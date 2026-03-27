Socialità e valorizzazione del territorio, nasce la Fondazione Cremona

Promuovere iniziative sociali, valorizzare il territorio e fornire supporto ai giovani e al mondo del lavoro. Sono le finalità della neo costituita “Fondazione Cremona“, istituita dal docente Pietro Cremona, insieme all’artista Bruno Panuzzo e ad Antonio Cavallo e iscritta al Registro Nazionale del Terzo Settore.

La fondazione è stata presentata nel corso di una cerimonia tenutasi giovedì scorso a Gerace, culminata con il simbolico taglio della torta da parte del professore Pietro Cremona, eletto presidente.

Nel suo intervento, ha evidenziato «l’importanza di creare sinergie tra istituzioni, territorio e nuove generazioni», sottolineando la volontà di costruire percorsi concreti di crescita sociale e culturale. Bruno Panuzzo ha invece rimarcato «il ruolo centrale dell’arte e della musica come strumenti di sensibilizzazione e inclusione».

L’istituzione della fondazione giunge a coronamento dei percorsi intrapresi dai suoi fondatori, i cui progetti realizzati negli ultimi tre anni hanno coinvolto molti giovani del territorio su tematiche di grande rilevanza sociale, tra cui la lotta alla violenza di genere, la valorizzazione delle identità locali e il contrasto alla criminalità.

A tal proposito, giova ricordare il progetto “Deborah – Ascoltami con gli occhi“, che ha visto la partecipazione dell’attrice Daniela Fazzolari, della Scuola Cinematografica della Calabria e dell’artista Bruno Panuzzo, autore delle musiche, concluso con la collocazione di una targa in località Prestarona, piccola e pittoresca contrada tra Canolo e Gerace tanto amata dal presidente Cremona, contro la violenza di genere. Lo stesso progetto, presentato al “Salone Internazionale del Libro di Torino 2025”, ha successivamente ricevuto apprezzamenti da parte del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Pontefice Papa Leone XIV.

Importante anche la promozione e la diffusione dell’opera letteraria “La Leggenda degli Zingari“, che ha raggiunto gli Stati Uniti, col concerto tenuto a Washington da Bruno Panuzzo. L’opera è stata accolta al “Capitol Hill Book Store” e successivamente presentata a Gerace nel corso di un partecipato evento che ha visto la presenza dell’attrice Ornella Muti, icona del cinema internazionale. Il volume, di particolare pregio artistico e culturale, è scritto da Pietro Cremona, corredato dalle fotografie del Maestro Domenico Cavallo e accompagnato dalle musiche di Bruno Panuzzo.

Tra le prime attività già calendarizzate dalla Fondazione Cremona c’è il “Premio Incontri Notevoli“, giunto nel 2026 alla sua terza edizione, che continuerà a celebrare le eccellenze del territorio e le personalità che si distinguono per il loro impegno quotidiano. A oggi, sono oltre cinquanta i premiati, molti dei quali giovani.

In tutte le sue iniziative, la Fondazione opererà in stretta sinergia con istituzioni ed enti locali, con l’obiettivo di contribuire attivamente alla crescita e alla valorizzazione del territorio, promuovendone l’identità e l’essenza, sia in Italia che all’estero.