Premio Artemide, debutto a Laino Borgo per celebrare eccellenze e protagonisti della Calabria

Si è svolta il 14 agosto 2026 a Laino Borgo, nell’ambito del Festival Internazionale delle Bande Musicali, la prima edizione del Premio Artemide, riconoscimento nato con l’obiettivo di valorizzare personalità, istituzioni e realtà che si sono particolarmente distinte nei settori della musica, della cultura, della ricerca scientifica, dell’archeologia e dell’impegno a servizio delle comunità.

La manifestazione ha rappresentato un momento di grande significato per Laino Borgo e per l’intero territorio del Pollino, offrendo l’occasione per raccontare esperienze, professionalità e percorsi capaci di contribuire concretamente alla crescita culturale, sociale ed economica della Calabria.

Il Premio non intende soltanto rendere omaggio ai risultati raggiunti dai singoli protagonisti, ma vuole anche promuovere una visione condivisa dello sviluppo territoriale, fondata sulla conoscenza, sulla formazione, sulla valorizzazione del patrimonio storico e archeologico, sull’impegno istituzionale e sulla capacità della musica di creare relazioni tra generazioni, comunità e popoli.