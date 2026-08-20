Domani al via il Festival delle Migrazioni. Il programma completo

Domani 21 agosto prenderà il via la XV edizione del Festival delle Migrazioni 2026 con la prima tappa a San Sosti (CS).
Dopo i saluti istituzionali in Piazza Libertà, alle ore 18:30, con Vincenzo De Marco, Sindaco San Sosti e Anna Maria Calonico, Coordinatrice del SAI, si terrà il primo incontro dedicato alla questione palestinese: L’Inferno di Gaza e la risposta della società civile.
A discutere della questione palestinese saranno due soci ASGI: l’operatrice legale Erminia Rizzi e l’avvocato Dario Belluccio. Con loro l’attivista della Global Sumud Flotilla Roberto Ventrella e il giornalista di Altraeconomia Alessio Giordano. Il dibattito sarà moderato da Enzo Infantino, dell’associazione Per non dimenticare Sabra&Chatila.
Alle 20.00 ci sarà la presentazione del libro I Din’t Die Di, con il giovane scrittore palestinese Fares Al Farra e la testimonianza dell’attivista palestinese Ghada Shihadeh.
Seguirà la cena sociale, con la condivisione dei piatti preparati dagli ospiti dei centri SAI.
Concluderà la serata il concerto The Reggae Circus di Adriano Bono, alle ore 22:30, in Largo Orto Sacramento.
FESTIVAL DELLE MIGRAZIONI 2026
XV Edizione
“Resistenza. ArMIAMOCI”
Programma
7 AGOSTO -ROTA GRECA
|Ore 19:00
|Giardino dei Giusti
|Anteprima Festival
|Verranno presentati i “Quaderni del Festival delle Migrazioni”
|Presentazione Festival
|SALUTI
|Giuseppe De Monte, Sindaco di Rota Greca
Maria Ida Barbuto, Coordinatrice SAI Cerzeto
|INTERVENGONO
|Lidia Vicchio, Vicepresidente Associazione Don Vincenzo Matrangolo
|Walter Greco, Docente Unical
CONCLUDE
Giovanni Manoccio, Presidente Associazione Don Vincenzo Matrangolo
MODERA
Francesco Cangemi, giornalista
|Ore 22:00
Concerto di Merak Band
10 AGOSTO: GIORNATA DELL’INCLUSIONE
|A partire dalle ore 21:30
|Piazza Fontana Vecchia (Ka Kroj Piak)
|Concerto dell’ensemble HIRAETH
21 AGOSTO – SAN SOSTI
|Ore 18:30
|Piazza Libertà
|Vincenzo De Marco, Sindaco San Sosti
Anna Maria Calonico, Coordinatrice del SAI
|L’INFERNO DI GAZA E LA RISPOSTA DELLA SOCIETÀ CIVILE
|INTERVENGONO
Erminia Rizzi, Operatrice legale e socia ASGI
Dario Belluccio, Avvocato e socio ASGI
Roberto Ventrella, Attivista Global Sumud Flotilla
Alessio Giordano, Giornalista Altreconomia
MODERA
Enzo Infantino, Associazione “Per non dimenticare Sabra&Chatila”
|Ore 20.00
Presentazione del libro: ” I DIN’T DIE DI” edito da Another Coffee stories
Vincitore del premio Impact Award Mec 2026
Ne parla il giovane scrittore Palestinese Fares Al Farra
Testimonianza dell’Attivista Palestinese Ghada Shihadeh
Durante la serata saranno disponibili alla vendita i libri di Wassim e di Al Farra
|Ore 20.30
Cena Sociale
|Ore 22.30 | Largo Orto Sacramento
Concerto THE REGGAE CIRCUS di Adriano Bono
22 AGOSTO – VACCARIZZO ALBANESE
|Ore 18:30
|Piazza Skanderberg
|SALUTI ISTITUZIONALI
Giuseppe Borrelli, Vicesindaco Vaccarizzo Albanese
Annalisa Ferraro, Coordinatrice Sai
IL DOPO AMENDOLARA, QUALI POLITICHE PER IL CONTRASTO AL CAPORALATO?
