La proposta di Occhiuto: “Azzerare le tasse per gli under 35”

“La maggioranza ha fatto un buon lavoro in questi anni nel mantenere i conti pubblici in ordine. Tuttavia, se la sinistra propone un aumento della pressione fiscale, io ritengo che il centrodestra debba rispondere con proposte chiare e riconoscibili: ad esempio l’azzeramento delle tasse per i giovani sotto i 35 anni. Allo stesso modo, di fronte all’ipotesi di una patrimoniale, si potrebbe intervenire eliminando il bollo auto, garantendo però un adeguato ristoro alle Regioni che oggi lo riscuotono. Sarebbe un modo per presentarsi agli elettori con due misure simboliche e concrete in campagna elettorale”.
Così il presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, in un’intervista al Tg5.
“Come avveniva con Silvio Berlusconi – ha aggiunto Occhiuto – che si caratterizzava per interventi fiscali incisivi, riducendo realmente la tassazione e rendendo riconoscibile l’azione dei governi di centrodestra”.