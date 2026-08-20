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Domani al via il Festival delle Migrazioni. Il programma completo

Domani 21 agosto prenderà il via la XV edizione del Festival delle Migrazioni 2026 con la prima tappa a San Sosti (CS).
Dopo i saluti istituzionali in Piazza Libertà, alle ore 18:30, con Vincenzo De Marco, Sindaco San Sosti e Anna Maria Calonico, Coordinatrice del SAI, si terrà il primo incontro dedicato alla questione palestinese: L’Inferno di Gaza e la risposta della società civile.
A discutere della questione palestinese saranno due soci ASGI: l’operatrice legale Erminia Rizzi e l’avvocato Dario Belluccio. Con loro l’attivista della Global Sumud Flotilla Roberto Ventrella e il giornalista di Altraeconomia Alessio Giordano. Il dibattito sarà moderato da Enzo Infantino, dell’associazione Per non dimenticare Sabra&Chatila.
Alle 20.00 ci sarà la presentazione del libro I Din’t Die Di, con il giovane scrittore palestinese Fares Al Farra e la testimonianza dell’attivista palestinese Ghada Shihadeh.
Seguirà la cena sociale, con la condivisione dei piatti preparati dagli ospiti dei centri SAI.
Concluderà la serata il concerto The Reggae Circus di Adriano Bono, alle ore 22:30, in Largo Orto Sacramento.

FESTIVAL DELLE MIGRAZIONI 2026

XV Edizione

“Resistenza. ArMIAMOCI”

 

Programma

7 AGOSTO -ROTA GRECA

Ore 19:00 Giardino dei Giusti  
Anteprima Festival
Verranno presentati i “Quaderni del Festival delle Migrazioni
Presentazione Festival    
SALUTI    
Giuseppe De Monte, Sindaco di Rota Greca

Maria Ida Barbuto, Coordinatrice SAI Cerzeto
INTERVENGONO
Lidia Vicchio, Vicepresidente Associazione Don Vincenzo Matrangolo
Walter Greco, Docente Unical

CONCLUDE

Giovanni Manoccio, Presidente Associazione Don Vincenzo Matrangolo

MODERA

Francesco Cangemi, giornalista
Ore 22:00

Concerto di Merak Band

 

10 AGOSTO: GIORNATA DELL’INCLUSIONE

A partire dalle ore 21:30 Piazza Fontana Vecchia (Ka Kroj Piak)  
Concerto dell’ensemble HIRAETH

 

21 AGOSTO – SAN SOSTI

Ore 18:30 Piazza Libertà  
Vincenzo De Marco, Sindaco San Sosti

Anna Maria Calonico, Coordinatrice del SAI
L’INFERNO DI GAZA E LA RISPOSTA DELLA SOCIETÀ CIVILE
INTERVENGONO

Erminia Rizzi, Operatrice legale e socia ASGI

Dario Belluccio, Avvocato e socio ASGI

Roberto Ventrella, Attivista Global Sumud Flotilla

Alessio Giordano, Giornalista Altreconomia

MODERA

Enzo Infantino, Associazione “Per non dimenticare Sabra&Chatila”
Ore 20.00

Presentazione del libro: ” I DIN’T DIE DI” edito da Another Coffee stories

Vincitore del premio Impact Award Mec 2026

Ne parla il giovane scrittore Palestinese Fares Al Farra

Testimonianza dell’Attivista Palestinese Ghada Shihadeh

Durante la serata saranno disponibili alla vendita i libri di Wassim e di Al Farra
Ore 20.30

Cena Sociale
Ore 22.30 | Largo Orto Sacramento

Concerto THE REGGAE CIRCUS di Adriano Bono

 

22 AGOSTO – VACCARIZZO ALBANESE

Ore 18:30 Piazza Skanderberg  
SALUTI ISTITUZIONALI

Giuseppe Borrelli, Vicesindaco Vaccarizzo Albanese

Annalisa Ferraro, Coordinatrice Sai

IL DOPO AMENDOLARA, QUALI POLITICHE PER IL CONTRASTO AL CAPORALATO?

INTERVENGONO

Andrea Laguardia, Vicepresidente Legacoop Produzione e Servizi

Celeste Logiacco, Segretaria C.G.I.L. Calabria

Francesco Di Pietro, Avvocato e socio ASGI

Pape Badji, Operatore Dambe so – mh

Flavio Stasi Sindaco, Corigliano Rossano

MODERA

Lidia Vicchio, Vicepresidente Associazione Don Vincenzo Matrangolo
Ore 21.00

Cena Sociale
Ore 22.30 | Piazza Skanderbeg

Concerto di Lidiya Koiceva & Balcan Orkestra

 

23 AGOSTO -CERZETO

Ore 18:30 Piazza Risorgimento  
SALUTI ISTITUZIONALI

Silvio Cascardo, Sindaco di Cerzeto

Maria Ida Barbuto, Coordinatrice Sai
CUTRO, UNA FERITA APERTA

INTERVENGONO

Vittorio Alessandro, Ammiraglio Guardia Costiera

Bruno Palermo, Giornalista e co-autore del Docufilm “Cutro 94…and more”

Vincenzo Montalcini, Giornalista e co-autore del Docufilm “Cutro 94..and more”

