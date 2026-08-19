“L’unica vera prigione è la paura” - Aung San Suu Kyi
HomeCalabriaCosenzaStraface (FI): “PSA fermo da 15 anni, 200 osservazioni nel cassetto: il...
CalabriaCosenza

Straface (FI): “PSA fermo da 15 anni, 200 osservazioni nel cassetto: il Sindaco Stasi chiarisca il disastro urbanistico di Corigliano-Rossano”

“Una città di oltre settantamila abitanti non può restare ostaggio di una burocrazia immobile e di un’Amministrazione incapace di guardare al futuro. Il Piano Strutturale Associato della Sibaritide, la cui gara d’appalto risale al 2010 e che il Consiglio comunale ha adottato il 9 ottobre 2023, giace ancora oggi in un limbo inaccettabile che blocca lo sviluppo economico, infrastrutturale e sociale della città”.

“A fronte di una scadenza dei termini per le osservazioni fissata all’inizio del 2024, l’Ufficio di Piano ha comunicato l’avvio della relativa fase di analisi soltanto nel marzo 2025. Oltre un anno di immobilismo su un passaggio decisivo per il futuro urbanistico della città”.

È un attacco diretto e senza sconti quello che la consigliera comunale di opposizione Pasqualina Straface rivolge all’Amministrazione guidata dal sindaco Flavio Stasi, formalizzato con il deposito di una dettagliata interrogazione a risposta orale. Al centro, il lunghissimo iter del PSA e il blocco delle controdeduzioni alle oltre 200 osservazioni presentate da cittadini e tecnici del territorio dopo la pubblicazione dell’avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, nel dicembre 2023.

“I cittadini e gli ordini professionali hanno risposto con fiducia alla fase delle osservazioni, investendo tempo e risorse per offrire contributi tecnici qualificati alla crescita della città”, incalza Pasqualina Straface. “Ad oggi non è dato sapere quante osservazioni siano state realmente istruite. Un silenzio che è anche una mancanza di rispetto istituzionale verso chi attende risposte e certezze per investire sul territorio”.

“Ma il problema più grave è un altro: il buio totale. In questi anni sono mancate la partecipazione, la trasparenza, il coinvolgimento della cittadinanza e dell’intero tessuto economico e sociale della città. Nessuno sa nulla di nulla: non i cittadini, non gli ordini professionali, non le imprese e le categorie produttive che avrebbero bisogno di certezze per programmare i propri investimenti, non il Consiglio comunale, che dovrebbe poter esercitare un controllo democratico su un atto che deciderà il futuro della città”, denuncia Pasqualina Straface.

La rappresentante di Forza Italia ricorda inoltre come il Piano sia stato concepito quando Corigliano Calabro e Rossano erano ancora due Comuni distinti, mentre la fusione del 2018 imponeva una riprogettazione profonda mai davvero tradotta negli atti. “Non possiamo governare il domani con la mappa del passato. Il Sindaco spieghi se lascerà alla città uno strumento già vecchio e stretto, incapace di tenere insieme le due anime di Corigliano e Rossano”.

Non a caso l’interrogazione, che si articola in quindici punti, non lascia margini di ambiguità e pretende dal primo cittadino risposte puntuali su ogni aspetto della vicenda. Straface chiede – si legge nel comunicato stampa – di sapere qual è lo stato esatto del procedimento e quale il cronoprogramma per concluderlo; quante delle oltre 200 osservazioni siano state realmente istruite, quante controdedotte e quante restino ancora inevase; per quali ragioni, a distanza di oltre due anni e mezzo dall’adozione, l’iter non sia stato ancora chiuso; quali siano i termini di legge applicabili e cosa accada se dovessero decorrere inutilmente; se l’Amministrazione sia in condizione di garantire che tutte le osservazioni saranno davvero esaminate; se il Piano sia stato concretamente adeguato alla nuova realtà della città unica e quali infrastrutture di collegamento tra Corigliano e Rossano siano state previste per favorirne l’integrazione; se le cartografie siano state aggiornate con la localizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide e con il nuovo tracciato della Statale 106, e quali indicazioni siano arrivate in merito dalla Regione Calabria; quale sia oggi lo stato dell’Ufficio di Piano e della Cabina di Regia, quante volte si siano effettivamente riunite e con quali risultati; quali iniziative di confronto siano state realizzate con cittadini, ordini professionali, imprese e associazioni del territorio; e se, dopo oltre quindici anni dall’avvio della procedura, le analisi e le previsioni originarie del PSA siano ancora considerate attuali dalla stessa Amministrazione.

