Dissesto stradale e problemi fognaria in Via Galera a Decollatura (CZ)

“La situazione di Via Galera è ormai sotto gli occhi di tutti: una strada che rischia di crollare e sembra problemi gravi legati alle fogne. È inaccettabile che, nonostante la presenza di una rete fognaria nuova, questa risulti di fatto non funzionante.

I cittadini non chiedono più semplici interventi tampone come rattoppare le buche: oggi la priorità è la sicurezza. Serve un intervento concreto e immediato permettere in sicurezza la strada,

rendere finalmente operativa la rete fognaria.

Ci rivolgiamo quindi all'” Assessore” ai lavori pubblici: pur non essendo stato eletto direttamente, da 4 anni ricopri un ruolo di responsabilità e hai il dovere di intervenire.

Allo stesso modo, si chiede al capogruppo di maggioranza che spesso in passato si è espresso sui temi ambientali, di interessarsi concretamente a questa situazione e collaborare con il suo sindaco per risolvere definitivamente il problema delle fogne.

La comunità merita risposte e soprattutto azioni. La REALTÀ cari amministratori è questa…è forse voi dovreste farvi una domanda …QUANTA RESPONSABILITÁ ABBIAMO NOI?”.

Così in una nota Gigi De Grazia (Movimento Politico Orgoglio Decollatura).