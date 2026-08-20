Acri: prende il via oggi la 14ª edizione dell’International Campus Festival

Prende il via oggi la 14ª edizione dell’International Campus Festival, la manifestazione promossa da Amici della Musica di Acri APS, che fino al 28 agosto porterà musica, cultura e nuove esperienze nei luoghi più suggestivi del centro storico di Acri. Un’edizione particolarmente ricca, che affianca alla tradizionale attività musicale del Campus nuove proposte legate alla cultura immersiva e alla realtà virtuale, con l’obiettivo di costruire un festival capace di coniugare formazione artistica, spettacolo, innovazione e valorizzazione del territorio.

Si parte con la musica brasiliana e sudamericana

Ad aprire il Festival, giovedì 20 agosto alle ore 21.30 in Piazza Municipio, sarà “Retrato em Branco em Preto”, un progetto musicale nato dalla passione dei suoi componenti per la musica sudamericana e, in particolare, per quella brasiliana. La formazione è composta da Elena Piro alla voce, Corrado Fonsi alle chitarre, Natale Novellis al basso ed Eugenio Lorelli alla batteria. Il repertorio propone standard noti e meno noti della tradizione brasiliana, accanto a incursioni nel cantautorato italiano reinterpretato in chiave latina.

La cultura incontra la realtà virtuale

Il programma proseguirà il 24 e 27 agosto al Chiostro di San Domenico con “Cultura Immersiva”, un’esperienza in realtà virtuale pensata per offrire al pubblico un nuovo modo di vivere la cultura attraverso la tecnologia. Il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva attraverso sessioni della durata di 30 minuti, con 9 sessioni orarie, dalle 18.00 alle 22.30, previa prenotazione (https://www.culturaimmersiva.it/citta/acri).

I giovani musicisti del Campus protagonisti

La musica tornerà protagonista il 25 agosto alle ore 21.30, ancora nel suggestivo Chiostro di San Domenico, con “I Clarinetti del Campus”, concerto finale dei corsisti. Un appuntamento che rappresenta uno dei momenti centrali del percorso formativo del Campus, portando sul palco il lavoro svolto durante le attività della manifestazione.

Il 26 agosto alle ore 21.30, invece, sarà Piazza Marconi a ospitare l’Orchestra di Fiati del Campus, con la partecipazione della Banda Musicale “Città di Acri” del M° Michele Reale. Sul podio il direttore Simone Emiliano Pasculli, con la partecipazione del direttore ospite Francesco Bottigliero. Solisti al clarinetto saranno Alessandro Cirrito e Francesco Algieri. Tra i corsisti figurano inoltre Alessandra Coschignano, Mirko Marcellini, Angelo Pellegrino, Carolina Sposato e Chiara Zaccaro.

Il Festival si chiude al tramonto

A concludere la 14ª edizione sarà il 28 agosto alle ore 19.00, sulla Terrazza di Piazza Sant’Angelo, il Concerto al Tramonto dell’Acri Flute Ensemble, debutto della giovane formazione flautistica acrese in uno dei punti panoramici più suggestivi di Acri, con lo scenario del centro storico e delle montagne calabresi al tramonto.

Un festival diffuso nel cuore di Acri

La scelta delle location rappresenta uno degli elementi caratterizzanti di questa edizione: Piazza Municipio, Chiostro San Domenico, Piazza Marconi e Piazza Sant’Angelo diventano palcoscenici naturali per una manifestazione che porta la cultura fuori dagli spazi tradizionali e la inserisce nel tessuto urbano e paesaggistico della città.

«Il Campus Festival rappresenta da quattordici anni un appuntamento importante per la vita culturale di Acri – sottolinea il Direttore Artistico Angelo Arciglione –. Quest’anno abbiamo voluto ampliare ulteriormente la proposta, mettendo in dialogo la musica con l’innovazione tecnologica e con la valorizzazione degli spazi storici e paesaggistici della città. L’obiettivo è fare del festival non soltanto una rassegna di concerti, ma un’esperienza culturale capace di coinvolgere pubblici diversi e di promuovere Acri attraverso l’arte». Un’edizione che conferma la volontà del Campus di proporre una mescolanza di generi, linguaggi e generazioni.

Il progetto Campus è realizzato da Amici della Musica di Acri APS, con il sostegno della Regione Calabria e la collaborazione delle realtà territoriali coinvolte.