Aggressione al Pronto Soccorso dell’Annunziata: “Solidarietà al personale, servono più sicurezza e servizi migliori”

La UST CISL di Cosenza, insieme alla CISL FP e alla CISL Medici Territoriali esprime piena solidarietà al medico aggredito e a tutto il personale sanitario coinvolto nell’ennesimo episodio di violenza al Pronto Soccorso dell’ospedale dell’Annunziata.

«Siamo vicini al medico aggredito e a tutti gli operatori che ogni giorno svolgono il proprio lavoro con professionalità, responsabilità e spirito di servizio – affermano Michele Sapia, Segretario Generale della CISL provinciale di Cosenza, Pierpaolo Lanciano, Segretario Generale CISL FP Cosenza, e Gabriele Scolati, Segretario Generale CISL Medici Cosenza –.

Medici, infermieri e personale sanitario sono un presidio fondamentale per la comunità e non è accettabile che possano essere aggrediti mentre garantiscono assistenza e cure».

La CISL di Cosenza richiama la necessità di rafforzare concretamente la sicurezza nei luoghi di cura, attraverso presidi adeguati e una migliore organizzazione del lavoro, ma anche di intervenire sulle condizioni che alimentano tensioni ed esasperazione.

«Sicurezza e qualità dei servizi devono procedere insieme – sottolineano Sapia, Lanciano e Scolati –. Sovraffollamento, tempi di attesa e difficoltà di accesso alle prestazioni aumentano la pressione sui cittadini e, di conseguenza, sugli operatori. Per questo è necessario potenziare i Pronto Soccorso e, allo stesso tempo, rafforzare la sanità territoriale e la medicina di prossimità, così da offrire risposte adeguate prima che i bisogni arrivino all’emergenza-urgenza».

«Difendere chi lavora nella sanità significa anche garantire ai cittadini servizi più efficienti e accessibili – concludono –. Migliorare l’organizzazione e le risposte del sistema sanitario significa ridurre disagi ed esasperazione e tutelare, insieme, operatori e utenti».