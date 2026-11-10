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Festival d’Autunno a Catanzaro, Malika Ayane chiude la rassegna con il concerto “A teatro”

Un finale coinvolgente affidato a una voce unica della musica italiana. L’ultimo appuntamento della XXIII edizione del Festival d’Autunno al Teatro Politeama «Mario Foglietti» di Catanzaro sarà sotto il segno del grande pop d’autore. Sabato 14 novembre, alle ore 21, la rassegna ideata e diretta da Antonietta Santacroce, sostenuta dalla Regione Calabria, per Calabria Straordinaria, con risorse PAC 2014/20 – FUNT Eventi culturali di pregio, ospiterà A teatro, titolo già fortemente suggestivo del nuovo tour di Malika Ayane.

La manifestazione, dopo aver presentato nomi altisonanti della scena italiana e internazionale come Massimo Ranieri, Vinicio Capossela, Biagio Izzo, Gonzalo Rubalcaba e Dee Dee Bridgewater conclude così un’edizione che ha celebrato Musica, visioni e meraviglia, affidandosi a un’interprete dalla spiccata personalità artistica.

Le dichiarazioni della direttrice artistica

«Malika Ayane sa cantare le emozioni senza mai forzarle, comunicando con il pubblico attraverso il colore che imprime alle note», afferma Antonietta Santacroce. «Affidare a lei l’atto conclusivo di questa straordinaria edizione del Festival è il modo perfetto per meravigliare il nostro pubblico con un ulteriore spettacolo di altissimo valore».

«In questo concerto», prosegue la direttrice artistica, «spettatori e artista entreranno in sintonia perfetta, trascinati dalla magia della musica. Sarà una serata elegante, nella quale Malika ripercorrerà i momenti più significativi della sua carriera, non rimanendo ancorata al passato e proiettandosi verso un futuro che sarà costellato di successi».

A teatro: tra grandi successi e nuove emozioni

Voce tra le più raffinate e magnetiche dell’intero panorama musicale nazionale, Ayane torna in tour nei principali teatri italiani per raccontarsi in una veste più intima e personale. «Dopo un’esperienza nei musical, ho bisogno di uno show minimalista, che veda la musica al centro», ha dichiarato la cantante.

A Teatro, invita i fan e i curiosi ad incontrare e riscoprire le hit celebri che hanno segnato la carriera dell’artista. «Si tratta di un concerto essenziale che si rivolge anche al pubblico avvicinatosi a me dopo Sanremo», al quale ha partecipato con la già citata Animali notturni.

«Ciò che mi piace del teatro è che il palcoscenico permette di costruire qualsiasi cosa, diversamente da spazi nati per ospitare performance diverse come stadi o palazzetti». Il tratto distintivo di questo spettacolo sta nella voglia della cantante di esplorare sonorità diverse senza snaturarsi, rimanendo comunque ancorata alla propria identità: ogni brano susciterà profonde emozioni nell’ascoltatore, andando a rappresentare immagini significative della nostra vita in questo intenso dialogo che mette a nudo l’interiorità della cantante.

I brani di Malika Ayane troveranno una nuova dimensione negli arrangiamenti pensati per il contesto teatrale. I successi che hanno segnato il suo percorso, tra cui Senza fare sul serio, Tre cose e Come foglie, si alterneranno a composizioni più recenti come Detto tra noi, Animali notturni e Una possibilità, dall’album Cicale. Una formazione essenziale accompagnerà la cantante, lasciando spazio alle sfumature di una voce capace di passare con naturalezza dalla delicatezza all’intensità interpretativa.

Una band minimale e innovativa

Ad accompagnare Malika Ayane sul palco saranno Jacopo Bertacco (chitarra), Filippo Cornaglia (batteria), Pietro Spinelli (tastiere/piano) e Raffaele Trapasso (basso). «Ho scelto musicisti veramente bravi sia con il proprio strumento che nell’utilizzo di tutte le tecniche innovative. Sono capaci di stare all’estremo acustico e allo stesso tempo di trovare vestiti contemporanei diversi».

Le sonorità soul e jazz verranno esaltate dalla rivisitazione del repertorio contribuendo a dare nuova veste alle canzoni. Sarà proprio la musica, nella sua essenzialità e nelle sue molteplici sfumature, a guidare l’ultimo incontro del Festival d’Autunno con il pubblico, nel segno di un’interprete che ha fatto della ricerca e della riconoscibilità stilistica i tratti distintivi del proprio percorso.

I Racconti delle Fate: il Festival d’Autunno celebra Collodi

Il Festival d’Autunno anche quest’anno volge la sua attenzione ai più giovani, con una matinée dedicato alle scuole della città. In occasione del bicentenario della nascita di Carlo Collodi, la rassegna porta in scena in Prima Nazionale I Racconti delle Fate: tra musica dal vivo e sand art, il Cantastorie Pierpaolo Bonaccurso guiderà i giovani spettatori in un viaggio che riscoprirà alcune delle fiabe più amate dai bambini, andando ad approfondire il talento del celebre scrittore come raffinato traduttore. Con racconti amatissimi come Il gatto con gli stivali e Cappuccetto Rosso, lo show multisensoriale ideato da Antonietta Santacroce incanterà i bambini e restituirà agli adulti la meraviglia di perdersi nel potere ipnotico della fiaba antica.

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