Crotone: Educational Framework, supporto alle famiglie con educatori familiari

Con determina dirigenziale, a seguito di avviso pubblico, è stato affidato alla cooperativa sociale Agorà Kroton il servizio relativo all’intervento “Educational Framework – Progetto di supporto alle famiglie con educatori familiari”, programmato nell’ambito del “Piano regionale di supporto alle fragilità Salute e Welfare”.

Il servizio interesserà i Comuni dell’Ambito Sociale di Crotone: Belvedere di Spinello, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, Scandale e Crotone, quest’ultimo in qualità di Comune capofila.

Le attività previste comprendono interventi educativi rivolti direttamente ai minori, con l’obiettivo di favorirne lo sviluppo personale e migliorare le relazioni all’interno del nucleo familiare e del contesto socio-ambientale di riferimento. Tra le principali azioni rientrano la cura di sé e degli spazi di vita, il supporto nell’organizzazione scolastica, l’accompagnamento nelle relazioni con i pari e la promozione dell’autonomia attraverso esperienze pratiche.

A tali interventi si affiancano azioni di sostegno alla genitorialità, finalizzate a rafforzare le competenze educative e di cura. In particolare, sono previste attività di ascolto e comprensione dei bisogni dei minori, condivisione delle regole educative, mediazione delle relazioni familiari e supporto nella gestione dei rapporti con servizi e istituzioni. Sono inoltre previste attività di coordinamento con le agenzie socio-educative e ricreative del territorio.

I sostegni saranno garantiti attraverso la figura dell’educatore familiare, mediante servizi domiciliari volti a sostenere direttamente il nucleo familiare, rafforzandone coesione e resilienza.

L’intervento educativo sarà orientato all’osservazione delle dinamiche familiari, alla valorizzazione delle risorse interne e alla costruzione di percorsi personalizzati. Per ciascun nucleo sarà predisposto un Progetto Individualizzato, definito in collaborazione con l’assistente sociale del servizio territoriale, al fine di accompagnare la famiglia verso un progressivo rafforzamento delle competenze genitoriali e una maggiore autonomia.

Il servizio avrà una durata complessiva di 24 mesi.