“Credo che non ci sia sogno più bello di un mondo dove il pilastro fondamentale dell'esistenza è la fratellanza, dove i rapporti umani sono basati sulla solidarietà, un mondo in cui siamo tutti d'accordo solla necessità della giustizia sociale e ci comportiamo di conseguenza” - Luis Sepúlveda
HomeCalabriaIndennità di Pronto Soccorso, Fp Cgil Calabria: "Accordo firmato senza confronto e...
Calabria

Indennità di Pronto Soccorso, Fp Cgil Calabria: “Accordo firmato senza confronto e con gravi esclusioni”

L’accordo sulle linee guida regionali per l’indennità di Pronto Soccorso, firmato presso la Regione lo scorso 25 giugno, esclude diverse figure impiegate nell’emergenza-urgenza. A denunciarlo è la Fp Cgil Calabria sottolineando di non essere stata convocata al Tavolo.
In una lettera indirizzata al presidente Occhiuto e al dipartimento regionale Salute e Servizi Sanitari, il Segretario Generale Bruno Ferdinando Bruno Schipano fa notare che l’accordo riconosce l’indennità di Pronto Soccorso esclusivamente al personale formalmente assegnato al Ps (professionisti della salute e funzionari, operatori e personale di supporto), escludendo il personale del SUEM 118, ivi comprese le Centrali Operative; i punti di primo intervento; i Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologici e Pediatrici.
“Questa esclusione è una scelta deliberata, e la FP CGIL la contesta sul piano contrattuale – afferma Schipano – L’art. 69 del CCNL Comparto Sanità 2022/2024, così come il previgente art. 107 comma 4 del CCNL 2019/2021, identifica come destinatari il personale dei servizi di emergenza-urgenza. La norma contrattuale non circoscrive l’ambito ai soli Pronto Soccorso ordinari ma, al contrario, lascia alle parti regionali il compito di individuare i servizi, in coerenza con la finalità compensativa dell’istituto, ovvero il disagio derivante dall’attività prestata in specifici contesti ad alta intensità assistenziale”.
“Il Suem 118 – ribadisce il Segretario – eroga assistenza di emergenza-urgenza sul territorio con le medesime caratteristiche di criticità, imprevedibilità e pressione psicofisica che contraddistinguono il Pronto Soccorso. I PS Ostetrico-Ginecologici e Pediatrici gestiscono urgenze che nessun professionista della salute considera ordinaria attività clinica. I PPI (Punti di primo intervento) costituiscono il primo filtro territoriale dell’emergenza. Sostenere che questi servizi non rientrino nella ratio dell’istituto richiede una giustificazione che l’accordo non fornisce”.
Per Schipano la logica applicata con l’ultimo accordo è, inoltre, in netto contrasto con i precedenti: “Si retrocede da un perimetro più ampio a uno più ristretto, in assenza di modifiche normative o contrattuali che lo giustifichino. Questa discontinuità non è solo incoerente: produce una disparità di trattamento tra lavoratori che svolgono funzioni analoghe in servizi analoghi, rispetto a quanto riconosciuto negli anni precedenti”.
“La Fp Cgil ritiene – prosegue – che la distribuzione di risorse contrattuali debba seguire criteri di equità sostanziale, non di convenienza formale. L’esclusione di interi segmenti organizzativi non riduce il monte risorse: lo concentra su una platea più ristretta, con l’effetto paradossale di premiare di più alcuni e di non riconoscere nulla ad altri che svolgono funzioni equivalenti”.
Per nulla trascurabile, inoltre, la mancata convocazione della Fp alla discussione e firma dell’accordo: “Non è un incidente isolato – precisa Schipano – e ripropone una questione strutturale nel sistema di relazioni sindacali in Calabria: la tendenza a concludere accordi in condizioni di partecipazione incompleta, con organizzazioni convocate tardivamente o non convocate, e a non concedere tempi di riflessione adeguati su testi articolati che producono effetti economici rilevanti e pluriennali”.

