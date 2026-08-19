UNARMA Calabria, il segretario nazionale Nicolosi in visita sul territorio: “Ascoltare i Carabinieri è la nostra priorità”

Giornata di confronto e presenza sul territorio per UNARMA Calabria, che oggi ha visto la partecipazione straordinaria del Segretario Generale Nazionale Antonio Nicolosi alle attività della Segreteria regionale.

La delegazione era composta dal Segretario Generale Regionale Fabio Riccio, dal vice Segretario Generale Regionale Daniele Ciambrone, dal Segretario e Consigliere Regionale Antonio Cardamone e dal Segretario del 14° Battaglione Carabinieri Calabria di Vibo Valentia, Salvatore Ficara.

«La presenza in Calabria del nostro Segretario Generale Nazionale Antonio Nicolosi – dichiara Fabio Riccio, Segretario Generale Regionale UNARMA Calabria – ha rappresentato un’importante occasione per affrontare direttamente alcune delle principali questioni sindacali che interessano i Carabinieri della nostra regione. Abbiamo avuto un confronto ampio e concreto, mettendo sul tavolo problematiche, esigenze e situazioni che seguiamo quotidianamente».

Nel corso della giornata si è tenuta anche una riunione con i segretari UNARMA della Calabria, durante la quale sono state approfondite le attività già intraprese e quelle che interesseranno il territorio regionale nei prossimi mesi.

«Il confronto con i nostri segretari – continua Riccio – è fondamentale perché il sindacato deve conoscere ciò che accade nei reparti attraverso chi quei territori li vive ogni giorno. La nostra linea rimane quella che abbiamo seguito fin dall’inizio: ascoltare, verificare e rappresentare le problematiche nelle sedi competenti».

La delegazione ha quindi effettuato una visita sindacale presso la Compagnia Carabinieri di Soverato, dove è stata accolta dal Comandante interinale, Tenente Cocci, incontrando il personale e prendendo conoscenza delle esigenze rappresentate.

Successivamente l’attività è proseguita con una visita sindacale presso il Lido dei Carabinieri di Copanello di Stalettì, struttura destinata alla fruizione del personale dell’Arma e delle rispettive famiglie.

«Anche queste visite – prosegue Riccio – rientrano in un percorso che stiamo portando avanti in tutta la Calabria. Vogliamo conoscere direttamente le realtà, parlare con i Carabinieri e avere una visione concreta delle condizioni e delle esigenze presenti sul territorio. Non intendiamo fare sindacato a distanza».

«Continueremo a percorrere la Calabria, reparto dopo reparto – conclude Fabio Riccio – perché riteniamo che l’autorevolezza di un sindacato si costruisca soprattutto con la presenza. Ascoltare i colleghi, conoscere le loro realtà e portare le loro istanze ai tavoli competenti è il compito che ci siamo assunti e che continueremo a svolgere con determinazione. UNARMA c’è, ed è presente sul territorio».