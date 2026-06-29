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Nuvola Comics 2026, il bilancio del direttore artistico Emiliano Lamanna: “Un festival che cresce nella partecipazione e guarda al futuro”

«Nuvola Comics è stato capace di dimostrare in soli tre anni come attraverso il fumetto si possa raccontare una città, si possa dialogare con la letteratura, la storia e l’arte, con la musica e il teatro, con il gioco e la pedagogia, con il graphic journalism e l’impegno civile. Tutto attraverso il coinvolgimento delle diverse generazioni che animano l’intera comunità».

A una settimana dalla conclusione della terza edizione, è tempo di bilanci per Nuvola Comics, il festival del fumetto, del gioco e dell’arte di Catanzaro che, anno dopo anno, consolida la propria identità culturale e il proprio ruolo nel panorama degli eventi dedicati alla cultura pop. A tracciare il consuntivo della manifestazione è il direttore artistico Emiliano Lamanna, che affida alle sue riflessioni il racconto di un’edizione caratterizzata da un’ampia partecipazione di pubblico, dalla qualità della proposta culturale e da una comunità sempre più coinvolta nel progetto.

Le parole del direttore artistico restituiscono il clima vissuto nei tre giorni del festival, tra partecipazione, incontri e una risposta del pubblico che conferma la crescita della manifestazione. Accanto ai numeri, infatti, emerge soprattutto il valore dell’esperienza condivisa in uno dei luoghi simbolo della città, capace di accogliere visitatori di tutte le età e provenienze.

«Sono ancora emozionato dall’intensa e sorprendente partecipazione al festival. In questi giorni si sono metabolizzati numeri ed emozioni vissute in un complesso monumentale dove giovani e famiglie, curiosi e appassionati, catanzaresi e forestieri, hanno condiviso mostre e incontri con gli autori, giochi all’aperto e giochi da tavolo, momenti musicali e performance teatrali. Molte persone attente hanno riempito le sedie dei talk di Fumetti In Chiostro. In soli tre giorni circa settecento persone hanno visitato il Nuvola Expo nell’area museale».

Tra gli elementi che hanno contraddistinto questa terza edizione c’è stata la capacità del festival di coinvolgere pubblici diversi attraverso attività pensate per ogni fascia d’età. «Siamo orgogliosi e felici della fiducia che i genitori catanzaresi hanno riposto nel Nuvola e per i suoi format. I laboratori di fumetto e manga della scuola Grafite sono stati tre momenti indimenticabili per i più piccoli. Per quanto riguarda la fascia adolescenziale, grande partecipazione nelle sale dedicate ai giochi da tavolo, curate dall’Antro del Troll, con un significativo incremento delle presenze al terzo Nuvola Cosplay Contest e nell’area giochi all’aperto».

Accanto alle attività rivolte al pubblico più giovane, il festival ha visto una forte partecipazione anche negli spazi esterni, diventati veri e propri luoghi di socialità e intrattenimento per l’intera durata della manifestazione. «Elemento magico che porto nel cuore è la presenza degli amici e parte integrante del progetto di Joka Calabria, che con lo Joka Park hanno saputo magistralmente accogliere ed intrattenere tutte le generazioni di visitatori, dai 3 ai 60 anni, tra bimbi e famiglie, giovani e appassionati. La terrazza Sandro Pertini è stata frequentatissima nella tre giorni del festival nonostante le alte temperature. Terrazza allietata dalle aree gioco, comics Kitchen e Beer, Sweet Manga e Bar del Fumetto. Dall’AperiComics ai giochi a premi, dalla pasticceria artistica al gelato dedicato a Mimmo Rotella».

Un concept culturale che si rafforza grazie a chi ci crede: «Sponsor tecnici e partecipanti al festival hanno abbracciato con passione e competenza il concept di questa terza edizione dedicata al fumetto italiano e all’artista catanzarese scomparso vent’anni fa. Abbracci e collaborazioni importanti sono state le case editrici presenti sin dalla prima edizione, che permettono ai fruitori della manifestazione di reperire fumetti, manga e graphic novel, gudget e giochi, e si poter incontrare l’autore con la sua opera nelle mani».

