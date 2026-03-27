Percorsi di accesso alle spiagge libere, la Regione premia la capacità progettuale del Comune di Siderno

Il Comune di Siderno è il primo ente nella graduatoria dei cinque beneficiari dell’Avviso Pubblico regionale, indetto per sostenere la riqualificazione dei percorsi di accesso alle spiagge prive di concessioni balneari.

Con decreto numero 4679 del Dirigente del Dipartimento Turismo, Cultura e Identità Territoriale – Settore 4 “Relazioni internazionali e comunità dei calabresi nel mondo, Turismo delle radici” pubblicato lo scorso 24 marzo, la capacità progettuale dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni viene premiata ancora una volta, con la concessione di un finanziamento di 80.000 euro grazie al quale sarà possibile migliorare ulteriormente l’accessibilità alle cosiddette “spiagge libere”, nel quadro della generale tutela e valorizzazione della risorsa mare.

Si tratta di un obiettivo da sempre prioritario per l’Amministrazione Comunale di Siderno e l’assessorato al Turismo che fa capo al Vicesindaco Salvatore Pellegrino, in linea con quell’impegno costante che ha permesso di ottenere, sin dall’inizio del mandato, due importanti riconoscimenti come la Bandiera Blu Fee e la Bandiera Verde per le spiagge a misura di bambino.

Il finanziamento costituisce il miglior viatico per preparare la prossima stagione balneare, insieme alla pronta risposta dell’Amministrazione Fragomeni alle conseguenze dell’uragano “Harry”, con i lavori in corso sul lungomare e le altre zone costiere, finalizzati ad assicurare viabilità e accessibilità delle spiagge, in attesa della destinazione, da parte del Governo nazionale, dei fondi necessari alla definitiva ricostruzione del lungomare e alla realizzazione delle opere di protezione costiera.