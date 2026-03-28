La tenacia della UIL FPL Calabria paga: approvato il regolamento dei buoni pasto per i lavoratori del Comune di Cinquefrondi

Un importante traguardo è stato raggiunto per i lavoratori del Comune di Cinquefrondi

con l’introduzione dei buoni pasto, frutto della collaborazione e del costante impegno

della UIL FPL Calabria, del Rappresentante Sindacale all’ interno del comune Sergio Longo

e dell’ Amministrazione che si è attivata nella ricerca della soluzione.

Questo risultato testimonia l’efficacia del dialogo sindacale e la determinazione nel

garantire migliori condizioni lavorative per i dipendenti.

La UIL FPL Calabria desidera ringraziare tutti coloro che hanno attivamente contribuito al

raggiungimento di questo obiettivo condiviso.

“Siamo orgogliosi di aver contribuito a questa conquista”, affermano il Segretario

Generale UIL FPL Calabria Walter Bloise e la Segretaria Organizzativa Annarita Mancuso.

Il percorso ha visto molteplici interlocuzioni, ma la volontà comune di migliorare il

benessere dei lavoratori ha prevalso, portando a un risultato concreto.

L’ottenimento dei buoni pasto rappresenta un passo avanti significativo per il

riconoscimento del valore del lavoro svolto quotidianamente dai dipendenti comunali di

Cinquefrondi.

Il mondo del lavoro è in continua evoluzione, una sinergia attiva e una costante sensibilità

permettono di anticipare e affrontare nuove sfide per costruire un futuro lavorativo

sostenibile e rispettoso per tutti.