“Un accordo di questa importanza – conclude il Segretario – non si firma al buio. Procedere immediatamente alla firma, ignorando i tempi minimi della democrazia sindacale, svilisce il valore della contrattazione e produce intese deboli, contestate già il giorno successivo”.
Ecco perché la Fp Cgil Calabria ha chiesto la riapertura del confronto sull’accordo del 25 giugno 2026, con convocazione di tutte le organizzazioni sindacali, in ragione della rappresentanza; la revisione del perimetro dei destinatari dell’indennità, con reintegro del SUEM 118 (incluse le Centrali Operative), dei PPI e dei PS Ostetrico-Ginecologici e Pediatrici; Lladozione di procedure che prevedano tempi minimi di trasmissione dei testi prima della firma degli accordi, garantendo a tutte le parti un esame adeguato dei contenuti.

 

Articolo PrecedenteOcchiuto prende le distanze da Vannacci: “Forza Italia è profondamente diversa”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Occhiuto prende le distanze da Vannacci: “Forza Italia è profondamente diversa”

Performing si conclude con numeri da record e un nuovo ruolo internazionale per l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro

La proposta di Occhiuto: “Azzerare le tasse per gli under 35”

Reggio, SUL denuncia: “Nessun confronto sindacale con Ecologia Oggi, chiesto intervento Ispettorato del Lavoro”

Fuscaldo Sun Spirit: si chiude la terza edizione nel segno dello sviluppo locale e delle sinergie tra produttori

Reggio, LAV contro i premi con animali al torneo di briscola

Crotone, la consigliera comunale Marisa Luana Cavallo: “Il mio percorso continua al fianco di Matteo Salvini, una scelta di coerenza e lealtà”

Lamezia, emozione e futuro alla Pitagora: la festa di fine triennio tra musica, discorsi e il lancio del tocco”

Emergenza idrica a Crotone, il sindaco Voce convoca Sorical e Consorzio di Bonifica

Reggio Calabria, il bergamotto come leva turistica: alla Camera di Commercio la presentazione de “La Via del Bergamotto”

Tarsia e Foce del Crati, l’Atlante degli uccelli rilancia il valore della biodiversità: la Calabria si conferma hotspot naturalistico del Mediterraneo

Lotto: in provincia di Cosenza doppietta da oltre 25mila euro

Laurena di Borrello (RC), all’Istituto “R. Piria” le prime diplomate del corso serale Sistema Moda: un successo tra formazione, riscatto e nuove opportunità professionali

Frascineto (Cs), finanziamento regionale da 150mila euro per la riqualificazione di Piazza Kosovo e la rigenerazione urbana del centro cittadino

Riaperta al traffico la Statale 106 “Jonica” a Badolato dopo i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del tratto stradale

A Catanzaro il convegno sul trasporto pubblico locale: istituzioni, accademia e imprese a confronto sulle grandi transizioni della mobilità

Alta velocità in Calabria, Rifondazione: “Con Occhiuto arriva la conferma del fallimento delle promesse”

Crotone, all’ASP il convegno sull’arte-terapia: “La creatività strumento di cura e inclusione”

“Europa a casa”, Giusi Princi “Pubblicato il report di giugno con i bandi finanziati dall’Unione Europea”

Laino Borgo (Cs), il sindaco scrive al Prefetto: “Da sei mesi senza servizi postali adeguati dopo l’assalto al Postamat”

Traina d’altura, l’ASD CH-69 di Reggio Calabria chiude al 9° posto il Campionato Italiano Assoluto

Il Comune di Casali del Manco ottiene il finanziamento regionale per la riqualificazione della strada rurale “Fontana Sicca”

Va’ Sentiero Fest 2026, Sibari sarà il traguardo del grande viaggio nel Pollino

Lamezia, festa dei Santi Pietro e Paolo: tre giorni di partecipazione e grande successo popolare

Provincia di Vibo, il Consiglio approva rendiconto e Piano di dimensionamento scolastico. L’Andolina: “L’Ente è in ripresa, siamo sulla buona strada”

Lamezia, il vescovo Parisi: “Basta campanilismi, la città impari ad armonizzare le differenze”

“Musica è…”: il 4 luglio a Lattarico il gran finale del progetto Maestri e Melodie

Catanzaro, la proposta del consigliere Vincenzo Capellupo: “Intitolare al regista Giuseppe Petitto il nuovo spazio polifunzionale di Villa Margherita”

Disabilità gravissima, Straface: “Nessun taglio ai fondi, garantita la copertura per tutti gli aventi diritto”

Vertenza Ecologia Oggi, Veronese: “Basta scaricare le responsabilità, a pagare sono cittadini e lavoratori”

Cassano ricorda don Carlo De Cardona: il 5 luglio una messa nel 131° anniversario dell’ordinazione sacerdotale

La Scuola di Musica “F. Cilea” di Castrovillari traccia il bilancio di un anno di successi: al via la nuova Sezione Teatro e la...

