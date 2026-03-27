Galigani a Tris TV: “Ho chiesto a Canonico se vuole la Reggina, e…”

Intervenuto come ogni venerdì su Tris TV, il dirigente Vittorio Galigani ha svelato un retroscena di carattere societario per la Reggina: “Nicola Canonico è stato presidente del Foggia e, per molti anni, anche del Bisceglie in Serie C. Ha la passione per il calcio ed è solido. Ci siamo sentiti ieri pomeriggio: a domanda specifica sulle voci che lo danno interessato agli amaranto, mi ha detto soltanto che Reggio Calabria è una piazza importante”.

Così Galigani, circa un potenziale interesse dell’imprenditore Canonico a rilevare la Reggina: “Ciò lascia intendere che qualcosa si potrebbe realizzare. Altrimenti mi avrebbe detto decisamente di no. A Foggia si era stancato. Il figlio di Casillo ha espresso il desiderio di far rinascere il Foggia. C’era un’amministrazione controllata ed ha passato la mano. Imprenditorialmente è molto solido. Nel Foggia ha speso molto, per provare a portarlo in Serie B”.

p.f.