Svolta sui tempi di demolizione del muro dell’Ospedale Pugliese di Catanzaro: definito cronoprogramma

Arriva l’attesa svolta sull’intervento di perimetrale dell’Ospedale Pugliese e la messa in sicurezza dell’area di viale Pio X. Nel corso di una riunione presieduta dal sindaco Nicola Fiorita con l’assessore ai Lavori pubblici, Raffaele Scalise, e il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera-universitaria “Dulbecco”, Vincenzo La Regina – affiancato dal dirigente dell’area tecnica Carlo Nisticò – è stato stilato un cronoprogramma delle attività che consentiranno di abbattere il muro pericolante, liberare la sede stradale e, al contempo, ricavare nuovi spazi per un futuro riutilizzo a servizio della zona dell’ospedale.

In particolare, lo stesso commissario La Regina – che ha preso in carico la questione dopo l’avvenuta integrazione tra le aziende ospedaliere cittadine – ha informato il primo cittadino dell’avvenuto reperimento dei fondi necessari a far fronte ad alcune operazioni preliminari, che interessano la messa in sicurezza dei sottoservizi, nell’area circoscritta dal muro di cinta. Una volta terminata questa prima fase, seguirà, presumibilmente a settembre, la consegna da parte della “Dulbecco” al Comune di Catanzaro dello stesso manufatto per procedere con la demolizione.

Si perfezionano, così, i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori definiti nell’intesa tra i due enti allo scopo di superare definitivamente i disagi alla viabilità e ai pedoni nell’area del nosocomio. L’obiettivo a lungo termine da parte dell’Azienda “Dulbecco” sarà, infine, quella di realizzare nella stessa area un nuovo sistema di parcheggio, ad integrazione di quelli disponibili, da rendere fruibile anche all’uso pubblico.