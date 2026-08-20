Domani al via il Festival delle Migrazioni. Il programma completo

Domani 21 agosto prenderà il via la XV edizione del Festival delle Migrazioni 2026 con la prima tappa a San Sosti (CS).

Dopo i saluti istituzionali in Piazza Libertà, alle ore 18:30, con Vincenzo De Marco, Sindaco San Sosti e Anna Maria Calonico, Coordinatrice del SAI, si terrà il primo incontro dedicato alla questione palestinese: L’Inferno di Gaza e la risposta della società civile.

A discutere della questione palestinese saranno due soci ASGI: l’operatrice legale Erminia Rizzi e l’avvocato Dario Belluccio. Con loro l’attivista della Global Sumud Flotilla Roberto Ventrella e il giornalista di Altraeconomia Alessio Giordano. Il dibattito sarà moderato da Enzo Infantino, dell’associazione Per non dimenticare Sabra&Chatila.

Alle 20.00 ci sarà la presentazione del libro I Din’t Die Di, con il giovane scrittore palestinese Fares Al Farra e la testimonianza dell’attivista palestinese Ghada Shihadeh.

Seguirà la cena sociale, con la condivisione dei piatti preparati dagli ospiti dei centri SAI.

Concluderà la serata il concerto The Reggae Circus di Adriano Bono, alle ore 22:30, in Largo Orto Sacramento.

FESTIVAL DELLE MIGRAZIONI 2026

XV Edizione

“Resistenza. ArMIAMOCI”

Programma

7 AGOSTO -ROTA GRECA

Ore 19:00 Giardino dei Giusti Anteprima Festival Verranno presentati i “Quaderni del Festival delle Migrazioni” Presentazione Festival SALUTI Giuseppe De Monte, Sindaco di Rota Greca Maria Ida Barbuto, Coordinatrice SAI Cerzeto INTERVENGONO Lidia Vicchio, Vicepresidente Associazione Don Vincenzo Matrangolo Walter Greco, Docente Unical CONCLUDE Giovanni Manoccio, Presidente Associazione Don Vincenzo Matrangolo MODERA Francesco Cangemi, giornalista Ore 22:00 Concerto di Merak Band

10 AGOSTO: GIORNATA DELL’INCLUSIONE

A partire dalle ore 21:30 Piazza Fontana Vecchia (Ka Kroj Piak) Concerto dell’ensemble HIRAETH

21 AGOSTO – SAN SOSTI

Ore 18:30 Piazza Libertà Vincenzo De Marco, Sindaco San Sosti Anna Maria Calonico, Coordinatrice del SAI L’INFERNO DI GAZA E LA RISPOSTA DELLA SOCIETÀ CIVILE INTERVENGONO Erminia Rizzi, Operatrice legale e socia ASGI Dario Belluccio, Avvocato e socio ASGI Roberto Ventrella, Attivista Global Sumud Flotilla Alessio Giordano, Giornalista Altreconomia MODERA Enzo Infantino, Associazione “Per non dimenticare Sabra&Chatila” Ore 20.00 Presentazione del libro: ” I DIN’T DIE DI” edito da Another Coffee stories Vincitore del premio Impact Award Mec 2026 Ne parla il giovane scrittore Palestinese Fares Al Farra Testimonianza dell’Attivista Palestinese Ghada Shihadeh Durante la serata saranno disponibili alla vendita i libri di Wassim e di Al Farra Ore 20.30 Cena Sociale Ore 22.30 | Largo Orto Sacramento Concerto THE REGGAE CIRCUS di Adriano Bono

22 AGOSTO – VACCARIZZO ALBANESE

Ore 18:30 Piazza Skanderberg SALUTI ISTITUZIONALI Giuseppe Borrelli, Vicesindaco Vaccarizzo Albanese Annalisa Ferraro, Coordinatrice Sai IL DOPO AMENDOLARA, QUALI POLITICHE PER IL CONTRASTO AL CAPORALATO? INTERVENGONO Andrea Laguardia, Vicepresidente Legacoop Produzione e Servizi Celeste Logiacco, Segretaria C.G.I.L. Calabria Francesco Di Pietro, Avvocato e socio ASGI Pape Badji, Operatore Dambe so – mh Flavio Stasi Sindaco, Corigliano Rossano MODERA Lidia Vicchio, Vicepresidente Associazione Don Vincenzo Matrangolo Ore 21.00 Cena Sociale Ore 22.30 | Piazza Skanderbeg Concerto di Lidiya Koiceva & Balcan Orkestra