Con l’atto ispettivo presentato al Sindaco Stasi e alla Presidente del Consiglio Comunale Rosellina Madeo, la consigliera Straface chiede la consegna della documentazione ufficiale: il cronoprogramma definitivo, le cartografie aggiornate con le grandi opere e le infrastrutture di collegamento, i verbali dell’Ufficio di Piano e della Cabina di Regia, la corrispondenza intercorsa con la Regione Calabria.

“Il territorio ha bisogno di ricucirsi, integrare i servizi e offrire certezza del diritto a chi vuole costruire e investire. Non accetteremo ulteriori rinvii, risposte evasive o silenzi: il Consiglio comunale e i cittadini hanno il diritto di sapere quando e come questa città avrà finalmente la sua pianificazione urbanistica definitiva, costruita alla luce del sole”, conclude la consigliera Straface.

19

Articolo PrecedenteAggressione all’ospedale di Cosenza, Brutto: “Solidarietà ai sanitari, nessuna tolleranza alla violenza”
Articolo SuccessivoPremio Artemide, debutto a Laino Borgo per celebrare eccellenze e protagonisti della Calabria
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Cosenza, medico aggredito al Pronto soccorso: ha un trauma cranico

Ultraleggero precipitato nel Cosentino, velivolo ritrovato grazie alla segnalazione di una donna

Gran Premio Manente, a Crucoli la XV edizione: musica, identità e Calabria sul palco

«Il Codice del Viaggiatore», Francesco Tassone firma il suo 35° libro: una mappa emotiva attraverso il mondo

UNARMA Calabria, il segretario nazionale Nicolosi in visita sul territorio: “Ascoltare i Carabinieri è la nostra priorità”

Dierre Reggio Calabria, ufficiale l’ingaggio di Hlib Batalskyi: talento e punti per il roster

Caro carburanti, Federconsumatori Calabria: “Per le famiglie sarà un salasso. Servono interventi strutturali”

A Seminara la presentazione di “Senza Sconzu”: viaggio tra carri votivi e tradizioni dello Stretto e della Piana

Premio Artemide, debutto a Laino Borgo per celebrare eccellenze e protagonisti della Calabria

Estate in Aspromonte, il Parco raccomanda prudenza: alcuni sentieri non sono percorribili

Roccella Summer Festival 2026, grandi emozioni con i Negramaro al Teatro al Castello. Il 21 agosto arriva Arisa

Volley, Camilla Macedo continua la sua storia con la Tonno Callipo: sarà Team Manager

Aggressione all’ospedale di Cosenza, Brutto: “Solidarietà ai sanitari, nessuna tolleranza alla violenza”

Tropea celebra la sua storia: domenica la Parata della Liberazione. Macrì “L’identità è la nostra forza”

Notte Azzurra, ultima tappa a Montepaone. Venerdì si riparte da Sellia Marina

Amministrative Cosenza, Primo Manlio Cimino sostiene Giacomo Mancini: “Bisogna partire dagli ultimi”

Ospedale Hub a Vaglio Lise, il fronte della sinistra: “Nessuna alternativa, la priorità resta la sanità”

Sanità, Ranuccio: “Appalto da 37 milioni annullato dal TAR. Sui medici controlli al centesimo, sui grandi appalti chi risponde?”

Crotone incontra Davide Besana: Sailors for Kids porta i ragazzi alla scoperta del mare

Chiodi in strada a Bivongi, Falcomatà: “Piena solidarietà alla sindaca Zaffino e all’intera comunità. L’inciviltà non fermerà il riscatto della nostra terra”

Vibo Valentia, 91enne ferito con arma da taglio: è grave. Indaga la polizia

Avvocati morti nello schianto dell’ultraleggero, sopralluogo e avvio inchiesta dalla Procura di Paola

Tiriolo da record con Bacchanalia: la XII edizione accende il borgo

Caloveto accoglie i bikers: motori, borghi e tradizioni per raccontare l’entroterra

