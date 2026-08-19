Il 22 agosto a Conflenti l’incontro filosofico “Salutame a Socrate!”

Pramantha Arte, in collaborazione con ALTRE MENTI Scuola di filosofia per principianti e cultori di Treviso, comunica che nell’ambito della mostra Metapolitica. L’arte oltre l’ipocrisia – in corso nei locali della galleria in vico XIV Garibaldi 91 a Conflenti (CZ) – il prossimo sabato 22 agosto 2026, dalle ore 18.30 alle 19.45, si terrà l’incontro filosofico Salutame a Socrate!, lettura e commento del testo platonico l’Apologia di Socrate a cura di Maria Rosaria Gallo.
L’incontro offre l’opportunità di avvicinarsi a uno dei “dialoghi” più celebri della storia della filosofia, nonché una delle fonti più significative per comprendere la figura del filosofo che ha indiscutibilmente segnato la storia del pensiero umano, incarnando la nascita del pensiero critico e le origini politiche del pensiero astratto.