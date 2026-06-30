Occhiuto prende le distanze da Vannacci: “Forza Italia è profondamente diversa”

Il presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, ha marcato la distanza tra il suo partito e il generale Roberto Vannacci, sottolineando una differenza di impostazione politica e di approccio ai problemi del Paese.

Intervistato dal Tg5, Occhiuto ha espresso un giudizio netto nei confronti dell’esponente politico, affermando che “Vannacci è un salto nel passato, parla agli arrabbiati, non propone alcuna soluzione che sia realmente praticabile, e quindi è profondamente diverso da Forza Italia”.

Con queste parole il governatore calabrese ha ribadito la linea del partito, evidenziando la volontà di distinguersi da posizioni che, a suo avviso, non offrono risposte concrete alle sfide attuali.