23 AGOSTO -CERZETO

Ore 18:30 Piazza Risorgimento SALUTI ISTITUZIONALI Silvio Cascardo, Sindaco di Cerzeto Maria Ida Barbuto, Coordinatrice Sai CUTRO, UNA FERITA APERTA INTERVENGONO Vittorio Alessandro, Ammiraglio Guardia Costiera Bruno Palermo, Giornalista e co-autore del Docufilm “Cutro 94…and more” Vincenzo Montalcini, Giornalista e co-autore del Docufilm “Cutro 94..and more” Giuseppe Pipita, Giornalista Giacomo Donadio, Carovane Migranti MODERA Francesco Donnici, Scrittore e Giornalista Mostra fotografica “I sogni attraversano il mare” di Giuseppe Pipita Ore 19.30 Proiezione del film: Cutro 94..and more Ore 21:00 Cena Sociale Ore 22.30 Piazza Santi Pietro e Paolo Concerto di Danilo Sacco

27 AGOSTO -BISIGNANO

Ore 18:30 Piazza Viale Roma SALUTI ISTITUZIONALI Francesco Fucile, Sindaco di Bisignano Daniele Parise, Coordinatore progetto SAI di Bisignano Presentazione del libro “Sono un arbëresh” NE PARLANO Pasquale Testa, Presidente IOD – Editore del libro Francesco Donnici, Autore del Libro Mons. Francesco Savino, Vicepresidente CEI Giovanni Manoccio, Protagonista del libro MODERA Chiara Fazio, Giornalista del Quotidiano Ore 20.00 MIGRANTI E REPRESSIONE INTERVENGONO Renato Curcio, Presidente casa editrice “Sensibili alle foglie” Maurizio Alfano, Ricercatore e attivista MODERA Claudio Dionesalvi, Giornalista e attivista Ore 21 Cena Sociale Ore 22:30 Piazza Viale Roma Concerto di Sud Sound System

28 AGOSTO – SAN BENEDETTO ULLANO

Ore 18.30 | Piazza Corsini SALUTI ISTITUZIONALI Rosaria Capparelli, Sindaco di San Benedetto Ullano Maria Assunta Capparelli, Coordinatrice Progetto SAI RACCONTO DELL’ESPERIENZA IN ALSAZIA INTERVENGONO Nicole D’Angelo, Direttrice di Shael-Vert ente ospitante di Molluse -Alsazia Francesca Manoccio, Direttrice del Progetto Erasmus Ore 19.00 DIALOGO TRA UNIVERSITÀ “Quale mondo stiamo costruendo?” Donatella Loprieno, Docente UNICAL Lomo Myazhiom Aggee Celestin, Docente Università di Strasburgo Bella Dicks, Docente Università del Galles MODERA Enrico Pusceddu, Direttivo Re. Co.Sol Ore 21 Cena Sociale Ore 22.00 | Piazza Municipio Concerto di Mimmo Cavallaro

29 AGOSTO – SAN BASILE

Ore 18.30 | P.zza Skanderbek SALUTI ISTITUZIONALI Filippo Tocci, Sindaco di San Basile Caterina Pugliese, Coordinatrice Progetto SAI Esposizione della Sciarpa della Pace e racconto dell’esperienza da parte della Presidente Maria Brunella Stancato PATTO EUROPEO IMMIGRAZIONE, ASILO E CPR INTERVENGONO Gianfranco Schiavone, Presidente ICS e socio ASGI Riccardo Campochiaro, Avvocato e socio ASGI Luciano Scalettari, Presidente ResQ Rita Coco, Giurista MODERA Piera Roseti, Presidente Sez. ANPI Castrovillari Ore 21.00 Cena sociale Ore 22.30 | P.zza Skanderbek Concerto dei Folkabbestia

30 AGOSTO – ACQUAFORMOSA