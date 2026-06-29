Mutui, in Calabria prestiti più bassi della media nazionale: cala il costo dei finanziamenti a tasso fisso

Scendono i tassi applicati ai mutui, con un alleggerimento sia per le soluzioni a tasso fisso sia, seppur più contenuto, per quelle a tasso variabile. È quanto emerge dall’ultima analisi dell’Osservatorio di MutuiOnline.it, che evidenzia come nel mese di giugno il Tan medio dei mutui ventennali e trentennali a tasso fisso sia diminuito dal 3,38% al 3,26%. In lieve flessione anche il variabile, passato dal 2,58% registrato a maggio al 2,53% nelle prime settimane del mese.

Il quadro, però, potrebbe cambiare a breve. L’aumento di 25 punti base deciso dal Consiglio direttivo della Bce nella riunione dell’11 giugno, entrato in vigore il 17 giugno, è destinato infatti ad avere effetti sui finanziamenti indicizzati. Secondo le stime dell’Osservatorio, il Tan medio dei mutui variabili potrebbe salire fino al 2,78%, riducendo così il divario rispetto ai mutui a tasso fisso da 73 a 48 punti base.

L’incremento è legato all’andamento dell’Euribor, parametro utilizzato per determinare il costo dei mutui variabili e strettamente collegato alle decisioni della Banca centrale europea.

L’analisi dedica un focus anche alla Calabria. Nel secondo trimestre del 2026 la durata media dei mutui nella regione è arrivata a 23 anni e 9 mesi. L’importo richiesto si ferma a 113.107 euro, ben al di sotto della media italiana di 145.181 euro, così come il valore medio degli immobili, pari a 169.750 euro rispetto ai 226.028 euro registrati a livello nazionale.

I richiedenti calabresi risultano inoltre leggermente più anziani della media del Paese, con un’età di 40 anni contro i 39 anni e 7 mesi rilevati in Italia.

Tra le province emergono differenze significative. A Vibo Valentia si registra l’età media più bassa tra chi richiede un mutuo, pari a 38 anni e 5 mesi, mentre Cosenza è la provincia con i richiedenti più maturi, che raggiungono in media i 40 anni e 11 mesi.

Per quanto riguarda la durata dei finanziamenti, il primato spetta a Reggio Calabria, dove i mutui arrivano mediamente a 24 anni e 8 mesi. Cosenza, invece, fa segnare la durata più contenuta, con una media di 23 anni e 7 mesi.

Catanzaro guida la graduatoria regionale sia per l’importo medio richiesto, che raggiunge 124.452 euro, sia per il valore degli immobili, attestato a 183.137 euro. Sul fronte opposto si colloca Cosenza, con la richiesta media più bassa (102.987 euro), mentre Crotone registra il valore medio degli immobili meno elevato della regione, pari a 142.647 euro.