Voci e volti di un secolo: Francesco Saletta narra cent’anni del rione Ferrobeton

Cassano ricorda il giudice Nicola La Rocca a 40 anni dalla scomparsa

Crosia proclama il lutto cittadino per la scomparsa di Domenico Campana

Tridico: “Occhiuto disconnetta i social e scenda nella Calabria vera. Noterà come l’ha ridotta realmente”

Castagna, il palco si accende: la festa del Gruppo Balli Oratorio San Giuseppe

Derive festival 2026, l’ottava edizione a Cinquefrondi il 24 e 25 agosto Nobraino e Mario Venuti con Tony Canto

Il 21 agosto sulla spiaggia di Soverato concerto-tributo ai Queen e a Freddie Mercury

Festival d’Autunno, a settembre riflettori puntati sulle Ebbanesis, sulla vita di Marilyn Monroe e la musica di Burt Bacharach

Percorsi Divini – Bisignano Wine Fest: appuntamento per il 21 agosto

Fondi UE, De Cicco: “Giunta Regionale sblocchi subito 1,4 miliardi fermi”

Catanzaro: domani il concerto di Bungaro a Piazza Dogana

Operazione “Medusa” nel Crotonese: il plauso di UNARMA

Emodinamica, Laghi: “Equipe itineranti a parte, la Regione come vuole curare chi l’infarto acuto ce l’ha in atto?”

Nel blu, il racconto intimo su Modugno in scena a Capo Arte Teatro

“Gente in Aspromonte”, ad Africo l’VIII edizione del raduno sotto le querce nel segno di Corrado Alvaro

“Provincia in Formazione”: al via a settembre il piano formativo per i Comuni

San Giovanni in Fiore, porte del Comune chiuse al presidente del Consiglio e ai Capigruppo. Denuncia ai Carabinieri e richiesta urgente al Prefetto

“La Calabria tra Medioevo ed Età Moderna (Secoli XV – XVI)”: stasera incontro a Reggio Calabria

Dal 22 agosto la Festa della Madonna della Grazia di Gallico Superiore

Transumanze Sila Festival 2026: musica e teatro il 22 agosto a Camigliatello

Ultraleggero precipitato nel Cosentino, trovati i resti del velivolo: deceduti i due avvocati a bordo

Il 21 agosto a Guardia Piemontese il terzo appuntamento del tour teatrale notturno “Notte valdese occitana”

Disinfestazione antialare a Catanzaro Nord: l’elenco delle zone interessate e le raccomandazioni alla cittadinanza

Taurianova, il fascino del pesce spada di Scilla tra mito e leggenda nel libro di Francesco Porcaro

Riprende la preparazione dell’Africo

Premio regionale “Ligheia Calabria Libera 2026”: a Falerna si premiano le eccellenze calabresi per Ambiente, Legalità e Salute

Crotone: prostituzione e abusi su minore, 6 arresti e hotel sequestrato

Femminicidio di Ornella Forastefano: convalidato il fermo di Elvis Metvelaj

​A Castrovillari il cinema internazionale ritrova la sua dimensione umana: tra la memoria della pellicola e il futuro del cortometraggio d’autore

La Dierre Basket ingaggia Umberto Indelicato

Giannetta (FI): “San Ferdinando, balneabilità: obiettivo raggiunto”

AMC cambia passo: online il nuovo sito per una mobilità sempre più smart

Consiglio Comunale di Cassano All’Ionio convocato per il 24 agosto

Anno scolastico 2026/2027, apertura delle iscrizioni ai servizi di refezione e trasporto a Vibo Valentia

Catanzaro festeggia i 100 anni di Maria Esposito: la visita della vicesindaca Iemma

Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Miluna Città di Dipignano 2026

Jova Summer Party, AMC: aree di sosta e navette per raggiungere l’evento

Il bilancio dello Street Book Festival di Crotone

Sacred Heart – A Night Divine In The Name Of Dio: Carl Sentance & Rowan Robertson al RockOn Martirano Lombardo nel nome di Ronnie...

