Gennaro Calabrese celebra 25 anni di carriera con “Calabresissimo me” al Teatro Francesco Cilea. Il 10 Aprile il nuovo one man show del Comico reggino

Un evento imperdibile per tutti gli amanti della comicità reggina e calabrese. Il prossimo 10 aprile, il palcoscenico del Teatro Francesco Cilea ospiterà il nuovo spettacolo dell’attore comico Gennaro Calabrese, “Calabresissimo me”, inserito nella stagione teatrale dell’Officina dell’Arte, diretta da Peppe Piromalli. Un appuntamento speciale che segna il 25esimo anniversario di carriera dell’artista, che dal 2001 regala risate e riflessioni al pubblico, confermandosi tra i più amati comici del panorama italiano.

Con uno stile sempre più riconoscibile e un’energia che non manca mai, Calabrese porta in scena un one-man show che unisce novità e tradizione. Lo spettacolo, infatti, raccoglie le esperienze e i cambiamenti degli ultimi anni, affrontando l’attualità attraverso i suoi inconfondibili personaggi, con incursioni nei temi più caldi e nelle figure che stanno segnando il panorama sociale e mediatico, da Sal Da Vinci a Fabrizio Corona, da Vincenzo Schettini a Paolo Crepet. Immancabile, come sempre, la sua ironia tagliente nei confronti della politica, con un simpatico e breve riferimento ai politici “nell’intimità”.

Una delle novità più interessanti del nuovo show è la presenza dei personaggi di TikTok, che vanno a inserirsi nel racconto di un scontro generazionale tra chi guarda la televisione, chi vive sui social, e chi, come Calabrese, “fa entrambe le cose contemporaneamente”.

“Calabresissimo me” non si limita a far ridere, ma offre anche uno spunto di riflessione su temi universali come le tradizioni culinarie del sud, con un omaggio alla cucina italiana, recentemente riconosciuta come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Il comico reggino sottolinea con ironia che “le vere chef sono le mamme”, portando sul palco una riflessione sul cibo e le tradizioni che uniscono il sud Italia.

Gennaro Calabrese, ormai un vero e proprio “minestrone teatrale” come lui stesso ama definirsi, non risparmia energia e creatività, mettendo sempre “tanta roba nella pentola” per offrire un’esibizione ricca, vivace e mai scontata. Il pubblico del Teatro Francesco Cilea potrà godere di oltre un’ora e mezza di imitazioni, racconti e caratterizzazioni che spaziano dal comico al riflessivo, mantenendo alta l’attenzione e coinvolgendo tutti con il suo inconfondibile stile.

Un appuntamento che non solo celebra il 25esimo anniversario di carriera di Gennaro Calabrese, ma anche la sua crescita artistica, che lo ha portato a diventare una delle figure più ammirate e seguite del panorama comico. Il suo spettacolo toccherà anche altre città italiane, con tappe a Cittanova, Catanzaro, Roma e Milano a partire da settembre.

Il pubblico reggino, come sempre, è invitato a non perdere l’occasione di ridere e riflettere con Gennaro Calabrese, il quale promette una serata all’insegna della comicità senza risparmiarsi, in un perfetto mix di novità, tradizione e ironia.