Un ruolo centrale nell’identità del festival è rappresentato dall’offerta culturale multisettoriale e dinamica: «Tre anni di Nuvola Comics si traducono anche in tre edizioni di Nuvola Expo, un’esperienza indimenticabile grazie al supporto e al lavoro dell’artista e docente ABA di Catanzaro, Giuseppe Negro che ne ha curato gli allestimenti. Gli autori internazionali che in tre anni hanno animato le mostre e i Talk di Nuvola raccontano di una Catanzaro viva e interessata, bella e accogliente. Raccontano di un’esperienza da vivere. Solo per citarne qualcuno: Elettra StamboulisGianluca CostantiniDavid LloydLelio BonaccorsoPaolo BacilieriVincenzo FilosaRiccardo Nunziati.

Questo solo uno dei fattori di promozione del territorio messo in atto dal progetto Nuvola Comics. Anno dopo anno sono cresciuti anche gli alloggi dei partecipanti e dei visitatori del festival. Un evento culturale calabrese destinato a crescere e migliorarsi, con un’idea e un’identità ben precise».

La conclusione del direttore artistico è dedicata al lavoro di squadra e ai ringraziamenti verso istituzioni, partner e tutte le professionalità coinvolte nella realizzazione del festival, elemento considerato fondamentale per la crescita e la continuità del progetto. «Nuvola è affidato all’organizzazione amministrativa di Fondazione Politeama diretta da Settimio Pisano, che ringraziamo per la professionalità e sensibilità nei confronti del progetto. Un forte ringraziamento al direttore Virgilio Piccari e all’Accademia Belle Arti di Catanzaro. Grazie al deciso entusiasmo del preside del consiglio comunale Gianmichele Bosco, al capo di gabinetto Salvatore Bullotta per l’infinita professionalità. All’operato del settore cultura diretto dall’assessora Donatella Monteverdi. Per la sensibilità e comprensione delle potenzialità del progetto nel campo del marketing territoriale, un grazie all’assessore al turismo Vincenzo Costantino. Agli assessori Nunzio Belcaro e Giuliana Furer che ci hanno connesso alle scuole e alle associazioni di categoria. Grazie anche all’assessore Pasquale Squillace per la sempre decisiva competenza con la quale serve la comunità. Un ringraziamento speciale alla consigliera Daniela Palaia per il supporto organizzativo costante nella pre-produzione del festival.

Il ringraziamento più grande però lo rivolgo alla ciurma che naviga nel mare di Nuvola, alla compagnia del fumetto, allo staff del festival: Giorgia Boccuzzi (Direttrice di Produzione), Luca Le Piane (Direttore Creativo della comunicazione), Rosita Mercatante (Responsabile Ufficio Stampa e Copywriter del progetto), Simonluca Spadanuda (Responsabile Grafica); Emanuele Spagnolo (Film-maker); Matteo Gregoraci (Fotografo), Sushma Cavur (Social media manager), Mattia Lavecchia (Web Developer), Anna Giulia Aura e Maria Paola Selvaggi (Assistenti di produzione) e Luigi Lacquaniti (Runner)».

Mandata in archivio la terza edizione, lo sguardo è rivolto al futuro del progetto, che punta a consolidare il ruolo di Catanzaro nel panorama nazionale dei festival dedicati alla cultura pop e al fumetto. «Nella città del vento ogni nuvola è un disegno (2024), La bellezza dei segni (2025), Disegni del destino (2026), costituiscono la trilogia concettuale e culturale della genesi del progetto Nuvola Comics: festival del fumetto, del gioco e dell’arte. Una manifestazione che può ricoprire uno spazio importante fra gli eventi pop della Calabria. Le ambizioni artistiche dell’associazione Venti d’autore, ideatrice del progetto, è rivolta all’inserimento di Nuvola nel quadro della rete nazionale dei festival del fumetto. Le prospettive sono positive e valicano i confini nazionali. Abbiamo già messo in atto idee, contatti e rapporti per la realizzazione delle prossime edizioni. Il futuro è la seria programmazione perché Catanzaro merita una grande manifestazione di cultura pop, identitaria e rivolta al territorio, ai giovani, ai bambini e alle famiglie».

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