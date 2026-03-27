Comunali Reggio, Crinò: “Cannizzaro figura adatta”

“La candidatura di Francesco Cannizzaro a sindaco di Reggio Calabria rappresenta una scelta di grande valore politico e istituzionale. Con Francesco mi lega un rapporto di amicizia e di stima consolidato nel tempo, che mi ha consentito di apprezzarne non solo le doti umane, ma anche la serietà, la concretezza e la condivisione di un’idea di politica che deve sempre mettere al centro il territorio e le persone.

Nel suo percorso parlamentare ha dimostrato di saper interpretare con autorevolezza le esigenze di Reggio Calabria, della Città metropolitana e dell’intera Regione, costruendo interlocuzioni solide e riportando il nostro territorio dentro dinamiche decisionali importanti.

Sono convinto che Francesco Cannizzaro sia la figura più adatta per guidare questa nuova fase e per dare a Reggio, al territorio metropolitano e alla Calabria una prospettiva forte, credibile e concreta.

A Francesco rivolgo un augurio sincero per questa sfida impegnativa e importante, con la certezza che saprà affrontarla con il senso di responsabilità, la passione e la lucidità che hanno sempre contraddistinto il suo agire politico”.

Così il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Giacomo Pietro Crinò.