Reggina: è bastato un mese di Lotito per mandare in crisi la penosa classe giornalistica locale

Reggina in chiusura per Madia. Piace un difensore del Giugliano

A Cariati l’incontro tra Sinistra Italiana e il co-presidente della Linke Luigi Pantisano

Disinfestazione antialare a Catanzaro Centro: l’elenco delle zone interessate e le raccomandazioni alla cittadinanza

Dalla Marina al borgo, Pietrapaola riparte: boom di presenze a Ferragosto

Erosione costiera a Calopezzati, Laghi: “Litorale e cittadini non possono pagare i tempi della burocrazia”

Lamezia, 1,9 milioni di euro per l’ex Cinema Grandinetti: al via la rigenerazione

Scarti di Genio, da oggi le iscrizioni: l’11 settembre a Catanzaro workshop e concorso

Parchi marini, la Calabria punta sul turismo sostenibile: nasce il Circuito dei Servizi Turistici

Cardiologie calabresi: “Nessuna emodinamica chiusa, per le attività programmate saranno gli specialisti ad andare negli Spoke”

Estrazione illecita di materiale dal fiume Petrace: un arresto e un’impresa sequestrata a Rizziconi

Cirella, torna “Calici sotto le Stelle”: il 20 agosto il talk inaugurale sulle esperienze che generano territorio  

Ultraleggero disperso sull’Alto Tirreno cosentino: proseguono senza sosta le ricerche

Incendio boschivo doloso a Mileto, 49enne arrestato dai Carabinieri Forestali grazie a un drone

Chiodi sulla strada per Bivongi durante il Mercato della Badia. Cirillo: “Gesto gravissimo e inaccettabile”

Dissesto idrogeologico, Madeo: “Manutenzione di argini e canali, non aspettiamo la prossima emergenza”

Laino Borgo, nasce il Premio Artemide: cultura, musica e ricerca per valorizzare il Pollino

Catanzaro Lido, al via le iscrizioni alle Sezioni Primavera: il nuovo asilo nido apre a ottobre

Asilo nido a Catanzaro Lido, Igea Caviano (PD): “Dagli annunci ai fatti. Un servizio essenziale per le famiglie, ma l’obiettivo è crescere ancora”

Controlli dell’Ispettorato del Lavoro a Reggio Calabria: irregolarità in agricoltura e sanzioni nella Piana di Gioia Tauro

Guardia di Finanza, controlli estivi nel Vibonese: scoperti lavoratori irregolari e sequestrati 7 mila articoli

Il Festival delle Serre 2026: Cerisano riaccende la sua magia

Guardia di Finanza, controlli estivi nel Crotonese: 400 finanzieri in campo e oltre 180 mila prodotti sequestrati

Guardia di Finanza, controlli estivi nel Cosentino: oltre 530 finanzieri in campo

A Belmonte il tramonto si ascolta: sulla spiaggia arriva “Flusso”

Guardia di Finanza, controlli estivi nel Catanzarese: oltre 1.000 finanzieri in campo e 230 mila prodotti sequestrati

Vibo Valentia, Guardia di Finanza in campo per la sicurezza delle coste: 656 controlli dall’inizio dell’estate

Sanità, Scaramuzzino: “Liste d’attesa fino al 2028, il diritto alla salute non può diventare una questione di reddito”

Dierre Reggio Calabria, ufficiale l’ingaggio del playmaker Filippo Marcone

Province, O.Greco: “Decreto PA solo fumo negli occhi. Serve elezione diretta”

La Strada: “Reggio ha bisogno di un piano di manutenzione programmata delle sue aree archeologiche”

Tiriolo (Cz), riapre il Parco Archeologico di Gianmartino: visite straordinarie al sito del “Palazzo dei Delfini” e alle nuove sale del Museo Archeologico Regionale

Nuovo Piano rifiuti, Granata chiede accesso agli atti: “Servono chiarezza e controllo pubblico”

Catanzaro, Settore Servizi Demografici: “Sportelli regolarmente operativi nel pomeriggio. Nessun blocco strutturale”

Aree interne, Stasi: “I borghi non si salvano con la nostalgia, servono infrastrutture e servizi”

Palizzi (RC), viaggio tra stelle e memoria: dal percorso di Edward Lear alle immagini del James Webb Telescope

Ravagnese, riattivato il servizio per il rilascio dei tesserini venatori. Vetta: “Questo il senso della nostra azione politica”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook