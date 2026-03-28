Calabria protagonista al Vinitaly 2026: oltre cento cantine e una presenza sempre più strutturata

La Calabria si prepara a tornare da protagonista al Vinitaly, il grande salone internazionale del vino e dei distillati in programma a Verona dal 12 al 15 aprile. Per l’edizione 2026 la regione si presenta con numeri in crescita e una partecipazione più ampia e organizzata, sotto il brand Calabria Straordinaria, grazie al lavoro congiunto del Dipartimento Agricoltura e di Arsac.

Saranno oltre cento le cantine presenti nel Padiglione 12, un risultato che supera quello dello scorso anno e che conferma il dinamismo del comparto vitivinicolo calabrese. Accanto ai produttori di vino, cresce anche la rappresentanza delle aziende di liquori, spirits e distillati artigianali, un settore che valorizza la biodiversità aromatica e officinale del territorio. Il cuore della partecipazione calabrese sarà dedicato alla straordinaria varietà dei vitigni autoctoni. Degustazioni, incontri e presentazioni coinvolgeranno operatori, buyer e stampa specializzata, con un programma che punta a raccontare gli areali produttivi, le peculiarità dei territori e la storia millenaria della viticoltura regionale, testimoniata anche dai reperti archeologici esposti ogni anno nello stand istituzionale.

L’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, supportato dal grande lavoro di Arsac e di tutta la squadra guidata dal direttore Fulvia Michela Caligiuri, sottolinea come la Calabria stia vivendo una fase di forte espansione nel settore: la scorsa edizione del Vinitaly ha registrato numeri record in termini di aziende presenti, superficie espositiva e afflusso di operatori. Un trend che, secondo le previsioni, sarà confermato e superato nel 2026.

Il vino, oggi, rappresenta per la regione non solo un comparto produttivo strategico, ma anche un potente strumento di promozione territoriale. Per questo sarà nuovamente presente in fiera anche lo stand del Dipartimento Turismo, a testimonianza del crescente interesse verso l’enoturismo e le esperienze immersive offerte dalle cantine.

La partecipazione calabrese si estenderà anche al centro storico di Verona, nell’ambito di Vinitaly and the City, il fuorisalone serale dedicato al grande pubblico. Qui sono previsti wine talk, degustazioni e uno spazio dedicato alla mixology nel Cortile del Mercato Vecchio, per raccontare identità, vitigni e progetti dei consorzi regionali.

Durante i giorni del Vinitaly sarà presentato anche il calendario degli appuntamenti enologici che animeranno la regione nei mesi successivi: Merano Wine Festival – Edizione di Cirò, dal 5 al 7 giugno, Vinitaly and the City – Sibari, dal 17 al 19 luglio, nella cornice del Parco Archeologico e, ultima novità, Vinitaly and the City – Reggio Calabria, l’1 e 2 agosto sul lungomare Falcomatà. Un programma che conferma la Calabria come una delle realtà più dinamiche del panorama vitivinicolo italiano, capace di coniugare tradizione, innovazione e una crescente visibilità internazionale.