Stilo (RC), la “Città del Sole” di Campanella diventa teatro con il reading “Ombre Lucenti”

Serra San Bruno, Loielo denuncia: “Dializzati senza trasporto da due mesi, l’Asp di Vibo è la vera emergenza della sanità”

Yacht di Fertitta a Vibo Marina, Prc: “La Calabria ha bisogno di servizi, non di passerelle per i miliardari”

Casa circondariale di Cosenza, il Consiglio fa fronte comune: “Ridurre il sovraffollamento e tutelare la dignità dei detenuti”

Violenza di genere, le Democratiche della Calabria: “Il protocollo di Vibo sia un modello per tutta la regione”

Casa Riformista: “Saremo alleati soltanto di una causa, il futuro di Reggio Calabria e il benessere delle sue comunità”

Ecologia Oggi, a Reggio Calabria salta la trattativa con i sindacati: vertenza in Prefettura, si avvicina lo sciopero

Reggio, agente aggredito in carcere San Pietro: Osapp denuncia “emergenza sicurezza”

Cittanova (RC), la S.A.O.M.S. celebra 150 anni di storia: una festa di valori, solidarietà e comunità

Gerace Heritage Lab 2026, il borgo diventa laboratorio internazionale sul patrimonio culturale

Occhiuto: “Vannacci un problema per il Paese, il centrodestra non deve inseguirlo”

Villapiana, nasce il “Petræ Comitato Feste”: Angelo Scardini eletto presidente

Reggio Calabria, riparte l’estate culturale all’Area archeologica Griso Laboccetta

Latitante arrestato in Spagna, Wanda Ferro: “Lo Stato continua a colpire la ‘ndrangheta anche all’estero”

Reggio Calabria, riparte l’estate culturale all’Area archeologica Griso Laboccetta

Ss 106 Jonica Sibari-Crotone, via libera alla compatibilità ambientale

Villa San Giuseppe dà il via all’estate: musica, socialità e tradizione con l’Associazione Amici di Villa San Giuseppe

Vibo Valentia, spara da casa e uccide un volatile con una carabina ad aria compressa: LNDC Animal Protection denuncia e chiede regole più severe...

Nastro Rosa Tour, Macrì: “Tropea pronta a candidarsi anche per la prossima edizione”

Missione a Warstein, Labonia rilancia: “Mi ricandido a sindaco per continuare a costruire il futuro di Pietrapaola”

Riapre al culto il Santuario della Madonna della Montagna di Polsi: conclusi i lavori di restauro e miglioramento sismico

Tragedia sulla SS106, il sindaco di Crosia chiama a raccolta i Comuni: “È il tempo di agire”

Intercity Crotone-Cosenza-Roma, il Comitato “Spazio Pubblico con Pina Picierno” sostiene la proposta e chiede il coinvolgimento delle istituzioni

Parisi al presbiterio: “La Chiesa ha bisogno di sacerdoti innamorati di Cristo, non di manager della fede”

“Lavoratori di serie A e lavoratori di serie B”: l’appello-denuncia dei collaboratori scolastici del concorso 1957

Musica, visioni e meraviglia, un mese di grandi eventi per la XXIII edizione del Festival d’Autunno

Palestra popolare all’Aranceto, Capellupo: “Un ulteriore tassello in una città che investe nello sport come strumento di inclusione. Catanzaro non è più città dello...

Porto di Gioia Tauro, completati gli interventi necessari all’esercizio delle attività di alaggio e varo

Sanità: da 15 università italiane il piano “Idee nuove per un SSN equo e sostenibile” per salvare il diritto alle cure. Focus sulla Calabria...

