A Seminara la presentazione di “Senza Sconzu”: viaggio tra carri votivi e tradizioni dello Stretto e della Piana

Si terrà il prossimo 22 agosto a Seminara, alle ore 18:30 presso l’Ospedale dello Spirito Santo in Via Vescovado n.64, la presentazione ufficiale del saggio storico-antropologico “Senza Sconzu. Carri votivi e culti dallo Stretto alla Piana di Gioia Tauro”, scritto dal giornalista e storico Domenico De Luca e pubblicato da Officine Editoriali da Cleto. L’evento culturale, patrocinato dal Comune di Seminara, offrirà l’occasione per approfondire le radici devozionali, le tradizioni e il ricco patrimonio identitario del territorio calabrese.

Il volume propone un viaggio affascinante attraverso le dinamiche della pietas popolare e l’antica realizzazione dei carri sacri, analizzando al contempo il profondo legame che intercorre tra la Vara di Messina, la Varia di Palmi e le antiche feste analoghe, come in questo caso la Vara di Seminara.

Senza Sconzu“, infatti, esplora con rigore storico e passione civile le manifestazioni rituali e i carri votivi che per secoli hanno caratterizzano l’area compresa tra lo Stretto e la Piana di Gioia Tauro.

L’opera si rivolge non solo agli studiosi e agli appassionati di storia locale, ma a tutti i cittadini desiderosi di riscoprire le radici spirituali e culturali della propria comunità.

Note Biografiche sull’Autore

Domenico De Luca è un giovane giornalista, cronista e storico residente a Palmi. Laureato in Scienze Storiche, dedica la sua attività di ricerca all’analisi storica e antropologica del territorio calabrese, con un focus particolare sulle vicende dell’Ottocento e del Novecento, gli eventi ambientali e le tradizioni locali. Oltre alla sua professione di giornalista, è un attivo cultore della storia regionale. “Senza Sconzu“, pubblicato nel settembre 2025, rappresenta una tappa significativa del suo percorso di ricerca volto alla valorizzazione della memoria collettiva. Con Officine Editoriali da Cleto ha già pubblicato nel 2023 un saggio storico dedicato al Terremoto del 1908 dal titolo “La Tosse della Terra”.