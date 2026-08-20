Melito di Porto Salvo accoglie l’International Street Food

Melito di Porto Salvo si prepara a vivere una tre giorni all’insegna del gusto, della convivialità e della cultura gastronomica. Dal 21 al 23 agosto, in Piazza Porto Salvo e lungo Via Tommaso Alati, farà tappa la rinomata manifestazione itinerante International Street Food, organizzata dall’A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada).

In vista dell’evento, promosso con il patrocinio del Comune di Melito di Porto Salvo sono giunte le parole di vivo apprezzamento e ringraziamento da parte del Vicesindaco Daniela Demetrio.

> “Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente Alfredo Orofino per aver accolto con entusiasmo il nostro invito a portare la prestigiosa tappa dell’International Street Food nella nostra comunità. Melito di Porto Salvo è pronta ad abbracciare un evento di portata nazionale che saprà valorizzare il territorio, attrarre turisti e visitatori da tutta la provincia e regalare ai nostri cittadini momenti di festa, socialità e grande enogastronomia.”

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L’appuntamento, ad ingresso gratuito, vedrà la presenza di numerosi food truck di qualità pronti a proporre le eccellenze del cibo da strada italiano e internazionale, accompagnate da birre artigianali e opzioni dedicate per le diverse esigenze alimentari.