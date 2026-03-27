Lidi nel tratto tirreno cosentino da Paola a Scalea, Granata (Legalità Democratica): “Esposto a RFI su 26 lidi su presunte violazioni della fascia di rispetto ferroviaria”

“Nella mia qualità di Presidente dell’Associazione Legalità Democratica, ho presentato formale esposto RFI (Rete Ferroviaria Italiana) Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale della Calabria ai sensi della normativa vigente, segnalando possibili violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza dell’esercizio ferroviario lungo la linea Battipaglia–Reggio Calabria, con particolare riferimento al tratto ricadente nel litorale tirrenico della provincia di Cosenza (Lidi nel tratto Tirreno cosentino da Paola a Scalea). In numerosi tratti del suddetto litorale si riscontrerebbe la presenza di stabilimenti balneari e relative strutture accessorie (quali bar, cabine, tettoie, manufatti e opere assimilabili) realizzati a distanza inferiore rispetto a quella minima legale dalla più vicina rotaia.

Tale situazione, ove accertata, si porrebbe in potenziale violazione del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, ed in particolare dell’art. 49, che stabilisce il divieto di costruzione, ricostruzione o ampliamento di manufatti entro la fascia di rispetto di metri 30 dalla sede ferroviaria, in assenza di preventiva autorizzazione in deroga da parte dell’ente ferroviario competente. Si evidenzia inoltre che eventuali difformità potrebbero integrare non solo violazioni amministrative, ma anche profili di responsabilità penale, contabile e amministrativa, configurando situazioni di pericolo concreto per la sicurezza della circolazione ferroviaria e per l’incolumità pubblica. Si è richiesto di provvedere senza indugio all’attivazione degli accertamenti tecnici e amministrativi; Garantire il rispetto delle norme di sicurezza ferroviaria e territoriale; Adottare ogni provvedimento necessario in caso di irregolarità, incluse demolizione, rimozione o ripristino dello stato dei luoghi”. Lo dichiara il Presidente dell’Associazione Legalità Democratica Avv. Maximiliano Granata