Giuseppe Pipita, Giornalista

Giacomo Donadio, Carovane Migranti

MODERA

Francesco Donnici, Scrittore e Giornalista

Mostra fotografica “I sogni attraversano il mare” di Giuseppe Pipita
Ore 19.30

Proiezione del film: Cutro 94..and more
 

Ore 21:00

Cena Sociale
Ore 22.30 Piazza Santi Pietro e Paolo

Concerto di Danilo Sacco

 

27 AGOSTO -BISIGNANO

Ore 18:30 Piazza Viale Roma
SALUTI ISTITUZIONALI
Francesco Fucile, Sindaco di Bisignano

Daniele Parise, Coordinatore progetto SAI di Bisignano
Presentazione del libro “Sono un arbëresh

NE PARLANO

Pasquale Testa, Presidente IOD – Editore del libro

Francesco Donnici, Autore del Libro

Mons. Francesco Savino, Vicepresidente CEI

Giovanni Manoccio, Protagonista del libro

MODERA

Chiara Fazio, Giornalista del Quotidiano
Ore 20.00

MIGRANTI E REPRESSIONE

INTERVENGONO

Renato Curcio, Presidente casa editrice “Sensibili alle foglie”

Maurizio Alfano, Ricercatore e attivista

MODERA

Claudio Dionesalvi, Giornalista e attivista
Ore 21

Cena Sociale
Ore 22:30 Piazza Viale Roma
Concerto di Sud Sound System

 

28 AGOSTO – SAN BENEDETTO ULLANO

Ore 18.30 | Piazza Corsini
SALUTI ISTITUZIONALI

Rosaria Capparelli, Sindaco di San Benedetto Ullano

Maria Assunta Capparelli, Coordinatrice Progetto SAI
RACCONTO DELL’ESPERIENZA IN ALSAZIA

INTERVENGONO

Nicole D’Angelo, Direttrice di Shael-Vert ente ospitante di Molluse -Alsazia

Francesca Manoccio, Direttrice del Progetto Erasmus
Ore 19.00

DIALOGO TRA UNIVERSITÀ “Quale mondo stiamo costruendo?”

Donatella Loprieno, Docente UNICAL

Lomo Myazhiom Aggee Celestin, Docente Università di Strasburgo

Bella Dicks, Docente Università del Galles

MODERA

Enrico Pusceddu, Direttivo Re. Co.Sol
Ore 21

Cena Sociale

    
Ore 22.00 | Piazza Municipio
Concerto di Mimmo Cavallaro

 

29 AGOSTO – SAN BASILE

Ore 18.30 | P.zza Skanderbek
SALUTI ISTITUZIONALI

Filippo Tocci, Sindaco di San Basile

Caterina Pugliese, Coordinatrice Progetto SAI

 

Esposizione della Sciarpa della Pace e racconto dell’esperienza da parte della Presidente Maria Brunella Stancato
PATTO EUROPEO IMMIGRAZIONE, ASILO E CPR

INTERVENGONO

Gianfranco Schiavone, Presidente ICS e socio ASGI

Riccardo Campochiaro, Avvocato e socio ASGI

Luciano Scalettari, Presidente ResQ

Rita Coco, Giurista

MODERA

Piera Roseti, Presidente Sez. ANPI Castrovillari
Ore 21.00

Cena sociale
Ore 22.30 | P.zza Skanderbek

Concerto dei Folkabbestia

 

30 AGOSTO – ACQUAFORMOSA

Ore 10.00 | Cinema Parrocchiale
Formazione operatori SAI

SALUTI ISTITUZIONALI

Annalisa Milione, Sindaca di Acquaformosa

Giovanni Manoccio, Presidente Associazione Don Vincenzo Matrangolo

1a sessione: Lidia Vicchio, Socia ASGI

2ª sessione: Michele Rossi, CIAC di Parma

CONCLUSIONI E SALUTI FINALI

Virginia Costa, Direttrice Servizio Centrale
Ore 18.30 | Piazza Fontana Vecchia (Ka Kroj Piak)

“SAI A CONFRONTO: LE BUONE PRATICHE NAZIONALI”

INTERVENGONO

Francesco Evangelista, Associazione Restiamo Umani- Rete Vesuviana Solidale (NA)

Francesca Rocca, Presidente Radica – SAI Agorà Kroton – Crotone

Gazmin Cela, SAI Ciac Parma

Luigi Andreini, SAI Associazione Progetto Accoglienza- Borgo San Lorenzo (FI)

MODERA

Roberta Ferruti, Direttivo Re. Co.Sol e Giornalista

Ore 19.30

“CALABRESI COSTRUTTORI DI PACE”
INTERVENGONO

Davide Zicchinella, Cooperatore Internazionale e Medico Pediatra già Sindaco di Simeri

Francesco Zappone, Cooperatore Internazionale e Sindaco di Roggiano Gravina

Sergio Crocco, Cooperatore internazionale e presidente de La Terra di Piero

Enzo Infantino, Cooperatore internazionale in Palestina e in Libano

MODERA

Alberto Polito, Psicologo UniCal
Ore 21

Cena Sociale

    
Ore 22.30 | Villaggio Parrocchiale

Concerto dei Modena City Ramblers
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