«Il Codice del Viaggiatore», Francesco Tassone firma il suo 35° libro: una mappa emotiva attraverso il mondo

È uscito ieri «Il Codice del Viaggiatore», disponibile in edizione cartacea su Amazon, il trentacinquesimo libro di Francesco Tassone — scrittore, poeta, agronomo, maestro di yoga e tour leader, da anni guida di viaggi di gruppo dedicati alla spiritualità e alla botanica nei luoghi più simbolici del pianeta. Un’opera che non nasce a tavolino, ma da anni di cammino: ogni pagina porta la polvere delle strade percorse davvero.

Il libro è costruito su un’architettura insolita: 22 capitoli, uno per ciascun Arcano Maggiore dei Tarocchi, ognuno ambientato in una meta realmente visitata dall’autore — Egitto, India, Perù, Islanda, Cappadocia, West on the road, Messico, Marocco, Andalusia, Scozia, tra le altre. Prosa e poesia si alternano capitolo dopo capitolo, e un filo botanico attraversa l’intero racconto, con piante e paesaggi che diventano simboli tanto quanto le carte che danno il titolo al libro. A muoversi tra le pagine anche una figura enigmatica, Fiore Blu, e un motivo dichiarato fin dal titolo del progetto: l’autore si firma “021”, un piccolo omaggio ironico all’agente più famoso della narrativa di spionaggio, qui reinventato come agente segreto del viaggio interiore.

«”Ogni luogo ha una poesia, ogni viaggiatore ha un codice: basta riconoscerli”. Non ho scritto una guida, ma una mappa emotiva. I Tarocchi mi hanno dato la struttura per raccontare che ogni viaggio, se lo si attraversa con attenzione, restituisce sempre qualcosa su chi siamo. Ogni 18 agosto poi per me è soprattutto un modo di onorare la promessa fatta a mio padre. Ciò che un padre lascia in fondo non si misura in beni, ma in ciò che continua a germogliare in chi resta.»

— Francesco Tassone

Con questo titolo Tassone taglia un traguardo importante: la sua trentacinquesima pubblicazione, un percorso lungo e coerente che intreccia poesia, narrativa di viaggio e la sua attività di guida spirituale e botanica in giro per il mondo — una combinazione rara di scrittura e pratica che dà al libro un’autenticità difficile da replicare a tavolino. Ancor di più se si pensa che questa pubblicazione rinnova un rito iniziato 15 anni fa alla scomparsa del padre. Un nuovo libro ogni 18 agosto in memoria del suo papà e di tutti quei padri che hanno saputo lasciare una eredità interiore.

IERI LA PRIMA PRESENTAZIONE

Martedì 18 agosto 2026, ore 18:30 — Libreria AVE / Libreria Ubik, Reggio Calabria, con la partecipazione di Antonio Di Marno, autore della prefazione. Seguiranno altre tappe in Sicilia, Calabria e sul territorio nazionale nei mesi successivi.

«Il Codice del Viaggiatore» è disponibile in edizione cartacea su Amazon al prezzo di copertina di € 19,90.