INTERVENGONO
Andrea Laguardia, Vicepresidente Legacoop Produzione e Servizi
Celeste Logiacco, Segretaria C.G.I.L. Calabria
Francesco Di Pietro, Avvocato e socio ASGI
Pape Badji, Operatore Dambe so – mh
Flavio Stasi Sindaco, Corigliano Rossano
MODERA
Lidia Vicchio, Vicepresidente Associazione Don Vincenzo Matrangolo
|Ore 21.00
Cena Sociale
|Ore 22.30 | Piazza Skanderbeg
Concerto di Lidiya Koiceva & Balcan Orkestra
23 AGOSTO -CERZETO
|Ore 18:30
|Piazza Risorgimento
|SALUTI ISTITUZIONALI
Silvio Cascardo, Sindaco di Cerzeto
Maria Ida Barbuto, Coordinatrice Sai
|CUTRO, UNA FERITA APERTA
INTERVENGONO
Vittorio Alessandro, Ammiraglio Guardia Costiera
Bruno Palermo, Giornalista e co-autore del Docufilm “Cutro 94…and more”
Vincenzo Montalcini, Giornalista e co-autore del Docufilm “Cutro 94..and more”
Giuseppe Pipita, Giornalista
Giacomo Donadio, Carovane Migranti
MODERA
Francesco Donnici, Scrittore e Giornalista
Mostra fotografica “I sogni attraversano il mare” di Giuseppe Pipita
|Ore 19.30
Proiezione del film: Cutro 94..and more
|
Ore 21:00
Cena Sociale
|Ore 22.30 Piazza Santi Pietro e Paolo
Concerto di Danilo Sacco
27 AGOSTO -BISIGNANO
|Ore 18:30
|Piazza Viale Roma
|SALUTI ISTITUZIONALI
|Francesco Fucile, Sindaco di Bisignano
Daniele Parise, Coordinatore progetto SAI di Bisignano
|Presentazione del libro “Sono un arbëresh”
NE PARLANO
Pasquale Testa, Presidente IOD – Editore del libro
Francesco Donnici, Autore del Libro
Mons. Francesco Savino, Vicepresidente CEI
Giovanni Manoccio, Protagonista del libro
MODERA
Chiara Fazio, Giornalista del Quotidiano
|Ore 20.00
MIGRANTI E REPRESSIONE
INTERVENGONO
Renato Curcio, Presidente casa editrice “Sensibili alle foglie”
Maurizio Alfano, Ricercatore e attivista
MODERA
Claudio Dionesalvi, Giornalista e attivista
|Ore 21
Cena Sociale
|Ore 22:30
|Piazza Viale Roma
|Concerto di Sud Sound System
28 AGOSTO – SAN BENEDETTO ULLANO
|Ore 18.30 | Piazza Corsini
|SALUTI ISTITUZIONALI
Rosaria Capparelli, Sindaco di San Benedetto Ullano
Maria Assunta Capparelli, Coordinatrice Progetto SAI
|RACCONTO DELL’ESPERIENZA IN ALSAZIA
INTERVENGONO
Nicole D’Angelo, Direttrice di Shael-Vert ente ospitante di Molluse -Alsazia
Francesca Manoccio, Direttrice del Progetto Erasmus
|Ore 19.00
DIALOGO TRA UNIVERSITÀ “Quale mondo stiamo costruendo?”
Donatella Loprieno, Docente UNICAL
Lomo Myazhiom Aggee Celestin, Docente Università di Strasburgo
Bella Dicks, Docente Università del Galles
MODERA
Enrico Pusceddu, Direttivo Re. Co.Sol
|Ore 21
Cena Sociale
|Ore 22.00 | Piazza Municipio
|Concerto di Mimmo Cavallaro
29 AGOSTO – SAN BASILE
|Ore 18.30 | P.zza Skanderbek
|SALUTI ISTITUZIONALI
Filippo Tocci, Sindaco di San Basile
Caterina Pugliese, Coordinatrice Progetto SAI
Esposizione della Sciarpa della Pace e racconto dell’esperienza da parte della Presidente Maria Brunella Stancato
|PATTO EUROPEO IMMIGRAZIONE, ASILO E CPR
INTERVENGONO
Gianfranco Schiavone, Presidente ICS e socio ASGI
Riccardo Campochiaro, Avvocato e socio ASGI
Luciano Scalettari, Presidente ResQ
Rita Coco, Giurista
MODERA
Piera Roseti, Presidente Sez. ANPI Castrovillari
|Ore 21.00
Cena sociale
|Ore 22.30 | P.zza Skanderbek
Concerto dei Folkabbestia
30 AGOSTO – ACQUAFORMOSA
|Ore 10.00 | Cinema Parrocchiale
|Formazione operatori SAI
SALUTI ISTITUZIONALI
Annalisa Milione, Sindaca di Acquaformosa
Giovanni Manoccio, Presidente Associazione Don Vincenzo Matrangolo
1a sessione: Lidia Vicchio, Socia ASGI
2ª sessione: Michele Rossi, CIAC di Parma
CONCLUSIONI E SALUTI FINALI
Virginia Costa, Direttrice Servizio Centrale
|Ore 18.30 | Piazza Fontana Vecchia (Ka Kroj Piak)
“SAI A CONFRONTO: LE BUONE PRATICHE NAZIONALI”
INTERVENGONO
Francesco Evangelista, Associazione Restiamo Umani- Rete Vesuviana Solidale (NA)
Francesca Rocca, Presidente Radica – SAI Agorà Kroton – Crotone
Gazmin Cela, SAI Ciac Parma
Luigi Andreini, SAI Associazione Progetto Accoglienza- Borgo San Lorenzo (FI)
MODERA
Roberta Ferruti, Direttivo Re. Co.Sol e Giornalista
Ore 19.30
“CALABRESI COSTRUTTORI DI PACE”
|INTERVENGONO
Davide Zicchinella, Cooperatore Internazionale e Medico Pediatra già Sindaco di Simeri
Francesco Zappone, Cooperatore Internazionale e Sindaco di Roggiano Gravina
Sergio Crocco, Cooperatore internazionale e presidente de La Terra di Piero
Enzo Infantino, Cooperatore internazionale in Palestina e in Libano
MODERA
Alberto Polito, Psicologo UniCal
|Ore 21
Cena Sociale
|Ore 22.30 | Villaggio Parrocchiale
Concerto dei Modena City Ramblers