Riparte il cantiere del nuovo liceo scientifico “E.Fermi” di Cosenza

Caminia, da qui riparte l’anima della Calabria: il nuovo viaggio olfattivo firmato Degi

Pietrapaola: rinviata la conferenza stampa di presentazione della stagione estiva della discoteca Cleopatra

Caldo estremo, il sindaco di Crotone chiede al Governo di rinviare le scadenze del PNRR

Il grilletto facile del comando

I capolavori della Galleria Borghese arrivano a Cosenza: in mostra opere di Tiziano, Bernini e Palma il Vecchio

Confesercenti Reggio Calabria, Aloisio rieletto presidente. Al via il nuovo quadriennio tra innovazione, servizi e rappresentanza delle imprese

Arte, memoria e diritti: il Pride accende il Lido Mancuso di Catanzaro nel ricordo di Stonewall, Mirko e Katy

Cadi Antincendi Futura, il talento giallo-blu Alessandro Squillaci rinnova per tre anni

Processo Maestrale-Olimpo-Imperium, inammissibile l’appello della Dda: confermate le assoluzioni di primo grado

Noi Moderati a Castrovillari cresce ed entra come gruppo in Consiglio comunale ed in Giunta

Il declino dei trasporti ferroviari

Catanzaro, il progetto “Strade di Velluto” porta l’arte inclusiva nel cuore del centro storico

Associazioni ATC: “Attivare in forma sperimentale un Intercity diretto fra Crotone e Roma via Corigliano-Rossano-Sibari-Cosenza-Paola-Scalea”

Incidente causato dal ghiaccio sulla strada: il Tribunale condanna Anas al risarcimento dell’automobilista e dei familiari

Mattiani: “Avviati nuovi concorsi per rafforzare ulteriormente sanità calabrese”

Nasce il Mira, nuovo polo per arte e ricerca nel Mediterraneo: presentazione con il ministro Giuli tra Messina e Reggio

Reggina, Foti: “Conosco Lotito da quando mi chiese Bonazzoli. Ci riporterà in alto”

“Right to stay”: il vicepresidente del gruppo ECR Nesci incontra gli studenti dell’Università Magna Graecia

M5S contro la delibera del Csm: “Escludere le procure del Nord dalle aree a forte presenza mafiosa è un grave errore”

Catanzaro, il teatro ricompone i frammenti di Rotella: ai Giardini Nicholas Green in scena il talento dei giovani

Caldo estremo nei cantieri, Laghi: “Denunciate dal sindacato decine di violazioni dell’ordinanza regionale, dopo la strage di Amendolara è una responsabilità che non possiamo...

Rigassificatore di Gioia Tauro, Campana: “Occhiuto ripesca un fossile del 2005 per riempire terminali già mezzi vuoti”

Il Lions Club Catanzaro Temesa scende in campo per le persone affette da demenza

Consorzi di bonifica, l’Ugl chiede un confronto urgente: “La riforma presenta possibili profili di incostituzionalità”

“Lamezia Talent”, l’amministrazione comunale ringrazia la città: Corso Numistrano si illumina con l’energia di 34 esibizioni e un bagno di folla

Unical e Regione Calabria: intesa strategica per le politiche sociali

Siderno, adotta uno spazio verde: pubblicata la manifestazione d’interesse

Catanzaro, lingua dei segni italiani: al traguardo il progetto dell’Ente Nazionale Sordi con il Comune, ente capofila dell’Ambito Sociale Territoriale

Il reggino Leo Carlo Tuscano di Eurouniversity alla ribalta nazionale come punto di riferimento per gli imprenditori italiani

Spari in discoteca a Sangineto, proseguono le indagini: caccia al responsabile attraverso i filmati

Corrinsieme, Vianney Nyiomuzika vince in rimonta la ventesima edizione

Scoperto al largo della Calabria un relitto del V-IV secolo a.c. con oltre 300 anfore

Sanità Melito di Porto Salvo, il Consiglio approva la delibera per il “Tiberio Evoli”. Il sindaco Nastasi: “L’area grecanica esce dall’anonimato. Ora la parola...

Alta velocità, Madeo attacca: “Per la Calabria solo promesse, ora è arrivata la resa dei conti”

“Cosenza Connect”: domani la presentazione a Palazzo dei Bruzi del programma strategico per la destinazione turistica integrata

Arresto di Paviglianiti, il plauso del Sindaco: “Un colpo durissimo alla ‘ndrangheta e un segnale della forza dello Stato”

“Il cinema del rispetto” di Tonino Principe, nuovo appuntamento a Cosenza

Torna a Catona il festival “I teatri del sacro. Il sacro ci tocca” – III edizione

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook