’Associazione Sole Soverato, per il terzo appuntamento di “Salute più Incontra”, dedicato alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle più comuni cardiopatie pediatriche.

L’evento in programma per lunedì 29 giugno 2026 alle ore 18.00 nella sede di MedCenter, in Via del Progresso a Satriano (CZ), sarà come sempre a ingresso gratuito.

Protagonista dell’incontro sarà il Prof. Adriano Cipriani, tra i maggiori esperti italiani di cardiologia pediatrica e cardiopatie congenite, che dialogherà con la giornalista Sabrina Amoroso per approfondire temi di grande interesse per famiglie, genitori e operatori sanitari.

Il Prof. Cipriani è medico specializzato in cardiologia pediatrica e nella diagnosi e cura delle cardiopatie congenite malformazioni cardiache presenti dalla nascita. Attualmente è responsabile del Centro per la Cura delle Cardiopatie Congenite presso l’Istituto Clinico Ligure di Alta Specialità (ICLAS) di Rapallo.Tra i suoi principali ambiti di attività figurano la diagnosi e il trattamento delle cardiopatie congenite e acquisite in età pediatrica, la cardiologia interventistica pediatrica, l’aritmologia pediatrica, l’ecocardiografia fetale e la consulenza prenatale per le malformazioni cardiache.

Nel corso della sua prestigiosa carriera ha pubblicato oltre 130 lavori scientifici nel campo della cardiologia pediatrica e ha eseguito, come primo operatore, oltre 2.500 procedure di emodinamica diagnostica e interventistica su pazienti affetti da cardiopatie congenite.

Svolge attività clinica in diverse sedi italiane, tra cui Rapallo, Bari e Satriano e nella clinica polispecialistica MedCenter, guidata dal dott. Domenico Mammone. Si occupa inoltre di pazienti adulti con cardiopatie congenite, i cosiddetti GUCH (Grown-Up Congenital Heart Disease).

La sua storia professionale ha incrociato per anni quella del Prof. Carlo Marcelletti, uno dei padri della cardiochirurgia pediatrica italiana considerato all’apice della sua carriera il terzo cardiochirurgo al mondo. Cipriani è stato descritto come il suo alter ego, molto diverso caratterialmente ma accomunato al luminare dalla sua grande professionalità che attualmente lo rende il punto di riferimento in Italia per la cura delle cardiopatie dei più piccoli. Cipriani fu allievo e membro dell’ équipe di Martelletti, condividendo con lui un lungo percorso umano e professionale.

Insieme al cardiochirurgo Lucio Parenzan, Carlo Marcelletti contribuì a introdurre la cardiochirurgia pediatrica in Italia e in gran parte dell’Europa, cambiando radicalmente la prognosi dei bambini nati con gravi malformazioni cardiache.

Un passaggio storico della medicina italiana risale al 1986, quando nell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma il Prof. Marcelletti, coadiuvato dal Prof. Cipriani, effettuò il primo trapianto cardiaco su un bambino di appena 15 mesi. Un intervento che segnò l’inizio di una nuova era nella terapia chirurgica delle malformazioni congenite del cuore in età pediatrica.

Il Prof. Cipriani fece inoltre parte del gruppo guidato da Marcelletti durante gli anni trascorsi alla Cardiochirurgia Pediatrica dell’Ospedale Civico di Palermo. In quel contesto, nel 2000, venne affrontato uno dei casi più complessi mai registrati in Italia: il tentativo di separazione delle gemelle siamesi peruviane Marta e Janet Milagro, unite al torace e accomunate da un unico cuore.

L’incontro “Il cuore che cresce” vuole ripercorrere con lui il lungo viaggio tra le conquiste della medicina contemporanea e l’etica della cardiochirurgia, in un’occasione unica di informazione e sensibilizzazione su temi che riguardano la salute dei più piccoli, offrendo al pubblico la possibilità di confrontarsi direttamente con uno dei più autorevoli specialisti italiani del settore.

L’appuntamento è per lunedì 29 giugno 2026 alle ore 18.00 da MedCenter a Satriano.