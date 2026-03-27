Le proposte degli “Amici della Libreria Coriolano” per accedere al centro storico di Catanzaro e renderlo attrattivo

In premessa, informiamo che si è costituito il gruppo spontaneo di discussione e approfondimento “Amici della Libreria Coriolano”, nato intorno agli eventi che la Libreria omonima, di recente apertura sul Corso Mazzini di Catanzaro al numero civico 189, va svolgendo con autori di diversa estrazione e provenienza, e su temi di volta in volta individuati come portanti e significativi, incidenti sulle dinamiche individuali e sui destini collettivi della Città.

Sulla scorta di diversi incontri pubblici tenuti nello spazio apposito della Libreria – ai quali hanno partecipato, tra gli altri, Rita Commisso, Anna Maria Corea, Francesco Cuteri, Piergiorgio Iannaccaro, Francesco Mazza, Umberto Ferrari, Marcello Furriolo, Isolina Mantelli, Saverio Miceli, Mauro Minervino, Rossella Mulè, Raffaele Nisticò, Alberto Scerbo, Giuseppe Soriero, Filippo Veltri – si è andato sviluppando, per ovvia vicinanza fisica e per oggettiva importanza, il dibattito intorno al Centro storico, con la precauzione, avvertita da tutti i partecipanti, di considerarlo punto di partenza di ogni discorso sul presente e futuro di Catanzaro, in una circolarità di considerazioni che presuppone unitarietà di visione, necessità di collegamenti, interdipendenza tra i diversi Quartieri, riconoscimento e valorizzazione del policentrismo, tutti temi sui quali il Gruppo si riserva di intervenire in successione.

Le proposte che ne sono scaturite, elaborate in forma chiara e conchiusa, sono state nelle scorse settimane portate all’attenzione dell’Amministrazione comunale che, sia detto in anticipo, ha ascoltato con autorevole e collegiale presenza e ha preso atto delle determinazioni cui il Gruppo è pervenuto. Mentre al momento non è pervenuto alcun feedback da parte dell’Amministrazione, che pure si è impegnata a prendere nella dovuta considerazione il nucleo centrale delle proposte, riteniamo utile portare a conoscenza dell’opinione cittadina i punti progettuali essenziali, che intervengono fondamentalmente sui due caratteri di grande e evidente criticità corrente: attrattività e accessibilità al Centro storico.

.1) Nell’impossibilità, riconosciuta da tutti e anche in base a studi ampiamente documentati, di instaurare un’isola pedonale permanente sull’asse viario di Corso Mazzini, gli “Amici della Libreria Coriolano” avanzano l’opzione di una Zona a traffico limitato con accesso veicolare limitato ai residenti;

.2) La rapida individuazione di bastevoli aree di parcheggio nell’immediato perimetro urbano in cui convogliare agevolmente l’utenza, già disponibili ovvero da predisporre con sollecita urgenza;

.3) Conseguente attivazione di un sistema di navette su gomma a frequente circolarità che colleghino di continuo le aree parcheggio, sorvegliate e illuminate, anche in orario serale, alle vie del Centro e che servano come conseguente completamento alla rete infrastrutturale di cui la Città si va dotando;

.4) Attivazione da parte comunale di un accordo con le proprietà immobiliari per consentire l’apertura di attività laboratoriali, artistiche, artigianali, commerciali nei numerosi locali oggi sfitti e chiusi. L’accordo deve prevedere affitti temporanei a condizioni vantaggiose, se non concessi a titolo sperimentale gratuito, eventualmente da rinnovare da parte dei locatari qualora le attività abbiano il prevedibile e auspicato successo. La misura presuppone una pubblica manifestazione di interesse rivolta a una vasta platea di artigiani e piccoli imprenditori, giovani o meno, e la necessaria comunicazione predisponente;

.5) Conduzione di una politica tariffaria e tributaria comunale favorente l’avvio e la permanenza degli esercizi commerciali e artigianali nel Centro storico, prevedendo equilibrate misure premiali, favorendone l’attività nel medio periodo.

Su questi punti, frutto di discussione pubblica e portato di esperienze vissute, gli “Amici della Libreria Coriolano” chiedono attenzione dall’opinione pubblica cittadina e attendono una risposta trasparente e celere da parte dell’Amministrazione comunale.