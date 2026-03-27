Martina Pucciarelli presenta a Catanzaro il suo romanzo d’esordio

Un nuovo appuntamento culturale vedrà protagonista la scrittrice Martina Pucciarelli che mercoledì 2 aprile alle ore 18:00 sarà a Catanzaro per presentare il suo libro “Il Dio che hai scelto per me” (HarperCollins, 2025).

L’incontro si terrà presso Spazio 2, di Palazzo Fazzari, nel cuore della città, e sarà un’occasione aperta a tutti per esplorare un esordio letterario significativo.

Il romanzo rappresenta una ricostruzione profonda e personale della vita dell’autrice, segnata dall’esperienza all’interno della comunità dei Testimoni di Geova e dal successivo distacco, che ha comportato una dolorosa frattura con la famiglia d’origine. Una narrazione che affronta temi complessi come l’identità, la libertà e la crescita personale.

L’evento assume un valore particolare anche per il legame dell’autrice con la Calabria: Martina Pucciarelli ha vissuto proprio in questa regione gli anni della sua formazione scolastica, frequentando le scuole a Rossano.

A dialogare con l’autrice sarà Erminia Madeo, editor (che ha condiviso l’esperienza di studentessa con Martina), mentre l’incontro sarà moderato da Debora Tammé, ideatrice del gruppo di lettura “Il mio stupido intento – esordi letterari tra passato e presente”.

L’iniziativa si propone come un momento di confronto e condivisione, in cui la letteratura si intreccia con le storie personali e con il territorio, offrendo al pubblico l’occasione di approfondire un’opera intensa e attuale.