Crotone: il Comune organizza giornata informativa e di divulgazione scientifica dedicata alle scuole

Promuovere la cultura della sostenibilità ambientale e far conoscere da vicino alle nuove generazioni il ruolo centrale delle energie rinnovabili nel futuro del pianeta.
È questo l’obiettivo della giornata informativa e di divulgazione scientifica organizzata dal Comune di Crotone ed Ener (Ente Nazionale Energie Rinnovabili), interamente rivolta al mondo della scuola.
L’iniziativa si terrà martedì 1° dicembre 2026, alle ore 10.00, presso la Sala del Consiglio Comunale “Falcone e Borsellino”, e vedrà la partecipazione di delegazioni di studenti delle classi quarte e quinte degli istituti di istruzione superiore della città.
Nel corso dell’incontro, esperti del settore ed esponenti dell’Amministrazione comunale si confronteranno con i ragazzi per approfondire il funzionamento delle tecnologie pulite, dal solare all’eolico, l’importanza dell’efficienza energetica e le opportunità professionali che la transizione ecologica offre alle nuove generazioni.
L’evento rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione per il territorio crotonese, con l’obiettivo di mettere i giovani al centro del cambiamento, promuovendo conoscenza, consapevolezza e partecipazione attiva nella costruzione di un futuro più sostenibile.
Le scuole interessate a partecipare sono invitate ad aderire all’iniziativa inviando una e-mail all’indirizzo uffcomunicazione@comune.