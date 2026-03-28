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Global Grant CasaPaese: a San Pietro in Amantea la struttura sarà dedicata alla famiglia Socievole

La CasaPaese di San Pietro in Amantea sarà dedicata alla famiglia Socievole. Una visione che unisce comunità, scienza e umanità. A comunicarlo, visibilmente commossa, durante la cerimonia di chiusura del Global Grant CasaPaese, promosso dalla Fondazione Rotary, è stata Elena Sodano, presidente della Fondazione Ra.Gi. ETS.

Un annuncio che ha attraversato la sala con la forza delle emozioni autentiche e il peso delle belle storie che restano. “Dedicare CasaPaese alla famiglia Socievole significa riconoscere un’impronta fatta di impegno, visione e umanità” ha ribadito Sodano, durante il momento solenne che ha segnato non solo la conclusione di un importante percorso progettuale, ma anche il consolidamento di una rete internazionale.

Le sovvenzioni globali del Rotary rappresentano, infatti, strumenti di straordinario valore perché finanziano solo validi progetti internazionali su larga scala, sostenibili e misurabili, fondati su una solida collaborazione tra club ospitanti e partner internazionali.

Al Global Grant hanno aderito quindici Club Rotary calabresi, insieme al Rotary Club Etobicoke di Toronto e al Rotary Club di Senigallia, a testimonianza di una sinergia che supera i confini territoriali.

Particolarmente significativa la presenza nel Global Grent del commendatore Ralph Chiodo, emigrato nel 1957 da Soveria Mannelli in Canada, oggi tra gli imprenditori di maggiore successo.

A illustrare il cuore del progetto è stato Francesco Socievole, Governatore Emerito del Rotary Al Mantiah Calabria e Coordinatore della Commissione Distrettuale Pubblico Interesse. Con evidente emozione, ha ringraziato il pensiero di Elena Sodano richiamando le sue radici proprio a San Pietro in Amantea e sottolineando come un progetto così concreto e profondamente umano sia perfettamente in linea con la missione di ogni Rotariano.

L’intero ricavato del Global Grant sarà destinato all’acquisto di tutti gli arredi delle stanze della CasaPaese e di altri materiali necessari per il benessere degli ospiti.

Nel suo intervento, Elena Sodano ha inoltre aggiornato i presenti sullo stato di avanzamento delle attività, evidenziando come San Pietro in Amantea stia diventando un borgo inclusivo, unico in Italia e non solo, per le persone con demenza, capace di accogliere e valorizzare le fragilità all’interno di una comunità viva e partecipata. Un ringraziamento speciale è stato rivolto all’amico Antonio Morelli, per la costante vicinanza alla Ra.Gi. e il supporto prezioso al Rotary Al Mantiah Calabria.

Presente anche il sindaco di Amantea, Vincenzo Pellegrino, che, forte della sua esperienza medica, ha evidenziato il valore scientifico e olistico del progetto. Richiamandosi alla visione della Legge Basaglia, ha sottolineato l’importanza di una cura che restituisca centralità alla persona.

Il sindaco di San Pietro in Amantea, Gioacchino Lorelli, a sua volta ha illustrato lo stato di avanzamento dei progetti già presentati, ribadendo l’impegno dell’amministrazione nel sostenere una visione innovativa e inclusiva promossa dalla Fondazione Ra.Gi..

Ad aprire i lavori è stata Miriam Bruno, presidente del Rotary Al Mantiah Calabria, che con emozione ha ricordato la presentazione del progetto di San Pietro in Amantea, avvenuta proprio nel giorno del suo insediamento, sottolineando come oggi quel percorso sia giunto a una fase decisiva grazie al Global Grant.

Tra gli interventi istituzionali, Luciano Lucania, coordinatore della Commissione Distrettuale Rotary Foundation, che ha definito il Global Grant CasaPaese un sostegno concreto a un progetto significativo, caratterizzato da fattibilità ed esecutività, capace di incarnare una nuova matrice progettuale in linea con il più autentico spirito rotariano.

Sulla stessa linea Gianni Policastro, Regional Assistant Coordinator Zona 14 R.F., che ha definito  quest’incontro un momento di alto valore rotariano, capace di dare visibilità positiva alla Calabria. “Conosco da tempo Elena Sodano – ha affermato – e non ho alcun dubbio sul suo spirito umanitario e professionale per questo deve essere corrisposta e aiutata”.

Numerose le presenze del mondo associativo e rotariano: Stefania Ruberto, coordinatrice distrettuale del progetto Salute Mentale, insieme a rappresentanti di club e associazioni del territorio, tra cui Lions Club Amantea, Fidapa, Inner Wheel Amantea, Kiwanis Amantea, oltre a Rotaract e Interact, e numerosi sindaci del comprensorio.

Importante la presenza della Commissione Sponsor Ospitante Rotary E-Club Al Mantiàh composta da Francesco Socievole, Rosaria Pino, Antonio Morelli e la Commissione Sponsor Internazionale (R.C. Etobicoke) composta da Andy Chiodo, Letitia Webley e Yosif Ciosa.

In chiusura, le parole di Elena Sodano hanno restituito il senso più profondo della giornata, legando la dedica della CasaPaese a un valore universale: “Non sono le cose materiali o le apparenze che contano nella vita. Ciò che è fondamentale sono le tracce che riusciamo a lasciare su questa terra.”

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